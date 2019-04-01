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背包客首選！婆羅洲「巴哥國家公園」獨一無二的大自然風光

2019-04-01 07:30背包客棧

【作者:virginiewu】

圖／背包客棧
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引用:假如在婆羅洲只能選一個國家公園拜訪，那麼毫無疑問地就是巴哥國家公園(BakoNationalPark)了。很少地方像婆羅洲一樣到處都是國家公園，因此要選出一個代表那裡的國家公園不容易。對很多台灣人來說，姆魯國家公園的知名度更高，但若你是一個時間、金錢都有限又熱愛大自然的背包客，我推薦你去巴哥國家公園。在那裡你可以體會到安靜、自由、冒險與婆羅洲獨一無二的大自然。

圖／背包客棧
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鬚豬幾乎不懼怕人類，牠們愛在遊客中心附近出沒，老是把草地挖出一個又一個的坑。

最省錢的國家公園

從經濟層面來說，巴哥國家公園是就像一個專門給背包客去的頂級國家公園。這個砂拉越(Sarawak)最古老的國家公園（成立於1957年）距離古晉只有37公里，搭一趟5塊馬幣的公車一個小時就能抵達巴哥村莊。從巴哥碼頭再搭乘20分鐘的電動船(單程20馬幣），巴哥國家公園就到了。不像其他國家，馬來西亞的國家公園門票相當便宜，巴哥國家公園的門票只需20塊馬幣。

圖／背包客棧
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巴哥村碼頭，從這裡搭船去巴哥國家公園

另一個讓巴哥國家公園成為背包客首選的理由是住宿。不同於其國家公園只有貴鬆鬆的豪華度假村，巴哥國家公園最貴的房間一晚也不過100馬幣（包含四張單人床），最便宜的床位一晚只要15馬幣，比市區還便宜。

或許有人會說那裡的住宿環境比較簡陋。確實巴哥國家公園的宿舍床位沒有熱水，只有電扇。但有著乾淨的床位與陽台的小木屋對一名背包客來說已經很足夠。

圖／背包客棧
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抵達巴哥國家公園遇到退潮時，得涉水上岸

還有一個讓人打從心底愛上巴哥國家公園的理由是，除了門票以外，幾乎不需要再支付其他額外的費用。不管想是看動物、徒步還是去沙灘上放鬆，全都不需要嚮導也不需要交通工具，僅需要自己的雙腿。

獨一無二的動植物

巴哥國家公園幾乎涵蓋了婆羅洲所有的獨有物種，也就是說那些最奇特的動植物差不多都能在那裡看到。更難得的是你還可以近距離觀賞它們，僅就只是站在國家公園的遊客中心，就能同時目睹巴哥國家公園的招牌長鼻猴、長了鬍子的鬚豬與調皮的長尾獼猴。

圖／背包客棧
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長鼻猴是一種神奇的生物，長鼻大圓肚之外，還有著黑色的睪丸與大紅色的陰莖

偶爾赤尾青竹絲會偽裝成樹枝纏繞在住宿區附近的樹幹上。古老的銀色烏葉猴成群現身於不遠的紅樹林裡覓食。幸運的話，可以看到變色前渾身橘黃被媽媽小心呵護在懷裡的銀色烏葉猴寶寶。

走在雨林裡，各類鳥叫聲不絕於耳，像蜜蜂一樣大的螞蟻在樹根裡忙東忙西。觸感像塑膠被原住民用來蓋房子的巨大神秘植物在森林裡巍然聳立。大大小小的豬籠草遍佈在步道的四周與灌木叢上。其中最讓人欣慰的是巴哥國家公園裡沒有水蛭！

圖／背包客棧
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銀色烏葉猴(年紀越大毛髮顏色越深，嬰兒時期是橘色）

安靜卻不無聊

大多有名的國家公園都充斥著遊客，到處鬧轟轟。但巴哥國家公園例外，那裡的住宿有限，加上為數不多的觀光客都僅是一日遊，因此住在裡面的人能夠充分地享受大自然的寧靜。清晨與傍晚是邂逅動物的最佳時機，那時所有的動物皆傾巢出來覓食。退潮後的沙灘與紅樹林可以欣賞到招潮蟹，數以千隻的舉著巨螯忙著搬土的雄蟹，偶爾火氣上升時會打上一架。...

原文出處：婆羅洲最適合背包客的國家公園：巴哥國家公園

延伸閱讀：給背包客的加德滿都生存指南

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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國家公園背包客紅樹林

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