肉絲蓮蓉餅、咖哩麵！馬來西亞在地人推薦「怡保美食 TOP10」

怡保山城美食介紹

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說實在，我挺喜歡怡保山城的食物，但是卻很少有機會或特地跑去山城。這次藉著朋友婚禮而再次來到了山城，剛好有兩位香港朋友將要來怡保旅遊，便留下這篇文字介紹好吃的給他們，這裡介紹的只是部分而已，還有好多好多好吃、好玩、和好買的！

怡保（Ipoh）是馬來西亞霹靂州的首府，面積為643平方公里，人口於2010年為737,861。該市西北邊有江沙，東邊有金馬侖高原，南邊有金寶(Kampar，拉曼大學城)。怡保距離吉隆坡180公里，北上距離檳城州喬治市則有123公里，是僅次於吉隆坡、檳城、新山後的第四大都市人口聚集地。怡保四周被岩石山嶺環抱，故有山城之稱 ; 曾是馬來西亞主要產錫礦的地方，因此也被稱為錫都。

霹靂（Perak）在馬來語是銀的意思，由於霹靂州以前被發現有錫礦時候卻被誤以為是银，後來雖然辨認為錫，但卻依舊保留霹雳這個州名。 怡保有舊街場和新街場，由近打河把它們給分開。舊街場的大部分店鋪和建築物皆是第二次世界大戰以前的遺產，而一些政府建築也座落於舊街場 ; 顧名思義新街場就建立了新建築，購物中心和住宅區。

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說實在，我挺喜歡怡保山城的食物，但是卻很少有機會或特地跑去山城。Cuti-cuti Malaysia無疑應該值得倡導，但是若沒有特別節日(朋友結婚或一群朋友的邀約)，情願宅在家裡，因為那裡的交通與人潮不是說笑的擁擠，尤其是在周末時段或學校假期或公共假日。 入城要排長龍，吃東西要排長龍，要買某些老字號的食品(例如 : kaya角，花生，殺騎馬等)至少需要排上2小時的長龍。

這次藉著朋友婚禮而再次來到了山城，剛好有兩位香港朋友將要來怡保旅遊，便留下這篇文字介紹好吃的給他/她。 當然，這裡介紹的只是部分而已，還有好多好多好吃的，好玩的，和好買的。

怡保美食推薦必吃

怡保美食推薦＃1

老字號－鐘漢元

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鐘漢元是怡保相當出名的老字號餅家。從1949年起，經營了六十多年的老店，店鋪的環境，經營方式到糕餅的口味都處處透露著淳樸的古早味。殺手鐧是肉鬆蓮蓉餅，也有斑蘭味，可以選擇有鹹蛋黃和沒鹹蛋黃的。食材的搭配浑然天成超合拍，適合作為伴手禮送給親朋好友不失禮。

地址：145 Jalan Sultan Iskandar，Ipoh

營業時間：星期一至星期六 9:30-18:30 ；星期日 9:30-18:00

網站：https://www.chg.my/

怡保美食推薦＃2

老字號－源香餅舖

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另一家百年餅家位於鐘漢元對面，同樣也是一家大量購買伴手禮的好地方，招牌餅有鹹蛋黄肉丝蓮蓉餅，肉乾蓮蓉餅，肉絲蓮蓉餅、香餅、豆沙餅、夏威夷餅、老婆餅、黑芝麻花生餅等等。

地址：160, Jalan Sultan Iskandar, Taman Jubilee, 30000 Ipoh, Perak

營業時間 ：9:00~19:00

怡保美食推薦＃3

老字號－天津茶室

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天津茶室是怡保數一數二的老字號咖啡室，出名的有雞絲河粉，豬肉沙爹，豬腸粉，殺手鐧是焦糖燉蛋，外面有點微焦，內裡滑嫩無比，味道香濃。

創立於1944年，已經擁有70多年歷史的天津茶室，位於怡保舊街場或有名的二奶巷斜對面。公共假期或周末的時候，總是擠滿人潮與車輛，四處人山人海。怡保舊街場的茶店總是高朋滿座，天津茶室更是被慕名而來的客人擠得滿滿的。能等則等，不能等也可以試試其他吧。

地址 ：73, Jalan Market, Ipoh, 30000

怡保美食推薦＃4

鹽焗雞

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鹽焗雞是怡保地道美食，擁有多年的歷史，怡保的鹽焗雞已經不需要多做介紹了，宴瓊林已經成為怡保鹽焗雞的代名詞，後來也陸續出現了很多賣鹽焗雞的店，林立在新街場。離開怡保前適合買回家煮來吃或當伴手禮送人，因為所有的鹽焗雞都冷藏真空包裝。

怡保美食推薦＃5

二奶巷－金屋藏嬌

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怡保舊街場必去旅游景點，一條名氣火紅的窄巷 — 聽名字會引來無限遐想的二奶巷(Concubine lane)。巷子不長，只那一百米，两排古老的雙層樓房是英殖民时代的建築風格，從滿南洋風情。不遠處還有大奶巷和三奶巷，不過名氣遜色二奶巷很多。

坊間傳聞說二奶巷是當年錫米富商金屋藏嬌之地，是包養二奶的溫柔鄉。過後大錫礦家的孫兒有出來做出解釋，二奶巷並非是專門包養二奶的地方，而是當年他爺爺送給第二老婆(廣東話俗稱二奶）整排店鋪供她收租，從而替這巷子取了這個名字。

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很多外國電影如《色戒》，《父子》，《安娜与国王》等曾在此取景。如今，這裡變成了遊客的購物和品嚐小吃的地方。手工市集，酒吧，咖啡馆，豆腐花，傳統冰條，花式棉花糖，红豆冰等美食應有盡有，週末或學校假期這裡必定一片熙攘与繁華。

PS : 若不懼人擠人，頭壓頭，可以到此湊湊熱鬧。

怡保美食推薦＃5

老字號－黃高記

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二奶巷裡的飯香 — 黃高記飯店。本地人熟知的老店，外地人則可能會因為不起眼的外貌而忽略了這家古早的美味。它古樸的店面，使用的還是舊式圓座和木椅，小而擠。看似平凡，卻隱藏著百年老字號的實力與底蘊。菜色就如我們家吃的家常便飯，卻有點特別，而且價格大眾化，平靚正。

平常大家是如何吃西洋菜的？我們都用西洋菜來煲湯，對嗎？但是，這裡的殺手鐧就是 — 西洋菜炒燒肉。西洋菜苗炒燒肉，微微的峇啦棧(balacan)香 ，惹味。這道菜就像這家店，不起眼，卻一級棒。三黃蛋和江魚仔炒芽菜也是另一道簡單卻見火候功夫的必點的菜餚。三黃蛋裡的肉碎，鹹蛋黃和皮蛋咸，每一口都像吃著家裡的味道。江魚仔的香脆拌炒著怡保獨有的胖胖的芽菜，爽脆可口。

我們一桌8人6樣菜才 RM125 。要試家常便飯的，請早點到，要不然人山人海，菜餚很快就沒啦。像我們12點抵達，招牌菜琵琶雞和咕嚕肉就賣完了。

地址 ：No 3 Lorong Panglima, Ipoh 30000, Malaysia

營業時間 ：10:30am - 3:00pm

怡保美食推薦＃6

新揚威－明爐烤鴨

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新揚威創始於1976年，以明爐烤鴨馳名，一開始從一個小檔口經營一直到大約二十年前才搬遷入崑崙喇叭總店，繼而開了幾家分店。在朋友的極力推薦下推荐，我们便去了新杨威烧鸭飯店。燒鴨外皮香脆，而且香甜多汁，帶點當歸香，令人再三回味；不喜歡當歸味的可以點炭烧琵琶鸭。肉嫩吃起來不覺得幹和硬梆梆，有咬勁。我們還點了他們的酸菜(菜頭)，acar ，和酸辣魚🐟。酸菜和 acar 够酸，够入味，很開胃。

地址 ：No. 17 & 19, Jalan Sri Ampang, Taman Ipoh Jaya, 31350 Ipoh, Perak

營業時間 ：10:00~20:00 （星期四休息）

怡保美食推薦＃7

老字號－新泉芳咖哩麵

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50年的老字號，新泉芳咖哩麵茶餐室，與老字號餅家鐘漢元同一排。採用祖傳秘方的海南風味的咖哩麵，是遊客來馬來西亞怡保時的必吃美食，它也是國人喜愛的麵條食物之一。黃麵浸在奶橙黃色的椰奶湯裡配上豆芽，蝦仁，雞絲，色香味俱全。

早上7.30開店，一早已經有人龍排隊等吃。他们香濃可口的咖哩麵，可乾或濕吃，可另加料或加大份量，碗裡脆脆的燒肉、猪肉、蝦仁等等，視覺和氣味讓人垂涎三尺，記得，一定要配上他们自制的sambal辣椒酱！

地址 ：174, Jalan Sultan Iskandar, Taman Jubilee, 30000 Ipoh, Perak

營業時間 ：7.30 am – 1.00 pm

怡保美食推薦＃8

老字號－德記

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德記茶餐室是個晚餐或宵夜的好地方, 跟老黃和安記芽菜雞同一排店，位於新街場，屬於怡保老字號之一，應該有半世紀。出名的是他們的月光河。滑溜溜的怡保河粉，炒得夠火候，加上生雞蛋，上桌趁炒河粉還熱騰騰時，使用筷子打散蛋黃與河粉攪拌。不吃生雞蛋的可以點滑蛋河或福建面。白灼八爪魚，使用醬清做調味料，彈牙鮮美。想要補膠原蛋白的可以點鹵雞腳，這也是另一道照牌菜。

還有一間叫新德記的，據說是德記老闆的親戚或伙計另開的。還沒試過新得記，所以無從知曉他的味道。

地址 : 61, Jalan Yau Tet Shin, Taman Jubilee, 30300 Ipoh, Perak

營業時間：17:00~02:00

怡保美食推薦＃9

忠記大樹頭

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怡保朋友帶我們吃怡保人吃的食物，兵如港經營了二十多年的最出名美食— 釀料。在大樹頭下的一個 food court 裡的大樹頭忠記炸料，擺滿了各式各樣的新鮮釀料，有茄子、辣椒、羊角豆、苦瓜、四季豆，魚餅，沙葛等等。

怡保朋友點了炸沙葛和炸魚餅給我們，她說這兩樣是最好吃的，這裡的沙葛新鮮脆脆爽口的，不會像外面吃到的粉粉的感覺；還點了一條燒肉給我們試，通常燒肉12點開檔，大概大約一點半前就賣完了，我們剛剛好是他們的最後一個顧客，把最後一條燒肉買了！

另外，還點了assam laksa ，一碗才RM3.00，酸酸辣辣很開胃倘，若只是想喝 assam laksa 湯頭，不要粉（走粉）也行！

地址：Jalan King, Off Jalan Pasir Pinji, 31650, Ipoh, Perak

營業時間：08:30~17:00

怡保美食推薦＃10

味不同海鮮坊

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距離怡保市區的巴占區大概30分鐘車程，沒有交通工具的朋友會有點麻煩，可能可以試試呼叫Grab。這家店的價錢有點小貴，店家有點"寸"(好聽一句是有性格)，但還是無阻幫襯的絡繹人潮。朋友的經驗，一下單就得決定菜色和數量，不能過後再加單 ; 我們的經驗，2天前已經打電話下單訂菜，但抵達後我們還得重複一次，他們不能翻找我們的訂單。他們出名砂煲螃蟹冬粉 (需要預定)，其他的菜色包括砂煲芝士虾，拉拉，鳗鱼砂煲飯，鬍鬚雞，魚丸等等。

地址 : 69, Persiaran Medan Bercham 2, Pusat Bandar Baru Bercham, 31400

營業時間：17:00~22:00

電話：012-5128407

曾經是英國殖民地的霹靂州，處處都遺留著歷史的遺跡，處處都是攝影題材，道道是風景。古老的建築結合了摩爾，蒙兀兒和英國殖民地古典建築風格，見證了昔日殖民霸權的貪婪與血淚；斑駁的牆，老舊的門，刻畫了多少晨昏往事，風吹日曬的日子，訴說著歲月的滄桑。

本文由趣吧駐站部落客【柳儀·旅人日誌】授權提供，想知道更多馬來西亞自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」