越南自由行！夜峴港4天3夜旅遊必去景點＆行程推薦

峴港位於越南中部，是越南的第四大城市，被《國家地理雜誌》評為人生必到的50個地方之一。綿延的海灘，經典的美食，現代文明與自然風景完美的結合，是一處難得的旅遊勝地。Skyscanner專程為大家準備了4天3夜越南峴港自由行行程，包含美溪海灘、山茶半島、巴拿山、峴港大教堂等美景，讓你美美的逛個夠！

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行程安排：4天/3夜。



必逛景點：美溪海灘、山茶半島、巴拿山、峴港大教堂。



必吃美食：海鮮、越南米粉、春卷、法棍、越式火鍋、白玫瑰、越南甘蔗蝦、滴漏咖啡。



娛樂活動：SPA、博彩。



內部交通：腳踏車、機車、計程車、人力三輪車。



匯率兌換：1新台幣 ≈ 749.2747越南盾；1越南盾 ≈ 0.0013新台幣



最佳旅遊時間：2-5月天氣較爲涼爽，是峴港旅遊的最佳時間。



住宿建議：白雪飯店。

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白雪飯店距離峴港中心只有1.09公里，在峴港的精華地段，徒步可到達法藍塔以及占婆博物館。 這家飯店緊鄰峴港大教堂和龍橋。大部分空調客房享有城市或河流的景緻。每間客房均設有1台平面有線電視、迷你吧、保險箱和休息區。私人浴室設有淋浴、吹風機和洗浴用品。飯店每天供應免費瓶裝水、茶、速溶咖啡和報紙。還有額外收費的機場班車、洗衣和熨燙服務以及24小時前台提供行李寄存設施，像住在自己家一樣溫馨舒適！價格也很優惠，每套房只需NT$930/晚，非常划算。

如果你是一名背包客，或者想要體驗峴港的豪華飯店，可以使用Skyscanner的飯店搜尋功能搜尋峴港的飯店，就能輕鬆得到最佳的房間優惠！價格從最便宜的NT$61/晚至NT$29,139/晚不等。

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Day 1. 峴港大教堂 + 美溪海灘

1. 峴港大教堂

峴港大教堂是法國統治時期，建於1923年的天主教堂，也是越南中部最大的西方教堂，以其高大鐘塔上的風向標為標誌，被稱作「雄雞教堂」。糖果般的粉紅色外觀，鑲嵌著中世紀風格的彩色玻璃，鮮明可愛。在這座教堂的旁邊是一座有著100余名修女的聖保羅修道院，她們夏天時穿白色衣服，冬天則會穿上黑色的衣服，往來於此處處與漢水另一岸的修道院。每逢周日有彌撒活動，可以很好的感受到越南的宗教文化。

門票信息：免費。

開放時間：10:00-17:00，會無規律的關閉教堂，進行一些活動和修繕工作。

交通方式：步行、計程車、三輪車、腳踏車均可到達。

地理位置：156 Tran Phu Street, Da Nang, Vietnam.

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2.美溪海灘

美溪海灘是一處公共海灘，長達900米，享有「世界六大美麗海灘之一」的美譽。蔚藍的海水、清新的空氣、柔軟的幼沙、宜人的景色，成為了峴港最熱鬧的地方之一。這裡交通便利，周邊的度假設施齊全，充足陽光日照、綿延的海灘和豐富的水上活動，也是峴港之旅必逛景點之一。黃昏時分，坐在海灘上，吃著海鮮，吹著海風，靜靜的觀賞著日落，多麼愜意！

門票信息：免費。

開放時間：全天。

交通方式：步行、計程車、三輪車、腳踏車均可到達。

地理位置：My Khe Beach, Da Nang, Vietnam.

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Day 2. 巴拿山 + 海雲關 + 龍橋

3.巴拿山

巴拿山位於峴港以西約40公里處，海拔1487米，地形平坦像縮小的平原，是一處集高級飯店、高空纜車和主題樂園爲一體的綜合性娛樂景點。從山腳下可以乘坐纜車到達山頂，相傳這裡能在一天之內體驗到四季的獨特感受。巴拿山的纜車長度5801米，是世界紀錄最長保持者。山上還有一座巴拿靈應寺，寺中有一尊巨大的白玉坐佛守護整個巴拿山。

門票信息：參觀免費，乘坐纜車500000越南盾。

開放時間：全天。

交通方式：租賃機車前往。

地理位置：Bà Nà Hills Resort, Hòa Ninh, Hoa Vang District, Danang, Vietnam.

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4.海雲關

海雲關位於峴港北面30公里的海邊，是越南主要山脈長山的支脈海雲嶺上的關口。長山山脈在這裡直逼大海，將沿海平原在此切斷，必須翻過此山才能北上或南下，也成為了越南中部的天險。因嶺上經常白雲缭繞，與藍天滄海渾如一體，所以叫海雲嶺，關口海拔470米。嶺上翠竹成林，樹木蔥籠；山頂設有關口，叫海雲關。在海雲關，居高臨下，可以遠眺南北兩面長長的海岸線。海雲嶺的盤山公路及沿路的靈姑海灘，曾被國家地理雜志評選爲人生必去的50個地方之一。在這裡除了能欣賞到令人歎爲觀止的自然風景以外，還能在山頂看到越南軍所建的碉堡。

門票信息：免費。

開放時間：全天。

交通方式：租賃機車前往。

地理位置：Bach Ma National Park, Lăng Cô, Phu Loc District, Thua Thien-Hue, Vietnam.

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5.龍橋

峴港龍橋橫跨於韓江之上，是為慶祝越戰結束38周年而建立。這座世界上最大的龍形大橋氣勢宏偉，成爲峴港的標志性景觀之以，尤其是晚上橋身在燈光渲染下變換著各種色彩，十分亮麗。每到周末晚上，龍頭的口中還會噴出火舌和白色水霧，非常壯觀。晚上可以一遍欣賞龍橋的美麗姿態，一遍在這裡品嘗最地道的可口味美小吃，定會讓你的旅行回味無窮。

門票信息：免費。

開放時間：全天。

交通方式：步行、計程車、三輪車、腳踏車均可到達。

地理位置：An Hải Tây Sơn Trà Da Nang.

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Day 3. 會安古鎮

6. 會安古鎮

早晨，伴著微風，前往峴港以南30公里處的會安古鎮，它是15世紀到19世紀東南亞保存最完好的傳統貿易港，其建築風格和街道融合了中國、印度、日本等等風格。這些建築很多都是由參差不齊的山牆、彩色鴛鴦的瓦蓋頂、用硬木做成的柱椽、門扇建成的房屋組成的深宅大院，而且大多前門通街道，後門邊河岸停泊碼頭。這些建築都是紅牆綠瓦，在竹叢和熱帶闊葉樹的掩映下，這座千年古鎮裝扮得絢麗多姿。租輛機車行走在古鎮之間，或明或暗的燈光透過各色的燈籠折射出一種朦胧的美，把這座古城裝點得更加迷人而富有生機。

門票信息：120000越南盾（通票）。

開放時間：全天。

交通方式：租賃機車前往。

地理位置：Hoi An Old Town, Hoi An, Vietnam.

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Day 4. 山茶半島 + Big C購物中心

7. 山茶半島

最後一天一定要到位於峴港市東北區的山茶半島逛逛，半島距市中心13公里，長15公里，最寬處5公里，最窄處1公里，最高峰696米，有原始林4370公頃。半島在峴港港口的正中央，造就了一個自然的屏封，爲峴港阻檔台風。這裡保存了遼闊的原生森林，雄偉的自然風景，充滿詩意，還有各類稀有的禽獸，爪哇猴、長尾猴、紅臉雞等等。半島上崗巒起伏，林木繁茂，並有鳥獸出沒，已被劃爲森林保護區。在山茶山腰上有一座靈應寺，終年香火鼎盛，供奉的是全越南最高的觀音像。只要登上山頂，就能將越南玳蘭灣海岸線美景盡收眼底。

門票信息：免費。

開放時間：全天。

交通方式：步行、計程車、三輪車、腳踏車均可到達。

地理位置：Nui Son Tra, Danang, Vietnam.

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8. Big C購物中心

回家一定要帶些伴手禮，可以前往峴港市區最大的購物中心Big C選購。商場一共有3層，一樓是化妝品、珠寶首飾、名牌服飾專櫃；二樓是食品百貨區；三樓是家電區，還有一家小型電影院、電玩城。最值得購買的是一些當地的土特産，例如綠茶、G7咖啡、魚露、菠蘿蜜乾、綠豆糕等等，物美價廉非常划算。

營業時間：9:00-23:00。

地址：255 Hung Vuong, Vinh Trung, Da Nang, Vietnam

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