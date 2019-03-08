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馬來西亞自由行吃喝玩樂又好拍！馬六甲拍照景點大公開

2019-03-08 11:07Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

馬六甲景點打卡去推薦

馬六甲景點打卡去＃1

馬六甲海峽清真寺

▲馬六甲景點打卡去-馬六甲海峽清真寺。（圖／攝影者：Sham Hardy, Fl...
▲馬六甲景點打卡去-馬六甲海峽清真寺。（圖／攝影者：Sham Hardy, Flickr CC License）
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距離馬六甲市中心只需15分鐘車程的馬六甲島上，有一處以白色為主的清真寺建築，屋頂採用金黃與磚紅色系，側面則有彩繪玻璃點綴，是一棟非常有氣勢卻又優雅的建築，在還沒開放參觀時吸引不少遊客在外拍照打卡。

而這個馬六甲景點最特別的地方是，馬六甲海峽清真寺不只靠岸，而是立基於水上，在水位高漲之際拍攝出的樣子，就像是浮在水面上的清真寺，是馬來西亞自由行中頗具歷史、宗教的馬六甲自由行景點。

馬六甲景點打卡去＃2

Pantai Klebang小沙漠

位於馬六甲海事博物館附近的pantai klebang小沙漠，是一處近年來網路爆紅的馬六甲景點，淺土色人造沙灘與清澈藍天，如此簡約自然的色彩就足以讓人拍不停，一山一山的小沙丘也特別可愛，若是坐在沙丘望向馬六甲海峽的景致，又是不一樣的美照！到了傍晚日落時分，可以清楚欣賞到天色變化及圓滾滾的燈黃太陽落下，是個寧靜、好拍又可賞日落的馬六甲景點，適合愛拍照及親子一同到此玩樂。

溫馨提醒：小沙漠光陽普照，記得注意防曬及補充水分！

馬六甲景點打卡去＃3

馬六甲古城區

▲馬六甲景點打卡去-古城區。（圖／Malaysia tourism promot...
▲馬六甲景點打卡去-古城區。（圖／Malaysia tourism promotion board）
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進入馬六甲古城區後，印入眼簾的正是荷蘭廣場、紅屋、維多利亞噴泉、基督教堂，皆是由紅牆搭配白色百葉窗的異國風格建築群，色彩一致的樣子，感覺就像進入了電影場景般，與周圍的馬六甲景點風貌完全不同。

除此之外，在古城區中還可以尋找到荷蘭、西班牙、明清等歷史文化建築及藝術，這些正是讓馬六甲在歷史文化上佔有一席之地的珍貴文化遺產。當然在馬六甲古城區中，也有新穎的玩法，可以搭乘由卡通人物及可愛花球打造的繽紛三輪車，逛一圈馬六甲景點也不錯。

馬六甲景點打卡去＃4

雞場街

▲馬六甲景點打卡去-雞場街。（圖／攝影者：Katja Hasselkus, Fl...
▲馬六甲景點打卡去-雞場街。（圖／攝影者：Katja Hasselkus, Flickr CC License）
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自從明朝鄭和下西洋後，馬六甲雞場街就成為了華人的聚落。「雞場」是街場的福建話，街上的宗祠和會館有都是帶有匾額、廟宇的裝潢風格，就連雞場街大門的牌坊、沿路的燈籠都保留了最傳統的中華風，是個好逛又好拍的馬六甲景點！

更不用說，雞場街還是馬六甲著名的美食街，從古城雞飯粒、娘惹菜、晶露應有盡有，絕對是來馬來西亞自由行不可錯過的馬六甲景點。

馬六甲景點打卡去＃5

街頭壁畫

▲馬六甲景點打卡去-街頭壁畫。（圖／攝影者：Dennis Sylvester H...
▲馬六甲景點打卡去-街頭壁畫。（圖／攝影者：Dennis Sylvester Hurd, Flickr CC License）
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走在馬六甲街道上欣賞馬六甲的歷史之美的時候，也別忘了尋找色彩繽紛的藝術壁畫！距離雞場街三叔公伴手禮店不到5分鐘的路程，就有一大片側色彩繽紛的撞色壁畫，保證讓你拍好拍滿！畢竟無論到什麼國家，壁畫和街景都是遊客的熱門打卡馬六甲景點。

PS.因為雞場街人潮眾多，傍晚少了陽光景色黯淡，因此建議提早來拍比較能拍到美照喔！

馬六甲景點打卡去＃6

The Shore Sky Tower

▲馬六甲景點打卡去-TheShoreSkyTower。（圖／SKY TOWER ...
▲馬六甲景點打卡去-TheShoreSkyTower。（圖／SKY TOWER MALACCA官網）
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馬六甲景點中大多是古城、文化遺址，但來到「The shore sky tower」這個馬六甲景點，可以在43樓俯瞰整個馬六甲的全景風貌，尤其黑夜中燈光明媚的城市景色更加動人，光是散步於「玻璃走廊」，就讓人有股緊張感，若想拍出無邊際的美照，則需要踏上「懸空觀景台」由專業的職員幫忙拍照囉～

馬六甲景點打卡去＃7

又見馬六甲

▲馬六甲景點打卡去-馬六甲海峽清真寺。（圖／攝影者：Encore Melaka官...
▲馬六甲景點打卡去-馬六甲海峽清真寺。（圖／攝影者：Encore Melaka官方FB）
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2018年7月正式開幕的馬六甲景點－又見馬六甲（Encore Melaka），起初是為了演出《又見馬六甲》而新建的劇場，外觀由白色魚鱗狀建築與LED共同打造而成，白天呈現潔白感與天空的反射，而夜晚有湛藍色的外圍、白藍融合的建築表層，加上燈光閃爍，無論是白天黑夜都很適合拍照打卡！

至於內部劇場，有360度的旋轉座位和立體光雕投影，把馬六甲的日常、民俗、音樂，打造成迷人的藝術盛典，讓觀賞者可以在充滿驚喜感的表演中，深度了解馬六甲的歷史。

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