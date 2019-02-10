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泰國清萊三座聖殿 令人驚嘆偉大的建築藝術

2019-02-10 08:00Ciao潮旅

【撰文/Vivian Huang、Eika Huang 攝影/Anson Lin、Eika Huang 特別感謝/泰國觀光局】

漫步感受時間停滯的愜意！泰北的藝術是深厚的，在充滿歷史底蘊的土地上， 發展出與信仰交織而成的美學。清萊必造訪的三座聖殿，分別是俗稱黑廟、白廟、藍廟的建築，充滿戲劇性的外觀著實令人驚嘆。

黑屋藝術博物館直逼天際的漆黑尖頂屋簷，帶來冷冽又神秘的氣息。
黑屋藝術博物館直逼天際的漆黑尖頂屋簷，帶來冷冽又神秘的氣息。
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BAAN DAM MUSEUM黑屋藝術博物館

直逼天際的漆黑尖頂屋簷，帶來冷冽又神秘的氣息，這裡是人稱清萊地獄的黑屋博物館。泰國藝術家Thawan Duchanee運用自身獨特品味，融合蘭納建築風格，充滿極端氣勢的外觀，如同Thawan Duchanee留給世人的印象。

整體氛圍融合蘭納建築風格，以及充滿極端氣勢的個人特質。
整體氛圍融合蘭納建築風格，以及充滿極端氣勢的個人特質。
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走入博物館內，盡是各類Thawan Duchanee所收藏的珍品，巨大鱷魚皮、牛角製成的椅子、動物標本皮革……等，它們的共同點都是生命已到盡頭，只剩身軀留為藝術品，在觀賞時不免感到詭譎，卻同時讚嘆造物主的美妙。

走入博物館內，盡是各類Thawan Duchanee所收藏的珍品。
走入博物館內，盡是各類Thawan Duchanee所收藏的珍品。
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黑屋博物館占地頗大，數間木造黑色建築錯落在森林中，原始的很別緻。參觀完令人屏氣凝神的動物標本後，不妨在樹林間散步喘口氣，感受陽光從枝枒間灑落的暖意。建築外部擺放了不少木雕作品，各個閃動著活靈活現的技法，一旁的佛像依舊低眉淺笑，彷彿給我們這些剛從地獄歸來的旅人，賜予無上的祝福。Web. thawan-duchanee.com/index.htm

博物館占地頗大，數間木造黑色建築錯落在森林中，原始的很別緻。
博物館占地頗大，數間木造黑色建築錯落在森林中，原始的很別緻。
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WAT RONG KHUN龍坤藝術廟

在陽光反射下，充滿戲劇性雕飾的白廟，閃耀著如神蹟降臨的光芒，將傳統廟宇與現代主義的結構合而為一，藝術家Chaloemchai Khostphiphat所打造的這座作品，已成為泰北地區最具代表性的建築。

充滿戲劇性雕飾的白廟，閃耀著如神蹟降臨的光芒。
充滿戲劇性雕飾的白廟，閃耀著如神蹟降臨的光芒。
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白廟原為藝術家獻給國王的禮物，通身雪白象徵菩薩慈悲為懷的善念，浮雕與牆面都鑲嵌著玻璃，據說代表智慧的反照，兩種元素構成白廟的整體印象，開啟泰國藝術傳奇篇章。

白廟原為藝術家獻給國王的禮物，通身雪白象徵菩薩的善念。
白廟原為藝術家獻給國王的禮物，通身雪白象徵菩薩的善念。
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不同其他寺廟，白廟的動線只有一個入口，在步入主殿之前，必須通過一段四周充滿來自地獄之手的橋，具有勸人向善最終會有好報的意念。主殿禁止拍照，但也因此多了更多時間，好好用雙眼欣賞這份藝術品。走完白廟主體之後，務必朝聖旁邊一座金碧輝煌的建築。與純白白廟形成強烈對比，金黃色的喧囂外觀並非廟宇也非博物館，而是貨真價實的廁所，這種高度反差的設計，或許也是藝術家想展現的另一種反思吧。Add. Pa O Don Chai Road, A. Muang, Chiang Rai

以傳說為靈感，打造來自地獄的手。
以傳說為靈感，打造來自地獄的手。
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浮誇的金色建築竟是公共廁所。
浮誇的金色建築竟是公共廁所。
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RONG SUEA TEN TEMPLE清萊藍廟

清萊可以說是泰北的藝術聚集地，擁有如同地獄幽暗的黑屋博物館，也有形同天堂般燦爛的白廟，而這間散發著奇幻色彩的藍廟，出自於白廟藝術家弟子之手，為清萊確立了建築藝術之城的美名。

散發著奇幻色彩的藍廟，為清萊確立建築藝術之城的美名。
散發著奇幻色彩的藍廟，為清萊確立建築藝術之城的美名。
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寺廟風格依舊是典型的蘭納建築，外觀使用藍色與金色形成強烈對比，繁複的浮雕與壁畫熱鬧奔騰，讓人深怕錯過每一個細節。挑高設計的主殿盈滿藍色光彩，抬頭仰望色彩鮮明的畫作，好像觀望正在旋轉中的萬花筒。盤著腿的白色佛祖在這個空間顯得更加雄偉，莊嚴地注視著眾生，讓萬物沐浴在慈愛的關照下，更顯得神聖不可侵犯。

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挑高設計的主殿盈滿藍色光彩。
挑高設計的主殿盈滿藍色光彩。
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將信仰與藝術結合，藍廟所帶來的視覺衝擊超乎想像，但也因為有這樣的虔誠之心，才能創作出如此精妙的作品。在瑰麗黃昏的天幕之下，藍廟神秘又奇幻的外觀，好像不屬於這個時空，讓人更加欽佩藝術家的無窮創意。Add.Soi Bannrongsueten 5, Rim Kok Subdistrict , Chiang Rai

將信仰與藝術結合，藍廟所帶來的視覺衝擊超乎想像。
將信仰與藝術結合，藍廟所帶來的視覺衝擊超乎想像。
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