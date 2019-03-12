曼谷四十五年老字號現撈海產餐廳 文青風夢幻玻璃屋 必點咖哩炒蟹！
文、圖／加小菲
Savoey Seafood CO. Sukhumvit 26 เสวยซีฟู้ด位於A Square購物商場裡，這間開業已超過四十五年的老字號泰式海鮮餐廳在泰國有許多分店。常來曼谷的朋友肯定不陌生，因為總共有八間分店之多，到哪都會看到。
我們這次造訪的算是旗艦店，無論空間裝潢都很不錯，也是唯一有現撈海鮮，視覺感和新鮮度百分百的一間。 不僅海鮮料理讓人驚艷，甜點和飲品也表現不俗，用完餐之後，還可以在週遭的購物商場逛街血拼，相當推薦喔！！
Savoey Seafood CO. Sukhumvit 26เสวยซีฟู้ด這間分店位於A Square購物商場裡，穿過整個商場走到底就會看到。
餐廳後門也相當氣派，從這裡走進去就是漂亮的玻璃屋。
一走進去就被這相當有質感的餐廳裝潢給驚艷到，完全不像一般的海鮮餐廳，用餐環境帶點文青風格非常舒適。
天花板吊掛了魚網及可愛的小魚。
牆上的壁畫讓整體空間多了些童趣感。
這間餐廳也很適合帶小朋友一起來用餐，有提供兒童餐椅喔！！
除了正門進來看到的座位區之外，往裡面走去還有一間漂亮的玻璃屋。
用餐座位相當多，而且這裡也太適合網美打卡。
整面落地玻璃窗引進自然光夢幻度百分百。
一開始就有提到這間是唯一一間有水族箱可以現點現撈的分店。
一旁也有電子磅秤，價格完全透明化相當貼心。
來到泰國當然要吃咖哩炒蟹啊！！這邊的螃蟹每隻都很肥美之外，價格也不貴，大家就放心點下去吧！
簡單拍了幾張MENU的照片跟你們分享
這裡的餐點都是以照片搭配泰文/英文，所以完全不用擔心看不懂或是語言無法溝通的問題。
只要手比一比就可以輕鬆點餐啦！！
甜點和飲料在另一本，排版和照片都很高規格耶！
很迅速的點了一輪之後美食陸續上桌，來看看我們今天吃了哪些好料吧！！
辣炒花枝
新鮮的切塊花枝酸辣帶嚼勁，吃起來相當涮嘴。
辣炒空心菜
基本上，來泰國不怕吃不到青菜，只不過帶小朋友的話，在點菜時要特別告知辣度，不然就會像小菲一樣辣到噴火啊！
泰國蝦
新鮮的泰國蝦整隻現烤上桌，霸氣十足。
肉質彈牙，不過不像台灣的白蝦那麼甜，可以自行搭配喜歡的沾醬一起入口。
月亮蝦餅
在出發來泰國之前，我就跟小球說這幾天你可以天天吃最愛的月亮蝦餅喔！果不其然下，飛機的第一餐馬上就吃到！小家伙可樂得很！
紮實的蝦餅香甜美味，裡面加入了香菜，多了抹特殊香氣，原來正統的月亮蝦餅吃起來是這個味道啊！哈！
Stir Fried“Curry Crab”
最讓小球喜歡的就是這道咖哩炒蟹啦！！！
現點現撈的螃蟹相當肥美
一旁的咖哩滑蛋醬汁，帶點微微辣，不過更多的是鮮甜滑口。
那醬汁真的無敵下飯～～咱家小球居然光靠這道就吃了兩碗白飯，媽媽只負責在旁邊幫他處理龐蟹肉就飽了啊！
烤脆皮鴨
這道上桌時，小菲還以為是烤乳豬之類的！因為看那金黃色的酥皮真的很像啊！！
不過這可是貨真價實的烤鴨～不過和大家想像的烤鴨不太一樣就是了！！帶骨的鴨肉還蠻香的，一旁還很專業的附上蔥段和薑片，可以一起搭配著吃喔！
芋頭鮮魚湯
這鍋湯也是頗受大家一致好評，因為這湯頭很對台灣人的口味～～喝起來頗為台式！！！我們一直笑說這很像砂鍋魚頭來著。
裡面除了有大塊大塊的酥鬆芋頭，還有酥炸到金黃色、外酥內軟的鮮魚塊，再配上鹹香不油膩的湯底，一碗吃完就相當飽嘴。
Kale Frappe 羽衣甘藍冰沙(左)
這杯是Savoey的招牌飲品，喝起來聽說是很健康的味道，大家有興趣可以試試看。
soothing chrysan-tangerine(中)
拿鐵(右)
一天不能沒有咖啡因的小菲當然是點了咖啡來喝，冰涼香醇的拿鐵喝了好解暑啊！！
Mango sticky rice frappe
這杯芒果糯米冰沙是這間分店限定的甜品，濃郁香甜非常好喝～喜歡芒果的朋友千萬別錯過！！
椰子咖啡冰淇淋 180THB
我們在點餐的時候，一看到這款馬上決定要點來嚐鮮，就是因為這實在是太浮誇～居然還在椰子殼上烙了餐廳LOGO！！！
用整顆椰子下去製作的甜品裡面有西米露、冰淇淋等配料，一旁的白色椰肉也是可以挖下來吃光光的喔！！
重點是一旁還有濃縮咖啡可以加進去，帶點微苦澀的咖啡，讓整體口感不會過於甜膩，非常好吃！！
affogato with grass jelly topped with thai rolled wafer 80THB
這道算是改良版的affogato，裡面有濃郁的香草冰淇淋、仙草凍以及捲心酥，一樣要加入濃縮咖啡再品嘗。小菲還蠻喜歡這道別具特色的甜點，尤其放仙草凍真的很特別，哈哈哈！
Savoey bualoy with coconut ice-cream topped with crispy rice
這道則是以椰子冰淇淋為基底，上方放上了脆口的米餅，非常椰奶的一道。
整體來說，Savoey Seafood CO. Sukhumvit 26เสวยซีฟู้ด的飲品和甜點都還蠻厲害的，重點是價格不貴，所以下午時段還不少人特地來這裡享用下午茶呢！！
最後送上新鮮水果盤，在曼谷這幾天最常吃到的就是西瓜、鳳梨和哈密瓜了！！！
第一次帶小球來曼谷，還沒適應熱到狂冒汗的天氣，中午就開吃海鮮大餐。現撈就是新鮮的泰國蝦、無敵下飯的咖哩螃蟹、華麗又好吃的椰子甜點， 某小孩光配月亮蝦餅和咖哩蟹就吃了兩碗白飯。
重點是這間價格真的不算貴！！難怪這麼多人愛來曼谷，真的是泰好吃泰好玩。接下來也會陸續和大家分享我們這次在泰國吃到的各家美食，敬請期待啦！！
Savoey Seafood CO. Sukhumvit 26เสวยซีฟู้ด
地址：120/4 Soi Sukhumvit 26, Klongton, Klongtoey, bangkok, Thailand 10110
電話：+66 2 020 7462
營業時間：每天 10:30~22:00
另外七間分店可至官網參考詳細地點
粉絲頁：https://www.facebook.com/savoeyrestaurant
交通方式：搭乘BTS在Phrom Phong(E5)捷運站下車，從4號出口出站轉搭計程車前往Sukhumvit蘇坤蔚路26巷底
文章來源：幸福的加小菲愛碎碎念 FB：幸福的加小菲愛碎碎念
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