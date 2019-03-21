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泰國跟你想的不一樣！清邁到清萊七天六夜一萬三搞定

2019-03-21 22:00背包客棧

【作者:啪仔】

大家好，我是大燈小姐，因為有一次晚上騎車忘記開大燈被警察攔下來。

我是台灣的產品設計師，主要興趣在美學、材質的運用與轉換。

「提出問題並不是為了要得到一個答案，而是為了要超越問題本身。」_奧修

我在18歲第一次開始當背包客，但到這次從泰國回來後，才決定開始在medium上記錄我發現的發現。

引用:以下包含OVERVIEW、行前安排準備、AirAsia亞航初體驗、清邁清萊景點、支出明細。

圖／背包客棧
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願意為對方多想一分鐘的習慣，讓世界好很多。

大學期間我在台大上了一學期的泰文課(聽說還算容易，但到拼音字母我就被當掉了)，對泰國的幻想，是幽默、髒亂、思想開放、宗教保守的地方。

到了泰國後發現，其實泰國非常乾淨，多數寺廟都必須脫鞋才能進去，甚至有些廁所也是。除了夜晚商家們將垃圾袋拿到街道旁，等待垃圾車回收這段時間會引來老鼠蟑螂撕咬垃圾袋之外，其餘街道、餐廳都非常乾淨。這裡最髒的是空氣，泰北較乾燥，空氣中的灰塵多到必須動用水車灑水將他們掩蓋下來，我想除了汽機車之外跟許多道路還在建設有關。

在泰北騎車與台灣不同需特別注意靠左，路上的交通車很多，但駕駛會互相禮讓，也會保持安全距離，幾乎不會聽到喇叭聲，整體而言比台灣好平平安安回家。

泰國人彼此見面會微笑打招呼，兩次走在路上不小心擦撞到對方緊張的道歉，對方會馬上很chill的微笑揮手說沒事。在泰北消費也幾乎不踩雷，一場450的泰拳門票可以看到6、7場比賽；一小時的massage從頭到腳都被重新整理過了；一碗路邊攤的麵附湯和冰水，即便是陌生的外國人他們也不會虧待你，我想如果人與人間可以多點這份泰式信任，不只減少非常多的成本在預防犯罪，也能創造一股正向循環。

---

行前安排

1.去年訂下的機票

2.出發兩周前開始準備行程，須特別注意：護照有效日期(泰國需6個月)、是否須辦理簽證、景點參觀是否須提前預約、Sim卡購買、當地刷卡方式(荷蘭很多地方只能用metrocard)抑或付現金(泰國多付現)、旅遊保險。

3.換錢：我在台灣盤谷銀行換3000฿(3120NTD)，匯率並不好，建議下次在機場兌換一千塊錢交通費到市區的Superich再換錢即可，因為匯率差很多，換到最好的有1.02(1020฿-1000NTD)。可以多比較看看。

4.把景點都tag到mymaps上，安排行程時先把要門票的或旅遊團訂下來。在kkday上購買比到泰國當地買便宜許多。

5.訂頭一晚住宿

6.檢查交通方式，greenbus建議提前兩天訂會比較保險。

---

起飛

飛ChiangMai(FD243)上午3:00–7:15

搭乘機捷到第一航廈轉乘班機(凌晨可以選擇國光客運)，進到管制區後幾乎沒有商家還在營業，建議攜帶食物進來等飛機。

在飛機上必須拿填寫出入境卡，在機場窗口填寫完落地簽表格交給窗口後，必須再拿著入境卡和護照，辦理入境。我這次剛好抓緊泰國政府有觀光優惠，免掉落地簽的費用。...

原文出處：清邁到清萊七天六夜一萬三搞定

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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背包客機場護照

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