親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

迷信言論自由，不利保障「正確資訊」的流通

警界醜聞！1.5噸毒品「內行」方式通關 竟是員警傳授技巧

一生至少體驗一次! 泰國潑水節慶祝地點懶人包

2019-03-28 13:16聯合新聞網 記者張芳瑜／台北報導

泰國潑水節(宋卡節)對泰國人來說，是一年中最歡樂的傳統新年節日，泰國字中的「Songkran宋卡」源自於「Sanskrit」，意思是「通過」，進入新的星象，展開新的一年。僅管現在泰國的官方新年已改成1月1日，人們依舊尊重這個古老傳統節日，在這段長假期間許多居住在城市的居民紛紛返鄉與家人團聚過節。

年輕泰國人和外國人拿水互潑對方，刺激又好玩。圖／泰國觀光局提供
年輕泰國人和外國人拿水互潑對方，刺激又好玩。圖／泰國觀光局提供
分享

今年，潑水節將在4/13~4/15登場，眾人在泰國最熱的四月準備開始祈求新的一年好運。因為「水」象徵祝福，愛玩的年輕人相互潑水收集一整年的好運，向人潑水弄的全身濕答答也不會感到生氣，同時也能在最熱的季節清涼消暑。全泰國有許多地區將在慶典期間舉辦潑水節活動，形式與規模略有不同，遊客可依自己喜好，來參加這一生至少要體驗一次的盛會。

1.曼谷

在全世界背包客最愛的拷參路(Khaosan Road)，在泰國新年這段期間，這整區都有年輕泰國人和外國人拿水互潑對方，刺激又好玩。

2.清邁

整個清邁舊城以及週遭馬路上到處水花四濺，引人注目的美麗遊行以及載滿人的卡車，人人拿著裝滿水的水槍往其他車輛和行人猛噴水。

「水」象徵祝福，愛玩的年輕人相互潑水收集一整年的好運。圖／泰國觀光局提供
「水」象徵祝福，愛玩的年輕人相互潑水收集一整年的好運。圖／泰國觀光局提供
分享

3.大城

提供食物給化緣的和尚。將水淋在老人家的手中，以祝福他們身體健康。與大象濆水祝福。按照傳統，沐浴佛像及淨身。穿著傳統服飾，欣賞傳統的遊行及品嚐傳統美食。

4.芭達雅

晨起施捨給僧侶和將加了香料的水淋在佛像上，為新的一年祈求良好的開端，淋一些有香料的水在長者手上祝福他們健康，在海灘堆沙塔比賽，享受民俗遊戲和娛樂。

5.普吉

傳統的淋水給佛像祈福，堆沙丘，佈施給僧侶儀式，還有調酒師大賽，摩托車遊行、各種音樂表演、當地美食。

6.素可泰

沙塔製作比賽，潑水節選美比賽和古老的購物車遊行，大象噴水祝福並參與當地的運動遊戲。

7.坤敬

在潑水節期間，市中心主要大街道、Sichan路整個道路封閉禁止車輛通行，變成一座的潑水樂園，道路也被改成有趣的名稱「糯米路」，在第二條拷參路上，當地年輕人會盡情潑水、跳舞等大肆慶祝。

準備好你的水槍，盡情打水仗吧。圖／泰國觀光局提供
準備好你的水槍，盡情打水仗吧。圖／泰國觀光局提供
分享

另外，參加潑水節活動也有些小訣竅，請帶著好玩的心看待這場慶祝，不要因為被淋濕生氣，這是傳統泰國新年向他人祝福的一種方式；並穿著容易乾的輕便衣服；把錢包、手機以及相機裝進塑膠袋內收好，避免潑濕；隨身帶個小水桶或是水槍加入這場好玩有趣的潑水派對，帶著笑容盡情打水仗吧！

背包客曼谷派對消暑

相關新聞

看萬燈齊放 無比壯觀！「清邁國際水燈節」泰國最浪漫的節日、七大奇跡之一

2019-03-26 09:04

帛琉祕境必去牛奶湖！蒂芬妮藍絕美湖面還有美顏火山泥可體驗

2019-03-24 17:28

泰國跟你想的不一樣！清邁到清萊七天六夜一萬三搞定

2019-03-21 22:00

暢玩泰國潑水節 這些禁忌不能犯

2019-03-20 12:01

菲律賓最新玩法！ 內行人才知道的「馬尼拉」旅遊全攻略

2019-03-18 21:05

癮君子注意! 泰國這6座機場關閉吸菸室

2019-03-15 15:41

肉絲蓮蓉餅、咖哩麵！馬來西亞在地人推薦「怡保美食 TOP10」

2019-03-14 09:01

曼谷四十五年老字號現撈海產餐廳 文青風夢幻玻璃屋 必點咖哩炒蟹！

2019-03-12 11:35

馬來西亞自由行吃喝玩樂又好拍！馬六甲拍照景點大公開

2019-03-08 11:07

快筆記！ 到泰國不能錯過的年度旅遊盛事

2019-03-06 09:33

「馬來西亞」熱門景點介紹！購物＆海島度假一趟擁有

2019-03-02 16:30

【新加坡自由行】十項免費娛樂　把錢包收起來，你不會需要它的！

2019-03-01 12:46

越南芽莊自由行／芽莊旅遊必逰景點&注意事項

2019-02-28 08:02

南邦古城 帶來不一樣的泰國記憶

2019-02-25 11:53

新加坡自由行超好玩！新加坡人氣景點３天２夜這樣走

2019-02-23 21:01

小資旅行最動心 泰國清邁８大免費熱門景點攻略

2019-02-22 08:54

泰國南奔府 追尋泰北最深厚的歷史底蘊

2019-02-19 15:24

斯里蘭卡「丹布勒石窟寺」 隱藏小鎮中的世界文化遺產

2019-02-12 21:00

越南自由行！夜峴港4天3夜旅遊必去景點＆行程推薦

2019-02-11 09:00

泰國清萊三座聖殿 令人驚嘆偉大的建築藝術

2019-02-10 08:00

尊榮又道地的泰國味！泰國曼谷品嚐傳統泰味 新意呈現

2019-02-09 11:59

探訪歷史底蘊 走進清邁典風雅

2019-02-01 15:29

2019東南亞8大潛水好去處　最佳潛點大推薦

2019-01-30 10:58

馬來西亞四天三夜懶人包　旅遊景點×交通資訊帶你輕鬆玩

2019-01-30 10:13

開心省錢遊泰國！　曼谷６大交通票券總整理

2019-01-24 08:01

體驗越南隱身術！　越南「古芝地道」一秒消失在山野叢林中

2019-01-23 21:01

讓帕華洛帝也讚嘆！一島一飯店 馬來西亞的「百年雨林」渡假村

2019-01-20 10:01

海島度假天堂！菲律賓５個度假島嶼推薦

2019-01-14 09:00

曼谷最新地標「ICONSIAM暹羅天地」美食、購物和娛樂一次滿足！

2019-01-13 22:00

緩慢，最奢侈的暢快 婆羅洲探祕雙城漫遊

2019-01-11 15:00

遠的要命的小島！令人驚豔的印尼班達群島

2019-01-05 21:00

這些點好想飛！東南亞８大超夢幻景點推薦

2018-12-27 09:00

斯里蘭卡年度盛事　媲美嘉年華的「佛牙節」

2018-12-22 21:02

喀什米爾７大湖健行　一望無盡且的壯闊山景

2018-12-17 21:00

飄浮湖中的天空寺廟　緬甸印多吉湖(indawgyi lake)

2018-12-16 11:25

吃喝玩樂打破印象 和你想像截然不同的新加坡

2018-12-08 12:03

迪士尼街頭展、皮卡丘遊行！10大「新加坡年底盛事」

2018-11-29 16:26

2018泰國水燈節、大城遺產節！5大泰國節日讓你四季都能玩

2018-11-28 12:00

小法國「巴拿山」中越旅行不能錯過的景點！

2018-11-25 21:00
看更多

熱門文章

影╱太陽公主號船內影像曝光！旅客怒：旅程跟逃難一樣

2019-03-27 11:23

來這賞櫻千萬別穿和服！男子攜伴走春 卻慘遭保安痛毆...

2019-03-27 11:30

炫耀文！他體驗「特別式越南洗頭」 正老婆現身監工

2019-03-25 12:05

影／是場噩夢！挪威郵輪船員曝擱淺慘況：「救生艇根本沒用」

2019-03-26 19:00

最喜歡瑞士的哪座山？ Matterhorn－永難忘記「馬特洪峰」帶來的感動！

2019-03-26 13:18

全球最受歡迎「10大博物館」出國必訪清單！

2019-03-27 09:00

值得前往！「帛琉」你會有興趣的陸上景點

2019-03-26 08:26

美麗與遺憾之「杜布羅夫尼克」亞德里亞海上最璀璨的珍珠

2019-03-25 21:03

2019「旅行者之選」最佳旅遊目的地 台北獲選亞洲前22名

2019-03-27 22:12

城市探險限定！ 遊京都 訪紐約 玩賞頂級酒店

2019-03-25 22:03

全球星戰迷超期待！美國迪士尼星際大戰樂園5月底開幕

2019-03-26 17:41

世界那麼大／維也納「聖史蒂芬大教堂 」820歲的歷史見證者

2019-03-26 21:00

影／伊拉克渡輪翻覆畫面曝光 婦孺遭船壓頂逾百死

2019-03-26 12:25

飛東京、首爾、新加坡最低3折起！酷航周二推限時2日促銷

2019-03-25 18:29

看萬燈齊放 無比壯觀！「清邁國際水燈節」泰國最浪漫的節日、七大奇跡之一

2019-03-26 09:04

走跳維也納／百水公寓、聖史蒂芬教堂..精彩城市景點

2019-03-27 21:00

品味人士看這！迎接最熱鬧「藝術月」 香港3月必訪地點

2019-03-27 08:00

看好發大財商機！酷航加碼高雄航班 飛東京大阪來回含稅3千出頭、雅典2萬有找

2019-03-28 12:34

加拿大夢幻之旅清單大解密 加航推商務艙來回含稅9萬有找

2019-03-25 20:35

一生至少體驗一次! 泰國潑水節慶祝地點懶人包

2019-03-28 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top