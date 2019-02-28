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越南芽莊自由行／芽莊旅遊必逰景點&注意事項

2019-02-28 08:02Skyscanner

越南芽莊，宛如一位恬靜溫婉的少女，安睡在越南中部慶和省的海邊。綿延的海灘、蔚藍的大海、舒適的海風、美味的海鮮，令人心曠神怡！芽莊海灘、芽莊四島、婆那加占婆塔等都是芽莊之旅不可錯過的景點。無論年齡大小，在這裡都可以找到屬於自己的快樂。Skyscanner為大家推薦芽莊旅遊必逰景點+注意事項，讓你更好的感受它的魅力！

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【必逰景點】

芽莊海灘

芽莊擁有6公里長的沙灘，每年的6-10月海水最為清澈。海邊椰樹成林，綠色的植物被修剪成各種造型，讓人陶醉。沙灘上有很多租躺椅的地方，除了曬曬太陽，你還可以潛水、游泳，或者打沙灘排球。每天清晨，很多當地人在沙灘上晨練、跑步，呼吸新鲜空气。到了晚上，海灘上會出現賣龍蝦的龍蝦婆婆。龍蝦比較便宜，愛吃海鮮的不要錯過這個大好時機。公路對面是一排高級飯店和咖啡館，沿著海邊公路騎車或者找家咖啡館聽聽音樂也是非常不錯的選擇！

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芽莊四島

芽莊四島主要包括：木島、銀島、妙島和墨島。木島，也被稱爲珊瑚島或黑島，是芽莊的著名觀光島嶼之一，海水清澈、海浪平緩，適合潛水和遊泳，在這裡可以看到許多珊瑚和魚類。銀島，你可以在海灘邊曬日光浴、欣賞島上的綠林景觀，參加帆板、海上降落傘等水上運動。妙島，位於芽莊東南，是一座景色優美的觀光小島，島上有沙灘和海盜船外形的水族館，還有一個繁忙的漁場以及豐富的水上活動。墨島，又叫第一島，船一般不會靠岸，只在海上漂著。這裡有熱鬧的娛樂活動、豐盛的午餐、和歡快的活動。四島遊是認識芽莊的好辦法，優美的島國風光、豐富的娛樂項目，讓你度過一個愉快的一天！

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婆那加占婆塔

婆那加占婆塔建於公元7-12世紀間，供奉的是天依女神——庇佑占婆王國南部的一位女神。其建築風格有些和吳哥窟有些类似，但規模要小的多，共有三層，其中，最高的一層包含有兩排的塔，其主塔高25米。經過一千多年之後，僅剩的4座建築較完整地保留了下來，除了供遊客參觀，很多當地人也會前來參拜和祈禱。在塔群旁邊還有一處小型展示廳，展出了象神Ganesh等雕塑。從婆那加占婆塔往下看，芽莊碧藍的海港盡收眼底，非常美麗！

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鐘嶼石鉀角

鍾嶼石岬角位於芽莊以北1.8公里處，這裡有多處巨大的花崗岩海角直指南海之中。這個岬角挨著一處質樸的沙灘海灣，這裡沒有修腳和按摩的人，但卻有海島風光和鄉土風情。突起的岩石朝著大海的方向延伸，可以感受到驚濤拍岸的震撼。落日時分，這裡又換上了浪漫的色彩，迷人的晚霞，很多情侶挽手漫步在沙灘上，吹著海風，伴著海浪，訴說著心中的悄悄話，非常浪漫、溫馨！

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珍珠島

珍珠島又稱竹島，芽莊海外有9座小島，珍珠島是這個地區最大的島嶼。島上有一個集住宿、餐飲、大型遊樂設施等於一體的娛樂場所Vinperal旅遊度假村。度假村設施包括仿照迪士尼樂園規模修建的大型遊樂場、4D電影院、東南亞最大的泳池、長達700米的私屬海灘、規模不小的海洋館與頂級SPA會所等設施。還有世界上最長的跨海纜車（Vinpearl Cable Car），承擔著陸地與珍珠島之間的交通，在纜車上俯瞰深藍的芽莊大海，像是小鳥一樣自由自在的飛行。

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芽莊大教堂

芽莊大教堂建於1928-1933年，是一座哥特式建築，充滿了法式風情。教堂外觀上最醒目的要數氣勢恢宏的鍾樓，走進大教堂內部，或許看不到令驚奇的華麗裝飾，四面只是石造的內壁，卻顯得十分複古和大氣。外面的陽光透過彩色的天窗照射進來，讓教堂內部變得色彩斑斓。仔細觀察，還會發現別致的五彩雕花窗刻畫的正是聖經中故事。教堂每天早晚舉行彌撒活動，常能在門外聽見誦經聲或唱詩班的歌聲。由於教堂周圍地勢較高，在這裡還能一覽芽莊美景！

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【注意事項】

1.電話

盡量避免在飯店房間內打電話，因為飯店會加收高額的服務費，可以使用經濟的磁卡電話或投幣式電話。同時，也不要聽信當地導遊和陌生人租賃可移動的高價WiFi，在芽莊機場購買手機流量卡，大約只需要NT$150一張，基本上發訊息、查資料就足夠了，或者在正規的地方租賃WiFi。

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2.換幣

越南貨幣單位為越南盾，新台幣在這裡基本不通用，參考匯率：1新台幣≈749.6949越南盾；越南盾≈0.0013新台幣，銀行卡僅在大型商場、超市和飯店可以使用。不要和陌生人兌換貨幣，防止換到偽鈔，造成損失。也不要和當地導遊兌換，他們的匯率很低，非常不划算。下了飛機就有兌換貨幣的專櫃，還有一些商場和飯店都可以兌換。

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3.跟團遊

有些人為了減少一些麻煩選擇跟團遊，往往也會貪圖便宜，參加一些廉價團，這些廉價團有很多行程安排都是購物，給你壓力，讓你買、買、買！還有一些更坑的團，給你增加自費項目，價格要比官網上的票價貴好幾倍。無論是報當地的一日遊團還是跟團遊，都要提前做好攻略，確定好行程，並查好票價。

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4.交通

芽莊正規的計程車公司是嚴格按照按表收費的，而且不會繞路。起步價一般是12000越南盾，1公里後每公里10000或者15000越南盾。搭乘計程車最好不要隨意在街上叫，很可能計價器會做手腳。也可以乘坐公車，基本上所有的景點公車都可以到達，票價均為5000越南盾/人，學生憑學生證免費。如果想要隨心所欲，也可以選擇租賃單車（1-2美元/天）和機車（6-10美元/天，油費自理），愜意又方便！

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幼滑的白沙、特色的小島、美味的海鮮…芽莊，這裡的每一處都是一道必逛風景！曬曬太陽、泡泡泥漿、看看小魚，多麼愜意！

推薦閱讀：胡志明市必去旅遊景點和3日遊行程推薦

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