泰國南奔府 追尋泰北最深厚的歷史底蘊
【撰文/Vivian Huang、Eika Huang 攝影/Anson Lin、Eika Huang 特別感謝/泰國觀光局】
泰北最古老的城市─南奔府，就像世間所有輪迴一般，退去華麗王朝的外衣之後，就靜靜地佇立在清邁南方，等著下個盛世再起的機會。時光推移至今日，南奔成為順遊清邁的重要一環，除了橋上市集與哈里奔猜寺，傣阮民俗博物館也記錄著昔日的盛世風光。
橋上市集Kua Mung Tha Sing當地市集的華麗轉身
不到一個小時車程，就從觀光客眾多的清邁古城，抵達安靜緩慢的南奔小鎮。南奔並不大，因此橋上市集便成為造訪此地的重要景點。泰國政府為推動一鄉一特產，將南奔手工職人的商品齊聚在這販售，除了引進無限商機，也全面固守傳統文化的根基。
原本只是當地人才知道的傳統市集，在加蓋了蘭納風格的屋頂後，展現出泰北最有歷史風味的模樣。手工織品、木雕、風乾龍眼、藥草茶⋯⋯等等，承續著哈利奔猜王朝從9世紀開啟的文化，濃縮在這條充滿人情味的橋上市集。沿著河岸而生的攤販也十分有特色，各種南奔限定小吃，總是引起旅人無限驚嘆。
橋上市集正對面，就是落成於西元1044年的哈里奔猜寺，比清邁古城的建築都早了兩百多年。因此，想要追尋泰北最深厚的歷史底蘊，怎能錯過與南奔小鎮相遇的機會呢。
傣阮民俗博物館Wat Ton Kaeo Museum窺見昔日王朝盛世風光
傣阮族在經過各種融合之後，被稱為蘭納泰族，也就是泰北蘭納王朝的起源。而博物館中保留了傣阮族人獨特的服飾與文化，包括各種手工器皿、傳統文物、宗教佛像，彷彿時間被凝結在這個空間，留給世人無限想像。
這裡也有小型的織品工坊可以參觀，精巧的泰絲、繁複花紋的手工織布，都能窺見蘭納王朝即將邁入巔峰的歷程。隨著民眾捐獻的物資越來越多，這裡也匯聚了各年代的泰北文物，細細走逛此處，或許能發現意想不到的寶物。
Temple House花園風格下午茶 藝術與生活的完美交錯
Temple House如同歷史與現代的交會點，以時下流行的文青風格裝潢，吸引大家來到南奔、認識南奔。位於哈里奔猜寺正後方，擁有匯聚人氣的絕佳優勢，尤其在炙熱太陽的伺候之下，促使人們加快腳步，奔向清涼的室內空間。
午後陽光穿透四周玻璃牆面，形成一股寧靜美好的氛圍，店內除了提供咖啡甜點，也有泰北獨有的料理可以選擇。在等候餐點之時，可以繞到後方空間，挑選由當地工藝家所創作的商品；或是來到二樓展覽空間，欣賞南奔藝術家帶來的各種激盪。
由美學與食藝構築出的咖啡館，成功引起各界迴響，在王朝沒落之後的好幾個世紀，南奔運用歷史底蘊做為根基，逐漸發展出新興的藝術型態，成為泰北最有氣質的文化之都。
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