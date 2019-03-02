「馬來西亞」熱門景點介紹！購物＆海島度假一趟擁有

馬來西亞有許多美麗的海灘及豐富的海底資源，綠意盎然的美景也不曾少過，甚至還有多達320座大型的購物中心，不僅交通方便，物價合理、商品種類繁多，還有多元的種族文化，各類美食小吃多倒數不清，不管是吉隆坡、檳城或是登加樓等小島，上山下海超爽快，好逛好買又好吃！來一趟大馬就可以把購物、文化巡禮及海島度假一次一網打盡！絕對是出國度假的最佳首選啊！

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本期小編要告訴大家怎麼自助玩大馬，內有詳盡的熱門景點資訊、最新航空好康報！一起來做筆記吧！

✈馬來西亞行程、景點推薦

以下將介紹大馬必去的幾個知名城市和景點，不僅風景優美，也都有航空公司（如亞航）停駐，完全不用擔心交通不便，除了到吉隆坡血拚購物之外，更可以安排前往另一個馬來西亞的城市觀光，若有餘力可前往第三個城市，多個願望一次滿足，超棒der～（灑花）

「雙城之旅」行程安排推薦

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吉隆坡熱門景點推薦

吉隆坡簡稱為KL，是馬來西亞種族和諧融合的最佳代表！過去是錫礦都市，後來逐漸發展成為東南亞最先進的首都城市之一。這裡最知名的景點是雙子星塔，以及其他熱門景點，都可以看到馬來西亞結合各種族文化的氛圍。

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✍往返機場交通

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檳城熱門景點推薦

檳城被譽為「東方明珠」，這裡可是一個繁榮的大熔爐，有豐富的文化和傳統，每個角落都可以找到讓人不可抗拒的美食，可是讓老饕們為之瘋狂呢！

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✍往返機場交通

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蘭卡威熱門景點推薦

蘭卡威有多達99 座島嶼環繞，還有許多有趣的體驗活動，如水上運動和生態旅遊活動等，蘭卡威四季宜人，非常適合旅遊，而且在蘭卡威購物通通免稅！超棒der～

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✍往返機場交通

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亞庇熱門景點推薦

亞庇簡寫為KK，為馬來西亞沙巴州的首府，是個擁有迷人海岸的城市，這裡充滿豐富的歷史與人文風情，還有吸引大批觀光客前往探索的神秘雨林、自然生態及多元的文化。

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古晉熱門景點推薦

古晉是步調緩慢卻又讓人感覺不乏活力的城市，確切地呈現出貓的精神（古晉在馬來文中是貓的意思），同時也是婆羅洲島最大的城市之一，擁有廣闊的自然原始美景，也融合了不同種族文化，如伊班、比達友和肯雅等。

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美里熱門景點推薦

這裡是馬來西亞油井和煉油廠最主要的集中地，美里有四個國家公園，有熱帶雨林、洞穴、瀑布和石灰石尖塔等豐富的生態地形，非常值得前來一探究竟。

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✈遊大馬的航空公司推薦

亞洲航空(AirAsia)是來自馬來西亞的廉價航空，也是亞洲規模最大的廉價航空公司，也是前往馬來西亞旅遊最方便的選擇！！

亞洲航空。 圖／fanpiece.com 分享 facebook

亞航從2009年7月在台灣開航，從台灣出發的主要航線為吉隆坡、亞庇（沙巴），還可以轉往東南亞及澳洲各大城市，如：曼谷、峇里島、墨爾本、黃金海岸等，全球航線遍布超過400個航點、25個國家。除此之外，亞航還曾經連續八年獲得全球最佳低成本航空，是相當受歡迎的廉價航空！

為什麼說亞洲航空是前往馬來西亞旅遊最方便的航空呢？亞航推出了兩項便捷服務，使前往大馬旅遊或是轉機所可能遇到的困擾全都迎刃而解！

FLY-THRU/Island-and-City-Transfers快速轉機超方便！

亞洲航空推出「FLY-THRU/Island-and-City-Transfers」服務，連接50個航點橫跨中東、亞洲及大洋洲，轉機時可以輕鬆轉往下一班航班，不需要等待行李運輸，既快速又方便！

▶不須過境簽證

在馬來西亞轉機停留18小時以內使用FLY-THRU不需要支付轉機的機場稅。

▶快速過境

在轉機大廳報到轉接其他國際線航班，若是有延誤，可免費更換航班。

▶行李直掛

行李可以直接幫你送到終點站，不需要轉機還要等待漫長的運輸帶時間。

小編提醒你☛FLY-THRU/Island-and-City-Transfers服務在曼谷機場也適用唷！

抓緊大型促銷，加入會員優惠滿滿省更多！

加入航空公司的會員往往可以享有優先獲取新知的優勢，加入會員就可以優先得知促銷日期，通常是週一開始促銷活動資訊，如果是會員的話，就可以提前一天搶票啦！超棒！

小編提醒你☛大約是每季都有一次Big Sale，販售4、5個月後機票，提前規劃行程、搶便宜就要趁此時！！！

除此之外，亞航還為會員設計了一套專屬方案「BIG Shot忠誠計畫」，這項計畫裡的成員每次預訂 AirAsia 航班皆可賺取 BIG 點數，可以累積兌換免費的AirAsia 機票及Tune Hotel 免費住宿！超級吸引人！

更多詳細資訊都可以上亞洲航空的官網、臉書還有LINE查詢，另外，加入Funtime粉絲團也可以搶先得知搶票訊息唷！

☛更多即時資訊可以加入亞航LINE官方帳號：AirAsia Taiwan

看完上述攻略是否心癢癢呀？事不宜遲，馬上訂機票去囉！

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