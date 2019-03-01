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【新加坡自由行】十項免費娛樂　把錢包收起來，你不會需要它的！

2019-03-01 12:46Skyscanner

新加坡是一個眾人皆知的昂貴城市。但是不要絕望：還有很多有趣的事情，是你不用大瘦荷包就可以享受到的。從隱蔽的花園到熱鬧的節日，Skyscanner帶你去看看這些最好玩的免費活動。

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1.參加各式慶典

我們的小紅點擁有無數令人興奮的節慶，其中有許多是完全免費的。音樂愛好者可以去Baybeats：一個獨立音樂人的完美舞台。另一個不容錯過的活動是Singapore Night Festival，節目包括空中表演，藝術裝置和點亮新加坡街頭的壯觀燈光表演。當然，千萬不要錯過充滿活力的文化節日如農曆新年和屠妖節，大量的免費活動正等著你。

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2.寺廟巡禮

在這個繁華的大都市，我們很容易忽略那些隱藏的寶藏：那些動人的寺廟，而當中有幾個是你絕對不應該錯過的。天福宮能滿足所有歷史愛好者的夢想，這要歸功於它奇妙複雜的設計和那特殊的氛圍。馬里安曼也是非常值得一遊的新加坡最古老（最華美）印度教寺廟。也別忘了參觀金色圓頂閃閃發光的宏偉蘇丹清真寺！

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3.去健行探險

從麥裡芝蓄水池到武吉知馬自然保護區，新加坡的綠色資源相當得天獨厚，這意味著你絕對有充分理由離開沙發，計劃一趟熱血的健行。你可以在onmeetup.com尋找同行的自然愛好者，他們每周都有出遊計劃，所有你需要做的就是穿上你的運動鞋，然後走出家門！

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4.探索吉爾曼軍營

吉爾曼是個歷史悠久的軍營遺址，參加導覽來挖掘它迷人的過去吧。這個可愛的園區現在是17個當代藝廊的家，擁有來自國際藝術家的眾多展覽。去參加免費兵營步行導覽吧，那裡的導覽義工會給你上一堂豐富的藝術及歷史課。讓你慵懶的星期天下午注入一點文化劑量吧。

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5.探索文物古道

通過探索免費文物古道體驗新加坡的歷史魅力吧。如果你選擇唐人街步行導覽，千萬不要錯過令人印象深刻的佛牙寺和新加坡城市規劃展覽館，絕對讓你嘆為觀止。甘榜格南區也是享受步行的好所在，不管你是沉浸在哈芝巷的時髦，或著迷於阿拉伯街豐富的手工藝品。

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6.在戶外看電影

幻想著在星空下觀賞電影？濱海灣每月都舉辦戶外電影放映，呼朋引伴，帶上野餐籃去看電影吧！你甚至可以在Facebook上投票選出你希望看到的電影。如果你是獨立製片電影的愛好著，你可以去＂The Substation＂（電力站藝術之家），這裡的短片都是來自當地的新銳導演。誰說看電影很貴的？

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7.參觀新加坡美術館

在新加坡美術館滿足你的藝術癮吧，這裡有全世界上最豐富的當代東南亞藝術品。從攝影、繪畫到多媒體裝置，這裡有許多寶藏等著愛好藝術的你去探索。新加坡美術館每隔幾個月就有新的展覽，讓你有完美藉口再跑一趟。

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8.在隱密的屋頂花園放鬆

忘記那些價格昂貴的屋頂酒吧：你會在新加坡發現很多有著華麗景色的隱藏景點，如果你知道去哪裡找。濱海藝術中心屋頂露台有極佳的濱海灣美景，是你享受一本好書的理想避難所。如果你想找個更隱蔽的地方，去烏節中央城那充滿藝術氣息的屋頂花園吧，這裡每天24小時開放！

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9.免費購物

如果你覺得免費購物是不可能的，那你就錯了。在新加坡Really Really Free Market（真的真的免費市場），你可以拿走你喜歡的書，衣服，小飾品－－完全不需要花一分錢。社區和共享是這個市場的理念，所以你可以帶著一些你的舊愛讓它在這裡找到新主人。它並不只是一個跳蚤市場：你也可以貢獻你的專長，無論免費瑜伽課程或做塔羅牌解讀。它肯定比其他市場更值得你花時間細細探訪！

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10.在新加坡植物園享受交響樂

有什麼能比一個在公園裡的古典音樂會更奇妙的？新加坡交響樂團時常在新加坡植物園舉辦免費表演。無論你是計劃一趟家庭出遊或一個浪漫的約會，世界級的音樂和蓊鬱的景色將會讓你有一個難忘的夜晚。

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哪個是你最喜歡的免費景點呢？

推薦閱讀：新加坡旅行全攻略

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新加坡展覽美術館

Skyscanner

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