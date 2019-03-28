一生至少體驗一次! 泰國潑水節慶祝地點懶人包

2019-03-28 13:16 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 張芳瑜 ／台北報導



泰國潑水節(宋卡節)對泰國人來說，是一年中最歡樂的傳統新年節日，泰國字中的「Songkran宋卡」源自於「Sanskrit」，意思是「通過」，進入新的星象，展開新的一年。僅管現在泰國的官方新年已改成1月1日，人們依舊尊重這個古老傳統節日，在這段長假期間許多居住在城市的居民紛紛返鄉與家人團聚過節。

年輕泰國人和外國人拿水互潑對方，刺激又好玩。圖／泰國觀光局提供 分享 facebook

今年，潑水節將在4/13~4/15登場，眾人在泰國最熱的四月準備開始祈求新的一年好運。因為「水」象徵祝福，愛玩的年輕人相互潑水收集一整年的好運，向人潑水弄的全身濕答答也不會感到生氣，同時也能在最熱的季節清涼消暑。全泰國有許多地區將在慶典期間舉辦潑水節活動，形式與規模略有不同，遊客可依自己喜好，來參加這一生至少要體驗一次的盛會。

1.曼谷

在全世界背包客最愛的拷參路(Khaosan Road)，在泰國新年這段期間，這整區都有年輕泰國人和外國人拿水互潑對方，刺激又好玩。

2.清邁

整個清邁舊城以及週遭馬路上到處水花四濺，引人注目的美麗遊行以及載滿人的卡車，人人拿著裝滿水的水槍往其他車輛和行人猛噴水。

「水」象徵祝福，愛玩的年輕人相互潑水收集一整年的好運。圖／泰國觀光局提供 分享 facebook

3.大城

提供食物給化緣的和尚。將水淋在老人家的手中，以祝福他們身體健康。與大象濆水祝福。按照傳統，沐浴佛像及淨身。穿著傳統服飾，欣賞傳統的遊行及品嚐傳統美食。

4.芭達雅

晨起施捨給僧侶和將加了香料的水淋在佛像上，為新的一年祈求良好的開端，淋一些有香料的水在長者手上祝福他們健康，在海灘堆沙塔比賽，享受民俗遊戲和娛樂。

5.普吉

傳統的淋水給佛像祈福，堆沙丘，佈施給僧侶儀式，還有調酒師大賽，摩托車遊行、各種音樂表演、當地美食。

6.素可泰

沙塔製作比賽，潑水節選美比賽和古老的購物車遊行，大象噴水祝福並參與當地的運動遊戲。

7.坤敬

在潑水節期間，市中心主要大街道、Sichan路整個道路封閉禁止車輛通行，變成一座的潑水樂園，道路也被改成有趣的名稱「糯米路」，在第二條拷參路上，當地年輕人會盡情潑水、跳舞等大肆慶祝。

準備好你的水槍，盡情打水仗吧。圖／泰國觀光局提供 分享 facebook

另外，參加潑水節活動也有些小訣竅，請帶著好玩的心看待這場慶祝，不要因為被淋濕生氣，這是傳統泰國新年向他人祝福的一種方式；並穿著容易乾的輕便衣服；把錢包、手機以及相機裝進塑膠袋內收好，避免潑濕；隨身帶個小水桶或是水槍加入這場好玩有趣的潑水派對，帶著笑容盡情打水仗吧！