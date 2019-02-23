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新加坡自由行超好玩！新加坡人氣景點３天２夜這樣走

2019-02-23 21:01FunTime旅遊比價

新加坡是一個擁有多元文化色彩的現代都市，東西方元素巧妙融合在地文化、美食、藝術及建築，新加坡熱門景點如聖淘沙、摩天觀景輪、克拉碼頭等吸引許多觀光客前往朝聖，想要感受不同民族色彩就一定要來新加坡！本期小編來告訴大家到新加坡行程該怎麼安排，一起來看看吧！

新加坡自由行。 圖／bbc.com
新加坡自由行。 圖／bbc.com
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３天２夜這樣走

較為緊湊

Day1：濱海灣花園→牛車水→魚尾獅公園→新加坡摩天觀景輪→克拉碼頭

Day2：新加坡植物園→烏節路→濱海灣金沙

Day3：聖淘沙名勝世界（新加坡環球影城）

濱海灣花園

濱海灣花園。 圖／blog.hotelscombined.com
濱海灣花園。 圖／blog.hotelscombined.com
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說到新加坡的熱門景點，一定要提到濱海灣公園，濱海灣公園位於市中心，佔地101公頃，裡面有兩個植物園，分別模擬兩種不同的氣候，開滿了不同季節的各式植物，到了夜晚點上燈，更讓人感覺置身於童話故事的浪漫場景裡～

地址：18 Marina Gardens Dr, Singapore

開放時間：05:00-02:00

魚尾獅公園

魚尾獅公園。 圖／singapore-guide.com
魚尾獅公園。 圖／singapore-guide.com
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魚尾獅是新加坡相當代表性的景點，許多電影裡代表新加坡的畫面都會帶到這裡，每天都吸引許多遊客前來看魚尾獅合照，周邊還有咖啡館、餐廳和紀念品店，非常適合午後時光，來這裡散散步，欣賞沿岸風景。

地址：1 Fullerton Road, Marina Bay, Singapore

烏節路

烏節路。 圖／wikistatic.asiawebdirect.com
烏節路。 圖／wikistatic.asiawebdirect.com
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到新加坡玩想要購物的話，就來烏節路吧！烏節路是新加坡的購物中心，這裡聚集了百貨公司、精品店，飯店、餐廳、咖啡廳等，來這裡就可以花上一整天，盡情的血拼購物，絕對是大大的滿足！逛累的話還可以欣賞街頭表演，購物狂絕對要去！

聖淘沙名勝世界

聖淘沙名勝世界。 圖／rwsentosablog.com
聖淘沙名勝世界。 圖／rwsentosablog.com
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相信新加坡聖淘沙也是大家耳熟能詳的景點之一，曾經連續三年成為亞太地區最佳綜合度假勝地，擁有賭場、各式各樣的娛樂、度假區、海洋水族館、冒險海灣公園、spa按摩中心等，還有大人小孩都熱愛的環球影城唷！

５天４夜這樣走

經典行程通通玩到

Day1:小印度區→阿拉伯區→ 金沙酒店購物商場、賭場、散步

Day2:牛車水區漫步→松發肉骨茶→克拉瑪頭→魚尾獅公園

Day3:土司工坊吃早午餐→市政府大廈區漫步→烏節路逛街

Day4:聖淘沙

Day5:亞坤咖啡廳（早餐）→市區散步準備搭機

小印度區

小印度區。 圖／static.asiawebdirect.com
小印度區。 圖／static.asiawebdirect.com
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前面說到新加坡有著多民族的文化色彩，小印度區或許就是個代表，這裏聚集了許多新加坡的印度裔的居民，來到這裡彷彿置身於印度般，到處都可以看到色彩繽紛的印度風格建築，各種印度服飾、美食應有盡有，印度商店林立、壯觀的印度廟宇也可以看見，喜歡認識不同文化的朋友一定要來拜訪～

交通：小印度地鐵站Ｅ出口

阿拉伯區

阿拉伯區。 圖／roots.sg
阿拉伯區。 圖／roots.sg
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除了小印度區外，新加坡還有小阿拉伯區呢！在這裡可以感受到濃厚的回教色彩，特別是蘇丹回教堂、彩繪哈芝巷和阿拉伯街（Kampong Glam），到處都有回教特色小吃、香水、地毯，小編也好想去啊～

交通：搭地鐵到武吉士站即可到達

牛車水

牛車水。 圖／static.asiawebdirect.com
牛車水。 圖／static.asiawebdirect.com
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逛完了印度區和阿拉伯區，就讓我們來到新加坡的中國城吧！牛車水是新加坡的中國城，聚集了不少百年老店、特色攤販以及熟食中心；這裡保留了中國風情的傳統建築，街名、標語、餐廳、物品等都可以嗅出濃濃的華人味，自然成為到新加坡必去的景點之一。

７天６夜可以這樣安排

旅程悠閒又自在

Day1:聖淘沙名勝世界（新加坡環球影城）

Day2:土司工坊→S.E.A海洋世界→魚尾獅塔→斜坡滑車

Day3:阿拉伯區→小印度→夜間動物園

Day4:新加坡行政大廈區漫步→烏節路逛街

Day5:金沙花園→魚尾獅公園→老巴剎→金沙購物廣場

Day6:車牛水→松發肉骨茶→克拉碼頭

Day7:亞坤咖啡廳（早餐）→市區散步準備搭機

S.E.A海洋世界

S.E.A海洋世界。 圖／rwsentosa.com
S.E.A海洋世界。 圖／rwsentosa.com
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新加坡S.E.A海洋世界是世界最大的海洋館，在這裡可以看到全球最大的水足觀景窗，體驗與200隻鯊魚僅靠一牆之隔的緊張刺激，共有十大主題區可以認識不同氣候的海洋生態，特別適合帶上小朋友一起前往，來趟知性的旅遊景點。

地址：8 Sentosa Gateway,Sentosa Island,Singapore

營業時間：10:30-19:00 (依官網為準)

新加坡行政大廈區

新加坡行政大廈區。 圖／wiki
新加坡行政大廈區。 圖／wiki
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新加坡的行政區緊鄰熱門景點如克拉碼頭、小印度區和濱海灣，全區為英式殖民建築，有著濃厚的人文氣息，聖安德烈教堂、新加坡國家博物館和舊國會大廈都是推薦的人氣景點，附近也有許多餐廳、酒吧和購物中心，是全方位的風景區。

交通：搭地鐵City Hall 市中心站

克拉碼頭

克拉碼頭。 圖／static.asiawebdirect.com
克拉碼頭。 圖／static.asiawebdirect.com
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到新加坡如果想體驗夜生活，來克拉碼頭就對了！克拉碼頭與鄰近的河濱區是新加坡最熱鬧的夜生活區，有許多精緻的酒吧、餐館和夜店，西邊的羅伯遜碼頭則壯麗建築和古蹟，風格相當不同。

交通：搭乘地鐵到克拉碼頭站即可

新加坡是很適合帶小朋友全家一起出遊的地方，風景、娛樂區、知性景點通通有，而且機票價格也不貴，大家趕快上FunTime比價網搜尋機票價格就知道啦～

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新加坡公園

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