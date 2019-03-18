菲律賓最新玩法！ 內行人才知道的「馬尼拉」旅遊全攻略

說到菲律賓，你可能會想到擁有最美海灘的渡假勝地「長灘島」、浮淺愛好者的天堂「科隆島」、擁有豐富海底資源的「巴拉望」，而首都馬尼拉往往只是我們前往這些地方轉機的中繼站，忽略了馬尼拉許多好吃好玩的景點，身為半個菲律賓人的小編覺得這樣實在太可惜，所以本期就跟著小編一起來看看在地人眼中的馬尼拉，有甚麼特別的景點吧。

交通方式

身為菲律賓首都的馬尼拉，更是全國的經濟、政治及文化的中心，理所當然的交通也是相當發達，除了完善的地鐵系統、能穿梭大街小巷的吉普尼及嘟嘟車，這邊小編要來介紹一個最方便的交通工具

Grab

Grab 圖／Flickr 分享 facebook

Grab是在東南亞最大的叫車APP，相當於我們熟知的Uber，用法及付款方式當然也就大同小異了。在菲律賓外國人搭乘計程車很有機會被沒良心的司機敲竹槓，所以如果需要搭計程車，Grab是相對是有保障許多的。

小編偷偷說：有些不肖的車輛會對乘客謊稱自己是Grab司機，所以有幾點要先注意，每輛跟Grab合作的車輛外觀都會有Grab的貼紙，上車前除了跟司機確認叫車畫面，車上的貼紙也是判斷的依據喲

達人景點

馬尼拉灣(Manila Bay)

馬尼拉灣 圖／pixabay 分享 facebook

馬尼拉灣-被譽為世界上最美的天然海灣之一，而港灣旁的羅哈斯大道(Roxs Boulevard)有著天然的棕梠樹及寬大的步道，沿途有絢麗的噴水池，時不時還有街頭樂隊彈奏著動人的古典樂，轉個彎便可以看見超過三百年的著名歷史古蹟馬拉迪大教堂(Malate Church)。而羅哈斯大道最美的瞬間便是傍晚時分，海灣上的夕陽漸漸落下，金色的陽光灑落在蔚藍的海面上，真的是美到無法形容，被讚譽為世界八大美景之一真的當之無愧！

地址：Kalakhang Maynila

威尼斯大運河購物中心(Venice Grand Canal, Mckinley Hills)

威尼斯大運河購物中心 圖／Wikimedia 分享 facebook

這座位在市中心Global City的威尼斯運河購物中心，是菲律賓近年來最熱門的購物景點，更是許多人來菲律賓的打卡聖地。園區內分為兩個大區塊，在運河旁的半戶外空間是規劃成美食區，而室內則是百貨品牌專櫃及和文創小市集，時不時會有戴著威尼斯面具的表演者與旅客互動，不僅好逛還非常好玩呢。

貢多拉 圖／Wikimedia 分享 facebook

整個購物中心最有趣的就是在運河上的貢多拉了，只要便宜的價格就可以享受宛如在威尼斯般的美景。夜晚時柔黃的燈光一閃一閃的照映在湖面上，非常適合作為一天疲憊的購物行程中最美的結尾。

貢多拉費用：400php/位

營業時間：11:00-23:00

地址： Upper McKinley Rd, Taguig, 1630 Metro Manila,

大雅台塔爾火山湖(Taal Crater Lake)

大雅台塔爾火山湖 圖／pixabay 分享 facebook

大雅台是馬尼拉近郊的旅遊景點，更是馬尼拉在地人避暑勝地，這裡有著世界上最矮的火山，而因為特殊的地形關係，外圍的火山口因淤泥堆積後而形成塔爾湖，而塔爾湖內還有座塔爾火山，這座火山口又形成了一個塔爾火山湖，因此形成了這獨特的山中山，湖中湖的特殊自然景觀。而想一覽火山湖的風景。除了一般的乘船遊以外也可以選擇以騎馬的方式環繞整個火山湖，行程的選擇可說是相當多元。

小編偷偷說：前往塔爾火山湖，除了門票跟船費，不管同行的人有幾位都需要一名導遊喔。

交通方式：從馬尼拉往大雅台要先在市區內的「Buendia Bus Terminal巴士轉運站」搭往Tanauan的巴士，下車後有嘟嘟車可以直達搭船的地方Precious boat station。

巴士費用：96php/人

船隻費用：2000php/艘，可搭乘7名乘客，3小時。

船隻停泊費：50php/艘。

門票費用：100php/成人，50php /7歲以下孩童。

導遊費用：500php/團

在地美食

Seafood Island 圖／神奇寶螺 分享 facebook

Seafood Island是菲律賓著名的連鎖餐廳，除了標榜當日現撈的新鮮海產外，更融合了菲律賓在地的飲食文化–卡瑪揚(Kamayan)，卡瑪揚在菲律賓語中原先是手抓飯的意思，近年來演變成一種菲律賓的傳統料理，將各式各樣的海鮮及BBQ放在大片的香蕉葉子上，而大家肩並肩坐在一起用手抓飯來吃，絕對是大家來菲律賓不可錯過的體驗！

Jollibee

Jollibee 圖／Wikimedia 分享 facebook

快樂蜂(Jollibee)是菲律賓知名的本土的速食店，海內外有超過3000間以上的分店，而Jollibee在菲律賓的門市數量更是麥當勞的兩倍，Jollibee能成為菲律賓速食龍頭的原因有兩個：第一就是菲律賓人喜歡「甜」，因此店內的番茄醬不是普通的番茄醬，而是香蕉番茄醬；再來就是Jollibe餐點，除了漢堡及義大利麵外，每份套餐隨餐都會附上菲律賓人最喜歡的「白飯」及特殊的醬汁，這兩點特殊的小細節更讓Jollibee成為最多人喜歡的速食店。

小編偷偷說：菲律賓的速食店一個套餐大概100php-150php左右，換算下來才不到台幣100元，是不是很便宜呢！

伴手禮推薦

Goldilocks

Goldilocks 圖／Wikimedia 分享 facebook

Goldilocks是菲律賓當地知名的糕餅店，在鬧區都能見到他的身影，店內除了一般的蛋糕甜點外，有許多是菲律賓當地特有的點心，而在店面琳瑯滿目的零食中，小編最推薦的就Polvoron了。

Polvoron 圖／Flickr 分享 facebook

Polvoron是菲律賓的傳統零食，是以牛奶、麵粉、糖製作而成，口感吃起來像台灣的綠豆椪，而味道非常像牛奶糖，這種特殊的甜點可以說是最具菲律賓特色的零食了。

達人行程推薦

飯店➝ 馬拉迪大教堂➝ 馬尼拉灣➝ 威尼斯大運河購物中心

馬尼拉上班尖峰時段的交通非常的壅塞，考慮到這點建議大家可以在飯店睡到自然醒，用完餐後中午可以到充滿歷史氣息的馬拉迪大教堂參觀，參觀完轉個彎就可以在馬尼拉灣旁的步道及公園享受悠閒的午後漫步時光，傍晚時分更能目睹世界八大美景之一馬尼拉灣的金色夕陽，而晚上可以到距離馬尼拉灣車程15分鐘的威尼斯大運河購物中心，裡面有最具菲律賓傳統特色的海鮮料理Seafood Island享受完卡瑪揚的樂趣後，便可在園區內大肆血拚一番，最後再搭乘貢多拉欣賞著宛如在威尼斯的美景撫慰一天疲憊的心靈，作為完美的結束。

介紹了這麼多好吃又好玩的地方，小編真的大推各位下次來到菲律賓，除了宿霧、長灘島、巴拉望之外，一定要在馬尼拉多停留個一兩天，不管是到市區的百貨公司血拚、走入西班牙舊城區裡享受一下歷史的味道，或是到大雅台看看獨一無二的世界奇景，馬尼拉絕對是值得各位放慢步調體驗在地文化的好地方。

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