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帛琉祕境必去牛奶湖！蒂芬妮藍絕美湖面還有美顏火山泥可體驗

2019-03-24 17:28聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

每天都會停靠多艘船隻在此放遊客下湖體驗牛奶湖。記者魏妤庭／攝影
每天都會停靠多艘船隻在此放遊客下湖體驗牛奶湖。記者魏妤庭／攝影
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如果到帛琉旅遊，出海行程中，一定必備牛奶湖。講到帛琉牛奶湖，許多民眾可能曾電視媒體上聽過這個湖泊，但若真以為牛奶湖是湖，那可就誤會大了。

帛琉牛奶湖位於多座小島中間的海域，過去是火山活動頻繁區塊，火山噴發後的火山灰沈積在湖裡，而帛琉海域海水相當清澈，白色火山泥看起來像是牛奶的顏色，與海水相互映照下，視覺上看起來反倒有點像是藍綠色。再加上這塊海域位於小島中，相對外海風平浪靜，因而被稱為牛奶湖。

到牛奶湖一定要用火山泥塗抹全身，體驗肌膚骨溜的感覺。記者魏妤庭／攝影
到牛奶湖一定要用火山泥塗抹全身，體驗肌膚骨溜的感覺。記者魏妤庭／攝影
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牛奶湖所處的火山區塊雖目前活動不像過去活躍，但底下仍有海底溫泉滲出，所以這裡的湖水味道特別鹹，還有淡淡的硫磺味。倘若湖水不小心滲入眼睛，可是會非常疼痛的。

火山泥向來被視為美顏盛品，而牛奶湖的火山泥也不例外，來這裡，一定要體驗火山泥擦遍全身肌膚，等待火山泥稍微乾了之後，再從船上跳下湖水中洗乾淨，並且浸泡湖水，這時候就會感覺到皮膚似乎更為細緻滑嫩。不過，試驗結果仍是因人而異。

此外，由於帛琉牛奶湖湖底的能見度低，有不少遊客帶了隨身用品如飾品、太陽眼鏡等等下水，結果就「一去不回」，導遊都笑說這裡是聚寶盆，如果認真下湖打撈，搞不好可以撈到一支勞力士手錶。因此會建議盡量不要帶任何飾品，或是容易掉落的物品，以免貴重物品掉湖取不回。

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帛琉牛奶湖水面呈現蒂芬妮藍，加上風平浪靜，適合在這裡泡泡水。記者魏妤庭／攝影
帛琉牛奶湖水面呈現蒂芬妮藍，加上風平浪靜，適合在這裡泡泡水。記者魏妤庭／攝影
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帛琉航空溫泉華航機票

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