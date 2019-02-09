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尊榮又道地的泰國味！泰國曼谷品嚐傳統泰味 新意呈現

2019-02-09 11:59Ciao潮旅

【撰文/Vivian Huang、Eika Huang　攝影/Anson Lin、Eika Huang　特別感謝泰國觀光局】

以傳統泰國皇家料理著稱的Thara Thong Restaurant，位於昭披耶河畔，從餐廳裝潢到餐飲都有尊榮又道地的泰國味，開業至今已三十多年，是旅遊網站上推薦度及滿意度都極高的一家曼谷餐廳，也是旅遊美食家的口袋名單之一。

泰式酸辣蝦湯。
泰式酸辣蝦湯。
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走進Thara Thong，很難不被華麗的內裝和質感的陳設所吸引，傳統皇室的坐席設計也令人感到新奇，現場還有傳統泰國樂音演奏和舞蹈表演，而且無論室內或室外用餐區都可以欣賞到昭披耶河畔的璀璨夜景，整體空間和氣氛都營造得教人驚豔萬分。端上桌的料理也非常獨特，有些更是一般泰式餐廳所罕見的，尤其是泰國以外的泰式餐廳。可以想見，外國觀光客何以如此青睞這裡。

坐席設計融合傳統與現代，相當舒適。
坐席設計融合傳統與現代，相當舒適。
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現場演出的泰國傳統樂舞，教人沈醉。
現場演出的泰國傳統樂舞，教人沈醉。
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Mieng Kam，是一道經典泰式前菜，椰子絲、萊姆丁、紅蔥丁、薑、蝦乾、花生等食材都事先分別處理過，以新鮮蔞葉包裹起來，再淋上特製醬汁，多層次的風味和食感，令人忍不住驚呼：「Wow!」另一道前菜Yum Som-O（Pomelo Salad），大白柚沙拉也教人讚不絕口，大白柚微酸微甜的清新滋味，搭配炒香的蝦米，再撒上椰子片，盛裝在大白柚皮盅裡，味覺和視覺一樣到位。

白柚沙拉。
白柚沙拉。
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泰式明蝦炒粿條。
泰式明蝦炒粿條。
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到泰國怎能不吃Tom Yum Kung Soup泰式酸辣湯，Thara Thong特地以新鮮大河蝦入湯，每一口都是酸辣又鮮甜的好滋味。其他招牌主菜還有：烤鴨胸佐紅咖哩醬、鮭魚佐檸檬香茅醬、泰式炒粿條等。最後，經典的泰式甜點──芒果糯米飯，絕對是享用這場細緻優雅泰國皇家料理的完美句點。

招牌主菜─烤鴨胸佐紅咖哩醬。
招牌主菜─烤鴨胸佐紅咖哩醬。
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和牛排佐泰式醬汁。
和牛排佐泰式醬汁。
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Thara Thong Restaurant

Add.2 Charoen Krung Road Soi 30,（Captain Bush Lane）, Siphya, Bangrak, Bangkok 10500,Thailand

Tel.+66-2266-0123‧Open.18:00~22:30（Daily）

Web.royalorchidsheraton.com

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