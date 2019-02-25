南邦古城 帶來不一樣的泰國記憶
【撰文/Vivian Huang、Eika Huang 攝影/Anson Lin、Eika Huang Model/瑞莎Larisa 特別感謝/泰國觀光局】
從清邁出發，約兩個小時之後來到了南邦府，眼前出現一排石磚砌成的城牆，入口處則是一座擁有繁複浮雕的尖塔，四周交通工具從汽車變成馬車，讓人懷疑自己是否穿越了時空，噠噠馬蹄聲喚醒沉睡記憶的南邦古城，都能為旅人帶來不一樣的泰國記憶。
普勒南邦廊寺 乘著馬車兜轉小鎮風光
普勒南邦廊寺占地廣闊，除了典型的蘭納風格設計之外，也能欣賞許多融合了緬式文化的佛教文物，成為泰北最經典的宗教建築之一。南邦的步調跟清邁比起來更加緩慢了，因此佛寺周圍皆以馬車做為主要交通工具，也是全泰國唯一有馬車的城市，相較之下，確實比搭乘雙條車或腳踏車要來得浪漫許多。
在過去，馬車是皇族與權貴的象徵，衍伸至今已成為觀光客的熱門體驗項目，在親切馬伕帶領之下，穿梭於大街小巷，用不一樣的速度欣賞古城面貌，為旅程注入難忘回憶。
塔那磨里陶瓷博物館 遊藝南邦陶瓷工業重鎮
除了古寺與慢活步調之外，南邦的陶瓷文化也十分有看頭。此地原本不產陶瓷，卻因商業頻繁交流，以及發現了專門製造陶瓷的高嶺土，遂由來自中國廣東的陳裕森先生，開啟了南邦新興產業的序章。 隨後又在南邦的濟洪縣發現了瓷土，將高嶺土與瓷土混和塑型，成功製造出品質更加優良的瓷器。
此外，南邦一直以來都以白公雞傳說做為城鎮特色，陳裕森便藉此將公雞形象躍上瓷器，巧妙結合當地文化與技藝，讓南邦成為泰國精品瓷器的代名詞。 在博物館內，可以見識經典公雞碗的製作過程，以及古老龍窯佈滿歷史軌跡的模樣。若是想為家中擺飾增添紀念性，那麼園區裡的Muse Shop便是值得挖寶的好地方，雖然是NG商品，卻不掩優良土質的光彩。想要送人的話，也有經過品質認證的瓷器可挑選，讓人滿載而歸又能體驗南邦的工藝美學。
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