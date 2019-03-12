曼谷四十五年老字號現撈海產餐廳 文青風夢幻玻璃屋 必點咖哩炒蟹！

Savoey Seafood CO. Sukhumvit 26 เสวยซีฟู้ด位於A Square購物商場裡，這間開業已超過四十五年的老字號泰式海鮮餐廳在泰國有許多分店。常來曼谷的朋友肯定不陌生，因為總共有八間分店之多，到哪都會看到。

我們這次造訪的算是旗艦店，無論空間裝潢都很不錯，也是唯一有現撈海鮮，視覺感和新鮮度百分百的一間。 不僅海鮮料理讓人驚艷，甜點和飲品也表現不俗，用完餐之後，還可以在週遭的購物商場逛街血拼，相當推薦喔！！

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Savoey Seafood CO. Sukhumvit 26เสวยซีฟู้ด這間分店位於A Square購物商場裡，穿過整個商場走到底就會看到。

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餐廳後門也相當氣派，從這裡走進去就是漂亮的玻璃屋。

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一走進去就被這相當有質感的餐廳裝潢給驚艷到，完全不像一般的海鮮餐廳，用餐環境帶點文青風格非常舒適。

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天花板吊掛了魚網及可愛的小魚。

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牆上的壁畫讓整體空間多了些童趣感。

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這間餐廳也很適合帶小朋友一起來用餐，有提供兒童餐椅喔！！

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除了正門進來看到的座位區之外，往裡面走去還有一間漂亮的玻璃屋。

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用餐座位相當多，而且這裡也太適合網美打卡。

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整面落地玻璃窗引進自然光夢幻度百分百。

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一開始就有提到這間是唯一一間有水族箱可以現點現撈的分店。

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一旁也有電子磅秤，價格完全透明化相當貼心。

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來到泰國當然要吃咖哩炒蟹啊！！這邊的螃蟹每隻都很肥美之外，價格也不貴，大家就放心點下去吧！

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簡單拍了幾張MENU的照片跟你們分享

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這裡的餐點都是以照片搭配泰文/英文，所以完全不用擔心看不懂或是語言無法溝通的問題。

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只要手比一比就可以輕鬆點餐啦！！

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甜點和飲料在另一本，排版和照片都很高規格耶！

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很迅速的點了一輪之後美食陸續上桌，來看看我們今天吃了哪些好料吧！！

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辣炒花枝

新鮮的切塊花枝酸辣帶嚼勁，吃起來相當涮嘴。

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辣炒空心菜

基本上，來泰國不怕吃不到青菜，只不過帶小朋友的話，在點菜時要特別告知辣度，不然就會像小菲一樣辣到噴火啊！

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泰國蝦

新鮮的泰國蝦整隻現烤上桌，霸氣十足。

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肉質彈牙，不過不像台灣的白蝦那麼甜，可以自行搭配喜歡的沾醬一起入口。

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月亮蝦餅

在出發來泰國之前，我就跟小球說這幾天你可以天天吃最愛的月亮蝦餅喔！果不其然下，飛機的第一餐馬上就吃到！小家伙可樂得很！

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紮實的蝦餅香甜美味，裡面加入了香菜，多了抹特殊香氣，原來正統的月亮蝦餅吃起來是這個味道啊！哈！

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Stir Fried“Curry Crab”

最讓小球喜歡的就是這道咖哩炒蟹啦！！！

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現點現撈的螃蟹相當肥美

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一旁的咖哩滑蛋醬汁，帶點微微辣，不過更多的是鮮甜滑口。

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那醬汁真的無敵下飯～～咱家小球居然光靠這道就吃了兩碗白飯，媽媽只負責在旁邊幫他處理龐蟹肉就飽了啊！

烤脆皮鴨

這道上桌時，小菲還以為是烤乳豬之類的！因為看那金黃色的酥皮真的很像啊！！

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不過這可是貨真價實的烤鴨～不過和大家想像的烤鴨不太一樣就是了！！帶骨的鴨肉還蠻香的，一旁還很專業的附上蔥段和薑片，可以一起搭配著吃喔！

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芋頭鮮魚湯

這鍋湯也是頗受大家一致好評，因為這湯頭很對台灣人的口味～～喝起來頗為台式！！！我們一直笑說這很像砂鍋魚頭來著。

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裡面除了有大塊大塊的酥鬆芋頭，還有酥炸到金黃色、外酥內軟的鮮魚塊，再配上鹹香不油膩的湯底，一碗吃完就相當飽嘴。

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Kale Frappe 羽衣甘藍冰沙(左)

這杯是Savoey的招牌飲品，喝起來聽說是很健康的味道，大家有興趣可以試試看。

soothing chrysan-tangerine(中)

拿鐵(右)

一天不能沒有咖啡因的小菲當然是點了咖啡來喝，冰涼香醇的拿鐵喝了好解暑啊！！

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Mango sticky rice frappe

這杯芒果糯米冰沙是這間分店限定的甜品，濃郁香甜非常好喝～喜歡芒果的朋友千萬別錯過！！

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椰子咖啡冰淇淋 180THB

我們在點餐的時候，一看到這款馬上決定要點來嚐鮮，就是因為這實在是太浮誇～居然還在椰子殼上烙了餐廳LOGO！！！

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用整顆椰子下去製作的甜品裡面有西米露、冰淇淋等配料，一旁的白色椰肉也是可以挖下來吃光光的喔！！

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重點是一旁還有濃縮咖啡可以加進去，帶點微苦澀的咖啡，讓整體口感不會過於甜膩，非常好吃！！

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affogato with grass jelly topped with thai rolled wafer 80THB

這道算是改良版的affogato，裡面有濃郁的香草冰淇淋、仙草凍以及捲心酥，一樣要加入濃縮咖啡再品嘗。小菲還蠻喜歡這道別具特色的甜點，尤其放仙草凍真的很特別，哈哈哈！

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Savoey bualoy with coconut ice-cream topped with crispy rice

這道則是以椰子冰淇淋為基底，上方放上了脆口的米餅，非常椰奶的一道。

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整體來說，Savoey Seafood CO. Sukhumvit 26เสวยซีฟู้ด的飲品和甜點都還蠻厲害的，重點是價格不貴，所以下午時段還不少人特地來這裡享用下午茶呢！！

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最後送上新鮮水果盤，在曼谷這幾天最常吃到的就是西瓜、鳳梨和哈密瓜了！！！

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第一次帶小球來曼谷，還沒適應熱到狂冒汗的天氣，中午就開吃海鮮大餐。現撈就是新鮮的泰國蝦、無敵下飯的咖哩螃蟹、華麗又好吃的椰子甜點， 某小孩光配月亮蝦餅和咖哩蟹就吃了兩碗白飯。

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重點是這間價格真的不算貴！！難怪這麼多人愛來曼谷，真的是泰好吃泰好玩。接下來也會陸續和大家分享我們這次在泰國吃到的各家美食，敬請期待啦！！

Savoey Seafood CO. Sukhumvit 26เสวยซีฟู้ด

地址：120/4 Soi Sukhumvit 26, Klongton, Klongtoey, bangkok, Thailand 10110

電話：+66 2 020 7462

營業時間：每天 10:30~22:00

官網：http://www.savoey.co.th/

另外七間分店可至官網參考詳細地點

粉絲頁：https://www.facebook.com/savoeyrestaurant

交通方式：搭乘BTS在Phrom Phong(E5)捷運站下車，從4號出口出站轉搭計程車前往Sukhumvit蘇坤蔚路26巷底

文章來源：幸福的加小菲愛碎碎念 FB：幸福的加小菲愛碎碎念

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