高效載人貨車！跨國巴士「胡志明→金邊」根本就是土砲捷運系統

2019-03-10 22:30 聯合新聞網 背包客棧



【作者:mr.coffee】

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前往金邊的路程中，塞滿人的貨車從車邊經過讓我們很驚訝

撇開安全的疑慮不說，根本就是土砲捷運系統！

載客量比我們搭的巴士還多，一輛接著一輛，比高雄輕軌更有效率，連軌道都省了！

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原計劃是搭飛機前往柬埔寨「吳哥窟」，發現胡志明也能搭巴士前往→新旅人時刻表

沒搭過跨國巴士就來體驗看看

不過一路從胡志明坐到暹粒要13小時620公里，應該會坐到屁股爛掉

就決定先到金邊小住一晚，隔天再前往暹粒，到金邊是6.5小時

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到金邊的車很多，每小時一班車

車費不貴，一人230KVND，另外35美元的入境費

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12點出發的車，預計6點半會到金邊，3點半來到「柬埔寨」的關口

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過境程序全交給領隊就搞定了，領隊拿著一疊護照辦理通關，過程不用任何小費

接著等海關叫自己的名字就能通關

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所有人通關大概花半小時，入境後護照上的貼紙

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看到拖拉機載貨通關很有趣

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唯一的免稅店，看起來賣的東西不多，就沒進去了

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反而是外面的小販生意很好，很多人買水果在路上吃

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我們買一個大餅在車上吃

像台灣的「米香」，香酥脆口，上面灑不少肉鬆

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小販也能換外幣，手上整把的現金都沒在怕，沒人會傻到在過境關口搶錢

要是在胡志明，沒人敢在街上這樣數錢

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來到柬埔寨就明顯感覺到基礎設施不足，道路漫天的塵煙

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有些路連柏油路都沒有，夏天塵土飛揚，雨天就是滿路的泥濘

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邊界豪華建築都是賭場，吸引越南來的賭客

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雖然賭場很豪華，但是週邊的基礎設施還是很差，黃土一片

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還有許多大陸的經濟特區

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台灣人熟悉的國泰世華銀行

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道路正在進行拓寬工程，行進的速度很慢，看樣子很難準時到達金邊

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為了閃避來車，不小心騎到旁邊的泥巴裡了啦！

看樣子想把車推出來要花一點功夫了

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下午5點，來到一處小型的休息站用餐

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語言不通，一時間搞不太懂點餐程序，也不清楚消費價格，還好同車發現一位台灣人

大概跟我們介紹柬埔寨的風情，說東西都不貴，想吃什麼點就行了

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隨便點了三樣菜，根本就是台灣味

「筍乾扣肉」偏甜，像台南的魯肉飯，「苦瓜鑲肉」湯超好喝的啦！

一路上就超想喝咖啡，先買瓶罐裝咖啡解解癮

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用美元消費，但是商家會找柬幣

4000柬幣；1美元，柬埔寨各地都一樣

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路邊許多乞丐，柬埔寨的生活真的不好過

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吃飽上路，這一區還滿熱鬧的

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突然車旁路過一輛載滿人的貨車經過，讓同車的西方旅客都很驚訝

我們也沒看過這樣的景像，拿著像機狂拍

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真的不誇張，一車接著一車，跟本就是柬埔寨的土砲捷運

貨車上的人可能比較我們巴士上還多

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這車擠到快滿出來了，司機還鑽過車縫硬要超車

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貨車後面都綁繩子，因為貨車底盤比較高，方便乘客拉著繩子上車

行進間也不用關車門，隨時都能上下客

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這小巴也不關車門

車上貼著「愛。愛。愛」滿滿的台味呀，80年代追夢人的FU

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我們在這段路上塞好久，一輛救護車過去，應該是前方發生事故

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說好6點半到的金邊，現在已經8點多了

從白天開到晚上真是夠折騰人了

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慢慢來到市中心，紅綠燈路口的小販都赤腳

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晚上9點了，路邊的商家都打烊了

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晚上9點半，終於抵達巴士站，整整誤點3小時，這時間車站也沒什麼人了

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通常跨越國境第一件事，就是先搞定手機網路，但是在車站一直搞不定的電話卡...

原文出處：跨國巴士：胡志明→金邊，高效載人貨車，根本就是土砲捷運系統

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