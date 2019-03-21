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城市裡的綠洲、三合一的越式風情「西貢動植物園」

2019-03-21 07:29背包客棧

【作者:aprilrice】

你喜歡收集每個旅行城市裡的動物園嗎?

羨慕包場大平台看長頸鹿吃早餐？

好奇大蟒蛇看到飽是什麼感覺？

想跟一群灰冠鶴悠哉散步？

還是有試過餵駱駝吃草嗎？

或是想體驗一下動物園、植物園和遊樂園三合一的越式風情？

請通通到這裡集合！

西貢動植物園又稱草禽園，俗稱「Sởthú」(讀音近:捨圖)，已有150年歷史，是全世界歷史第8悠久的動植物園。

來胡志明不來這走走，實在太說不過去啦～這裡除了動物園，也有佔地廣大的植物園區。如果動物園逛累了，來這裡散散步呼吸一下芬多精也是不錯的呦。

記得幾年前帶小孩來過一次，那時小孩還小，出門又是推車又是背巾，天氣炎熱，又正逢假日，園區人擠人，推推車要不斷地閃避人群，非常難前進，好不容易擠到籠舍前，小孩又太矮，得抱他起來才看得到動物，隊友用背巾背小孩也很熱，雖然小孩看到動物很開心，但爸媽只想趕快逃離現場，草草逛完一圈就放棄吹冷氣去了，所以對這裡整體印象不是很好。

這次正好平日有空，一早出門天氣又涼爽，決定再給它一次機會。果然，這次一點都沒讓我們失望！大家如果可以的話最好安排平日來，假日來可能看到的人比動物還多呢！

圖／背包客棧
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復古歐風的大門

圖／背包客棧
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票價很便宜大人50000越盾/人，兒童身高100cm以上30000越盾/人

圖／背包客棧
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光是入口處的參天大樹，就已經讓人開始感受到滿滿的的芬多精。

動物園是採電子票卡，通過驗票匣口時，票就會被回收。

圖／背包客棧
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一進場不久就看到長頸鹿，因為我們很早到，所以都沒人，整個包場!!!

啊～～～真是個美好的開始，連空氣都加倍清新了起來。哈哈。

這座百年動物園最特別的地方，就是它的籠舍設計也維持在近乎上世紀的樣貌，很有懷舊感，所以，可以以超乎想像的近距離接近動物，但相對的籠舍安全防護措施就顯得陽春，大概越南人的心臟都很大顆，但媽媽我聽過太多誤闖動物園被咬或動物越獄之類的事情，看到存在感很低的護欄，實在有點心驚驚，只能看好自己的小孩了！不過，另一方面也覺得這點很原始有趣，這可能是其他動物園不會有的教育機會，藉此讓小孩學習在動物園不可以跨欄也是滿好的一件事。(本來就不可以好嗎？)

另一個有趣的觀察，就是他們會把動物混籠，所以有的籠舍會出現兩、三種讓人聯想不到他們會住在一起的動物，不知道會這樣展示是否因為籠舍不夠所導致。但動物園管理本來就是件專業又複雜的事，又在別人的地盤上，我們來旅遊就當成體驗不同文化就好。

圖／背包客棧
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動物園區外動物園咖啡廳，咖啡廳的建築物就緊貼長頸鹿園區旁，逛完園區累了可以邊喝咖啡邊看動物。

圖／背包客棧
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平日一早，攏無人，包場！哈哈哈

圖／背包客棧
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長頸鹿旁的觀景台。

正巧遇上動物管理員在餵食，一整個大平台都是我們的，長頸鹿就在我們旁邊吃早餐，視野一百，爽度也一百。

圖／背包客棧
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離開長頸鹿園區，我們來到爬蟲館。原本我們以為動物園沒有很大，爬蟲館應該沒有很威。是沒有很威，但裡面的蟒蛇展演方式很威。

一進去就是接連好幾條大蛇鎮住場面，而且展示場裡擺設十分貧乏，沒有小樹叢或大石、枯木等場佈裝飾，所以每一條卷在那邊美丁美當的大蟒蛇，就是這樣完全赤裸裸、毫無遮蔽地呈現在遊客眼前，逛到最後有一種看蛇看到膩的感覺。而且這個爬蟲館是半露天的迴廊設計，就算後來陸續出現綠鬣蜥、烏龜等其他物種，但在每一個轉身，你依然會發現鄰近的展示場裡頭，可能塞了條懶洋洋的大蛇、正在泡水的大蛇、或剛吃飽在爬行的大蛇。當你以為這場有點荒謬的大蟒蛇之旅應該要結束了，其實根本沒有。...

原文出處：城市綠洲裡的文化衝擊-西貢動植物園

延伸閱讀：<越南不一樣>來趟友善環境的旅行吧！

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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動物園咖啡越南

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