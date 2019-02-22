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小資旅行最動心 泰國清邁８大免費熱門景點攻略

2019-02-22 08:54Skyscanner

清邁，泰國第二大城市，不會像曼谷那樣熱鬧聒噪，也不會像普吉島那樣充滿濃郁的商業氣息。只是單聽這個名字就會愛上這裡，悠長的小城故事，清新的空氣，秀麗的風景，慵懶的生活節奏，會讓人有種相見恨晚的感覺。你知道嗎，在這座歷史古城中還有大量的免費景點供遊人參觀？現在就和Skyscanner一起去逛逛吧！

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尼曼路

尼曼路，也稱寧曼路或者尼曼翰明路，位於古城與清邁大學之間。這裡是著名的時尚聚集地，也是清邁年輕人最喜愛的地方。走在路上，可以欣賞到各種情調的店鋪、咖啡館、酒吧、時尚小店，設計感非常強，即便只是從這裡路過，也會讓人大飽眼福。與其說這是條路，不如說是交叉的幾條街道，匯集了多種風格的建築物，既安靜又有趣。如果逛累了，可以去蝶豆花主題餐廳、iBerry冰淇淋店、Mango Tango甜品店以及Ristr8to Latte Art Café這些較有特色的餐廳和咖啡館休息一下，品嘗一下當地的特色美食。

地址：Nimman Haemin Road, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai.

門票信息：免費。

開放時間：全天。

交通方式：搭乘雙條車、Tuk-tuk車、單車或步行前往均可到達。

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清邁古城

清邁古城建於1296年，整體呈四方形樣式，外圍用城墻和護城河保護著，每邊城墻長約1.5公里。古城不僅是泰國重要的文化一場之一，也是清邁最令人著迷的地方。擁有眾多的歷史遺跡，是清邁蘭納泰王朝古國的王室宮殿遺址。來到這裡遊客可以感受到泰國冬暖夏涼的氣候宜人，穿越幽靜的古城，遊走在名勝遍布的街道裡，參觀傳統的廟宇、寶塔、特色建築，每樣都值得細細去品味。

地址：Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai.

門票信息：免費。

開放時間：全天。

交通方式：搭乘雙條車、Tuk-tuk車或者計程車均可到達。

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素貼山

素貼山位於清邁市南部約6公里處，是泰國著名的遊覽地之一，也是泰國著名的佛教聖地。素貼山高約1676米，滿山白雲繚繞，氣候涼爽宜人，山上樹木蔥蘢，森林茂密，百花爭艷，空氣十分清新。步行300級台階到達山頂的觀景台可欣賞到清邁市區全景，是清邁的天然瞭望台。台階兩旁的欄杆是兩條幾十米長的彩色多頭神龍，造型奇特，山上還有著名的雙龍寺和鋪平皇宮等景點值得參觀。

地址：Doi Suthep, Chiang Mai.

門票信息：免費。

開放時間：全天。

交通方式：搭乘雙條車可到達。

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清曼寺

清曼寺是清邁第一座寺廟，也是清邁最古老的寺廟，位於清邁古城北側的Ratchaphakhinai路上。這裡不僅環境優雅靜謐，建築華美精緻，並且保留了很多古代王朝的遺跡。寺中有兩座蘭納式僧院，較大的一座僧院在1920年重修過，佛壇前有一尊立佛，是到目前為止清邁發現最早的佛像。較小的僧院中有兩座非常珍貴的佛像Phra Sila与Phra Sea Tang Khamani，兩尊佛像都具有造雨的神力。寺中最好的建築是由15只大象承載的塔。

地址：Ratchaphakhinai Road, Chiang Mai.

門票信息：免費。

開放時間：6:00-18:00。

交通方式：可乘坐Tuk-tuk車或者步行前往。

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盼道寺

盼道寺又名柚木寺，就在大佛塔寺不遠的拐彎處。寺內有一座古老精緻全木質大殿，整座都是用柚木建造，純泰北蘭納式風格的設計，經過280年的歷史，是清邁城中一座瑰寶級殿堂，也是目前為數不多的木造建築之一。盼道寺的大殿由模具脫出的柚木板組合而成，底下有28根巨大的柚木柱支撐，大殿中還有印有靈蛇圖案的山形屋頂蓋板，鑲嵌在五顏六色的拼花鏡片中。大殿裡面陳列著古老的寺鐘、陶瓷製品、蘭納風格的鍍金木質佛像、古董櫃子、櫃子裡還堆放著抄在棕櫚葉上的佛經。寺廟整體布局勻稱，結構嚴謹，造型生動。

地址：Phra Pokklao Rd., Phra Sing, Mueang Chiang Mai, Chiang Mai.

門票信息：免費。

開放時間：6:00-18:00。

交通方式：可步行前往。

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塔佩門

塔佩門是清邁古城東邊保留最完整的一座城門，由紅褐色的磚塊圍砌而成，是清邁的地標建築之一。正對塔佩門的路，被稱為塔佩路（Thapae Road），乘坐火車抵達清邁的遊客都會經過塔佩路從塔佩門進入古城。這是一道讓人印象深刻的大門，也是一處非常受歡迎的拍攝景點，紅墻與藍天的搭配，在清晨和黃昏時會顯得格外美麗，滄桑感十足。城門兩側是護城河，門前是一個小廣場，有很多鴿子。你也可以在這裡放慢腳步餵餵鴿子，感受下清邁古城的歷史遺跡。

地址：Si Phum, Mueang Chiang Mai, Chiang Mai.

門票信息：免費。

開放時間：全天。

交通方式：可步行前往。

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帕辛寺

帕辛寺是清邁規模最大的佛寺，寺院周圍蒼松翠柏，古木參天，兩條用彩色玻璃片和扇形彩釉小瓷磚鑲嵌的巨龍，各有大小7個龍頭，雄踞石階兩側，龍首高翹，威風凜凜。長約150多米的龍身隨十級起伏而上，一直伸展至佛寺門口。石階重重疊疊，共309級，十分壯觀。寺院正中有一座高約20米的大金塔，建於16世紀，據說塔內保存有佛祖釋迦牟尼的舍利子。塔頂有泰王所贈的水晶蓮花。寺內有東西南北4座佛殿，分別由長廊相連，呈四方形，每座殿內供有一尊金身大佛，正殿萊甘堂內供奉有被視為泰北最靈驗的三尊佛像。

地址：Singharat Road, Chiang Mai.

門票信息：免費。

開放時間：6:00-18:00。

交通方式：可步行或騎車前往。

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老虎園

老虎園距清邁市區大約10公里，在這裡可以與老虎親密接觸，摸摸成年的大老虎，抱抱剛出生沒幾個月的小Baby老虎。是所有喜歡貓科動物的天堂，裡面有大老虎，也有小老虎，大老虎看起來霸氣、威猛，但是可以一起合照，小老虎呆萌、可愛，十分惹人喜愛。飼養員們對動物照料的非常精心，老虎的皮毛摸起來非常柔順。老虎園參觀是免費的，但是如果想要和老虎合影就需要收費了。

地址：Moo 7 Rimtai, Mae-rim District, Chiang Mai.

門票信息：免費。

開放時間：8:00-18:00。

交通方式：搭乘觀光巴士前往

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泰國清邁之旅花費少，玩的好，8大免費熱門景點不容錯過，心動了就趕快出發吧！

推薦閱讀：清邁自由行：清邁旅遊9大必去景點和5天行程推薦

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