親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
航空．郵輪
旅館
大陸．港澳
歐洲
東南亞．南亞
印度．中東．中亞
澳洲．大洋洲
韓國
美國．加拿大
中、南美洲
非洲

高效載人貨車！跨國巴士「胡志明→金邊」根本就是土砲捷運系統

2019-03-10 22:30聯合新聞網 背包客棧

【作者:mr.coffee】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

前往金邊的路程中，塞滿人的貨車從車邊經過讓我們很驚訝

撇開安全的疑慮不說，根本就是土砲捷運系統！

載客量比我們搭的巴士還多，一輛接著一輛，比高雄輕軌更有效率，連軌道都省了！

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

原計劃是搭飛機前往柬埔寨「吳哥窟」，發現胡志明也能搭巴士前往→新旅人時刻表

沒搭過跨國巴士就來體驗看看

不過一路從胡志明坐到暹粒要13小時620公里，應該會坐到屁股爛掉

就決定先到金邊小住一晚，隔天再前往暹粒，到金邊是6.5小時

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

到金邊的車很多，每小時一班車

車費不貴，一人230KVND，另外35美元的入境費

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

12點出發的車，預計6點半會到金邊，3點半來到「柬埔寨」的關口

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

過境程序全交給領隊就搞定了，領隊拿著一疊護照辦理通關，過程不用任何小費

接著等海關叫自己的名字就能通關

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

所有人通關大概花半小時，入境後護照上的貼紙

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

看到拖拉機載貨通關很有趣

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

唯一的免稅店，看起來賣的東西不多，就沒進去了

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

反而是外面的小販生意很好，很多人買水果在路上吃

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

我們買一個大餅在車上吃

像台灣的「米香」，香酥脆口，上面灑不少肉鬆

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

小販也能換外幣，手上整把的現金都沒在怕，沒人會傻到在過境關口搶錢

要是在胡志明，沒人敢在街上這樣數錢

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

來到柬埔寨就明顯感覺到基礎設施不足，道路漫天的塵煙

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

有些路連柏油路都沒有，夏天塵土飛揚，雨天就是滿路的泥濘

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

邊界豪華建築都是賭場，吸引越南來的賭客

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

雖然賭場很豪華，但是週邊的基礎設施還是很差，黃土一片

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

還有許多大陸的經濟特區

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

台灣人熟悉的國泰世華銀行

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

道路正在進行拓寬工程，行進的速度很慢，看樣子很難準時到達金邊

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

為了閃避來車，不小心騎到旁邊的泥巴裡了啦！

看樣子想把車推出來要花一點功夫了

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

下午5點，來到一處小型的休息站用餐

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

語言不通，一時間搞不太懂點餐程序，也不清楚消費價格，還好同車發現一位台灣人

大概跟我們介紹柬埔寨的風情，說東西都不貴，想吃什麼點就行了

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

隨便點了三樣菜，根本就是台灣味

「筍乾扣肉」偏甜，像台南的魯肉飯，「苦瓜鑲肉」湯超好喝的啦！

一路上就超想喝咖啡，先買瓶罐裝咖啡解解癮

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

用美元消費，但是商家會找柬幣

4000柬幣；1美元，柬埔寨各地都一樣

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

路邊許多乞丐，柬埔寨的生活真的不好過

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

吃飽上路，這一區還滿熱鬧的

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

突然車旁路過一輛載滿人的貨車經過，讓同車的西方旅客都很驚訝

我們也沒看過這樣的景像，拿著像機狂拍

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

真的不誇張，一車接著一車，跟本就是柬埔寨的土砲捷運

貨車上的人可能比較我們巴士上還多

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

這車擠到快滿出來了，司機還鑽過車縫硬要超車

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

貨車後面都綁繩子，因為貨車底盤比較高，方便乘客拉著繩子上車

行進間也不用關車門，隨時都能上下客

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

這小巴也不關車門

車上貼著「愛。愛。愛」滿滿的台味呀，80年代追夢人的FU

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

我們在這段路上塞好久，一輛救護車過去，應該是前方發生事故

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

說好6點半到的金邊，現在已經8點多了

從白天開到晚上真是夠折騰人了

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

慢慢來到市中心，紅綠燈路口的小販都赤腳

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

晚上9點了，路邊的商家都打烊了

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

晚上9點半，終於抵達巴士站，整整誤點3小時，這時間車站也沒什麼人了

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

通常跨越國境第一件事，就是先搞定手機網路，但是在車站一直搞不定的電話卡...

原文出處：跨國巴士：胡志明→金邊，高效載人貨車，根本就是土砲捷運系統

延伸閱讀：台南「千歲尾牙」小旅行，年終尾牙就是要連吃3天呀！

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

柬埔寨咖啡護照
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

馬來西亞自由行吃喝玩樂又好拍！馬六甲拍照景點大公開

2019-03-08 11:07

快筆記！ 到泰國不能錯過的年度旅遊盛事

2019-03-06 09:33

「馬來西亞」熱門景點介紹！購物＆海島度假一趟擁有

2019-03-02 16:30

【新加坡自由行】十項免費娛樂　把錢包收起來，你不會需要它的！

2019-03-01 12:46

越南芽莊自由行／芽莊旅遊必逰景點&注意事項

2019-02-28 08:02

南邦古城 帶來不一樣的泰國記憶

2019-02-25 11:53

新加坡自由行超好玩！新加坡人氣景點３天２夜這樣走

2019-02-23 21:01

小資旅行最動心 泰國清邁８大免費熱門景點攻略

2019-02-22 08:54

泰國南奔府 追尋泰北最深厚的歷史底蘊

2019-02-19 15:24

斯里蘭卡「丹布勒石窟寺」 隱藏小鎮中的世界文化遺產

2019-02-12 21:00

越南自由行！夜峴港4天3夜旅遊必去景點＆行程推薦

2019-02-11 09:00

泰國清萊三座聖殿 令人驚嘆偉大的建築藝術

2019-02-10 08:00

尊榮又道地的泰國味！泰國曼谷品嚐傳統泰味 新意呈現

2019-02-09 11:59

探訪歷史底蘊 走進清邁典風雅

2019-02-01 15:29

2019東南亞8大潛水好去處　最佳潛點大推薦

2019-01-30 10:58

馬來西亞四天三夜懶人包　旅遊景點×交通資訊帶你輕鬆玩

2019-01-30 10:13

開心省錢遊泰國！　曼谷６大交通票券總整理

2019-01-24 08:01

體驗越南隱身術！　越南「古芝地道」一秒消失在山野叢林中

2019-01-23 21:01

讓帕華洛帝也讚嘆！一島一飯店 馬來西亞的「百年雨林」渡假村

2019-01-20 10:01

海島度假天堂！菲律賓５個度假島嶼推薦

2019-01-14 09:00

曼谷最新地標「ICONSIAM暹羅天地」美食、購物和娛樂一次滿足！

2019-01-13 22:00

緩慢，最奢侈的暢快 婆羅洲探祕雙城漫遊

2019-01-11 15:00

遠的要命的小島！令人驚豔的印尼班達群島

2019-01-05 21:00

這些點好想飛！東南亞８大超夢幻景點推薦

2018-12-27 09:00

斯里蘭卡年度盛事　媲美嘉年華的「佛牙節」

2018-12-22 21:02

喀什米爾７大湖健行　一望無盡且的壯闊山景

2018-12-17 21:00

飄浮湖中的天空寺廟　緬甸印多吉湖(indawgyi lake)

2018-12-16 11:25

吃喝玩樂打破印象 和你想像截然不同的新加坡

2018-12-08 12:03

迪士尼街頭展、皮卡丘遊行！10大「新加坡年底盛事」

2018-11-29 16:26

2018泰國水燈節、大城遺產節！5大泰國節日讓你四季都能玩

2018-11-28 12:00

小法國「巴拿山」中越旅行不能錯過的景點！

2018-11-25 21:00

馬來西亞自由行必讀懶人包！馬來西亞簽證、交通、景點整理

2018-11-22 09:00

走跳世界／越南富國島 美景 親民 令人難忘的魅力

2018-11-21 11:03

泰國落地簽免排隊 即日起可上網申請

2018-11-19 17:58

檳城景點「大馬九寨溝」帶著危險的美麗之境

2018-11-15 18:10

7大峇里島精選Villa　蜜月旅行必選推薦

2018-11-12 12:03

泰國必買七大泡麵，來點不一樣的宵夜！

2018-11-09 22:06

全球最長高空纜車在越南　賞絕美山海、漁船景緻，一生必坐一次

2018-11-02 09:39

點亮暗巷！吉隆坡「武吉免登的彩繪街道」IG打卡景點

2018-11-01 17:11
看更多

熱門文章

「佛祖有保庇」32名信徒參加法會後遇車劫 無人死亡

2019-03-10 11:20

衣索比亞航空起飛6分就墜毀 機上33國157人無人生還

2019-03-10 18:47

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

衣索比亞客機失事墜毀 機上157人已傳傷亡

2019-03-10 17:40

防堵非洲豬瘟 9日凌晨起泰國飛台旅客手提行李全面檢疫

2019-03-09 11:10

影／天雨路滑肇禍 國3遊覽車翻車驚悚畫面曝光

2019-03-10 11:10

新飯店擋雅典衛城美景 2萬居民請願喊停蓋

2019-03-09 16:00

沉重歷史的博物館！波蘭奧斯威辛「納粹集中營」各式遺物、黑白照片

2019-03-09 21:00

南美旅行201天！背包客盤點難忘名單：南極企鵝、冰河環景

2019-03-08 22:00

櫻花滿開 精選全球六大賞櫻景點

2019-03-10 17:11

歐洲城市導覽│荷蘭首都「阿姆斯特丹」運河交織的古典美城

2019-03-09 09:00

馬來西亞自由行吃喝玩樂又好拍！馬六甲拍照景點大公開

2019-03-08 11:07

去香港打卡吧！網美必去景點　還有獲世界攝影獎、各電影拍攝地點

2019-03-09 10:00

別擠日本了！2019 韓國賞櫻攻略大賞　淡粉素雅的櫻花隧道

2019-03-10 09:00

AirAsia春季大促銷3/11登場 長灘島單程未稅888元起

2019-03-10 18:35

歐洲城市導覽│荷蘭舊首都「海牙」內斂的王都

2019-03-10 14:41

廉航也搭得到夢幻客機！日本航空新品牌「ZIPAIR」 明年開航飛首爾、曼谷

2019-03-10 12:20

為擴大房源 Airbnb購併HotelTonight

2019-03-09 20:00

五福推日本賞櫻包機 2萬元就出發

2019-03-09 15:00

攻略／美國租車經驗分享 保險申請流程與注意事項

2019-03-08 08:15

踏上內蒙古第一大湖「呼倫湖」負26度的艷陽好天氣

2019-03-09 22:30

寧靜節供人靜心自省 峇里島關機場景點

2019-03-08 09:15

好美的旅遊攝影！捷克「庫倫霍夫」藍河圍繞紅屋　攝影景點攻略

2019-03-10 08:00

高效載人貨車！跨國巴士「胡志明→金邊」根本就是土砲捷運系統

2019-03-10 22:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top