遇見杜拜／沙漠探奇、熱氣球看日出 沙漠城市的奢華體驗

在很多旅人的心目中，杜拜是個令人嚮往卻又充滿神秘的目的地。沒到過杜拜之前，很難想像這座城市究竟是如何存在於沙漠之中，直到落地在杜拜機場，才真正見證了這座大城市的奢華與絕無僅有。

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見識杜拜的超「大」氣度

從飛往杜拜的班機開始，其實就能體驗到杜拜的大氣。才登上杜拜政府投資的阿聯酋航空（Emirates），就能體會眾所周知的氣派舒適，台北往來杜拜航線，目前使用空中巴士A380，這架可搭載900名乘客的空中巨無霸，目前仍是全球載客量最大的飛機。

除了座位寬、空間大之外，阿聯酋航空的機艙服務也很令人讚賞。機上娛樂系統ice 上有多達4,000個頻道可任選電影、熱門電視節目、音樂和遊戲等等，若升等至商務艙，除了有舒適的全躺式座位之外，更有一個專屬貴賓空中吧檯，在航程中開放提供調酒、精緻水果盤與點心，可供商務艙旅客小憩、談天。此外，阿聯酋還針對航空會員，提供兩小時內免費使用20MB無線網路流量，拿來fb打卡、發LINE可說是綽綽有餘。

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當飛機抵達杜拜機場，進了機場大廳之後，更能體會「高、大、上」的意涵。兩部電梯大到可以做兩扇門，以旅客方便進出；大廳誇張的挑高與雕飾華麗的白柱讓人嘆為觀止；除了行李推車之外，機場隨處可見兒童推車供旅客使用，對於家庭旅客十分友善。

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沒有最奢華，只有更奢華

在雄厚資金的支撐下，杜拜這座城市可說是憑空崛起，儘管在沙漠中缺乏水源，在城市中依然可以看到滿地滿牆的花草栽植，椰樹搖曳。若仔細觀察，就會發現這些花圃中都藏著一圈圈黑色的管線，原來是大量的灌溉水經由地下管線而來，在這個水比牛奶還貴的城市，植物越多的大戶人家，也就越可見其富裕程度了。

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除了道路邊的花草植物之外，泳池、噴泉、運河甚至是滑雪場，在杜拜都已經是司空見慣的人工設施了，若不是空氣中的乾燥讓人時時需要補充水分，幾乎讓人忘了身處沙漠城市裡。

雄偉大氣的建築，固然為杜拜築出了令人瞠目結舌的天際線，但在杜拜的旅行中，我所感受到最奢華的享受，卻來自於深入大自然的高質感旅遊方式，這類行程大多結合了當地民情傳統文化與現代專業設備，為短暫停留的旅人提供另一種不同的視野，更加深杜拜在旅人心中的形象。

必玩體驗：熱氣球觀日出沙漠探險之旅

尚未抵達杜拜之前，對於沙漠中的熱氣球之旅就已十分嚮往，因此即使要清晨三點半起床摸黑出發，還是心甘情願的整裝搭上接駁車，在一片寂靜的道路上心情依舊雀躍萬分。

接駁車一個拐彎離開了路燈照耀下的道路，直接衝進沙地停下，一開始只見四周一片漆黑，心中納悶著氣球在哪？等到下車眼睛適應了微弱的光線後，才看到一顆顆大氣球平躺在地上，彷彿仍在沉睡。

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負責操控我們這顆熱氣球的駕駛員拿著手電筒，先對大家解說如何穿戴安全索，也細心一一檢查，絲毫不馬虎，很能讓人感受專業與安全的要求。在天色尚未亮之時，熱氣球已經開始一顆顆轟隆隆的充起氣來，我們站在安全線旁，看著逐漸長大的熱氣球，待駕駛員一聲令下，12個人馬上往前奔去一一爬進圍欄中，所有人都站定之時，氣球也就緩緩開始上升了。

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隨著氣球穩定的上升，天色也緩緩亮起，放眼望去沙漠的景色就更清晰了。

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在冷冽的清晨微風中，眼前展現的是從未見過的景象，宛如隼鳥般從空中俯瞰的視角，想像中的沙漠風景呈現了更多元的模樣。我們越過起伏的沙丘，經過人造綠色農園，看到了野生的大小羚羊，也有農民圈養的羊群，在一個小時的航程中，一切都在腳下經過，360度的環繞景觀真的讓人看得入迷。

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除了難得一見的沙漠日出之外，杜拜的熱氣球旅程還有一項很特別的體驗，和我們一同搭著熱氣球升空的隼鳥（Falcon），在訓練師的指示下於高空中翻飛表演。隼鳥是阿拉伯大公國的國鳥，也是當地人心中非常高貴的象徵，一隻隼鳥市價可達價值百萬美金。據說隼鳥俯衝時速可達300公里，可說是地表速度最快的猛禽，能在空中看見它展翼飛翔、任意遨遊的英姿，實在是非常難得的體驗。

當熱氣球緩緩下降，駕駛員以熟嫻技術煞停在沙漠中時，可別以為這趟熱氣球之旅就這樣結束了。緊接著，大夥分組登上充滿復古感的50年代Land Rover四輪傳動越野車，衝進沙漠中自然而然組成車隊，一路揚起滾滾黃沙前行，直到眼前出現一處有著綠樹、白帳篷、宛如綠洲般的基地出現，也開啟了另一種讓人驚奇的沙漠文化體驗，在貝都因營地的帳篷中享用豐盛自助早餐。

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除了一般早餐檯上常見的生菜沙拉、麵包、培根、煎蛋之外，還有燻鮭魚、魚子醬、班尼迪克蛋、豐盛的各色水果等等食材，若不是拿著刀叉真真切切的坐在帳棚裡，還真會讓人忘了其實身處沙漠中。

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隨著天色大亮，這趟旅程也即將畫下完美句點，大夥頗有默契地登上Land Rover，準備離開這沙漠中的舒適綠洲，看著四周綿延不絕的沙丘，這趟熱氣球之旅讓我們從空中、從陸地、從帳篷中看到了沙漠世界的各種樣貌，更從中看到了沙漠民族與自然共生的文化，以及現代與傳統共存的可能。

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Sunrise Hot Air Ballon and Wildlife Safari

活動季節：10月～5月

預約網址：Platinum Heritage

作者／YilinHo

本文經授權轉載自欣傳媒 欣旅遊BonVoyage，未經允許請勿轉載！