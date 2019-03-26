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看萬燈齊放 無比壯觀！「清邁國際水燈節」泰國最浪漫的節日、七大奇跡之一

2019-03-26 09:04udn走跳旅遊

文、圖／Mika

大家都以為泰國最有名的只有潑水節，哼哼，那你就太淺了！其實泰國最浪漫的節日就是水燈節啦！2018年的水燈節，不管曼谷和清邁皆落在11月21-23號 為期共三天。這段期間，不管天上還是水邊都有閃亮亮燈火點亮了整個泰國，美的夢幻也震撼，人群更是壯觀到讓我嚇傻！水燈節活動主要有水燈祈福、萬人放天燈、花車遊行、寺廟點燈、煙花盛典等活動。

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塔佩門(Tha Pae Gate)

我期待已久的清邁水燈節，就由塔佩門拉開序幕！2018年11月21日清邁國際水燈節開幕典禮就在塔佩門廣場開始，現場不但有美美的燈飾還有水燈節先生小姐選美大賽以及11月23號的水燈節花車遊行，這幾個部分都在塔佩門進行。

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水燈節是屬於夜晚的祭典，所以這三天晚上的清邁就是不夜城，狂歡到清晨。

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舞台正在等待水燈節先生小姐選美大賽。

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美美的燈籠襯著夜色更美更浪漫。

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人家說泰國水燈節就等於情人節的意思，所以是世界上最浪漫的節日，加上宗教祈福等儀式，讓水燈節有了多層的意義存在。

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潘道寺(Wat Phan Tao) 蘭納傳統點臘燈與祈福儀式

彩色燈籠掛滿樹，燈下有和尚祈福儀式，因為到的晚，所以我根本擠不進去！！只有聽到很整齊的誦經聲音，還有最後點水燈與天燈的儀式，但我擠不進去實在拍不到，真的被這人群給震撼到了。

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蘭納傳統點臘燈儀式

在地人會捧著貼上自己名字的燭火跟著師父們的誦經之聲並許下願望為自己祈福。

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每一盞燭火都代表著一個心願。

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聽著誦經聲祈福的我們，感覺心靈也平靜了起來。

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沿路都有小攤販賣著水燈，不貴，可以買來自己去河邊放，泰國人以此來祭祀河神、祈求來年風調雨順，一切平安。

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但我發現大家更熱衷放天燈！路邊天燈賣的比水燈好呢～～～

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水燈節期間古城周圍、各城門都有燈光秀，到處都有極具蘭納特色的彩燈高掛著，整座古城被妝點很是浪漫，柔美的彩燈加上遠方的天燈照亮著夜空，難怪人家說一生必來一次水燈節。

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納瓦拉大橋和鐵橋Nawarat Bridge,Iron Bridge

從塔佩門往城外方向直走1.5公里，就是水燈節最盛大的戰場。整個古城只有這兩個地方可以放天燈喔！所以大家全都步行到這裡聚集放天燈。

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我們也買了天燈想來這裡跟大家一起放天燈，但我真心覺得這裡畢竟不是私人收費放天燈的場所，沒有管制也沒有統一齊放，就沒有這麼整齊壯觀，而且安全性更是需要注意一下，人潮實在太多了！！天燈有時沒飛上去就燒起來，更是危險到一陣一陣尖叫，挖低媽壓實在是太刺激了啦！

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看著天燈冉冉升起，心裡想著：『其實平溪天燈每年也有萬人齊放，我為何要大老遠來這裡擠的要死呢？』，不過說是這麼說啦！人家水燈節不只放天燈而已，整個泰國都沉浸在水燈節各式各樣的慶典中，那氛圍好濃好讓人感動。

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我一定要說，這棵樹實在有點倒楣，有些天燈就這樣卡在樹中燃燒，還好消防隊都在這裡待命，沒發生什麼大事。

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承載著許多心願的天燈，就這樣一盞盞飛向天際，有些願望太重太滿，天燈還沒飛上天就自體燃燒了，然後所有人就又一陣尖叫閃躲這樣，我沒騙你們，真的有點可怕。

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你看看這滿滿的人潮，我們連擠出去都很困難了！如果真的有燃燒中的天燈墬落，那也只能夠自求多福了。

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竟然有紅心天燈在燃燒啊啊啊啊啊！全場最亮眼就她了～～～

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其實真的很壯觀很熱血，不管是人潮還是滿滿照亮夜空的天燈。

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仔細一看，外國人真的爆炸多的！！看來泰國水燈節真的很國際化不是蓋的。

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清邁市政廳 花燈遊行的終點

如果想看花燈遊行的話，可以到市政廳等待。就在著名的水果市場邊上，看到白色佛塔就是了！

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現場很多泰國人穿著傳統服飾參加遊行呢！

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人潮真的誇張多，很顯然的我也沒站到好位子拍照，只能拍到這幾組花車。

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湄平河畔放水燈​

因為在市政廳實在擠不進去看花燈遊行，我們乾脆到旁邊的湄平河畔拍水燈​，但還是被夜空中點點天燈給吸引，而且我發現河畔放水燈的人少，放鞭炮跟天燈的反而比較多呢！

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河畔大家都在放天燈啊！可能今晚不是放水燈的活動時間吧？

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文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika咪卡出走美食日誌

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