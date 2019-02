越南自由行!夜峴港4天3夜旅遊必去景點&行程推薦

峴港位於越南中部,是越南的第四大城市,被《國家地理雜誌》評為人生必到的50個地方之一。綿延的海灘,經典的美食,現代文明與自然風景完美的結合,是一處難得的旅遊勝地。Skyscanner專程為大家準備了4天3夜越南峴港自由行行程,包含美溪海灘、山茶半島、巴拿山、峴港大教堂等美景,讓你美美的逛個夠!

行程安排:4天/3夜。



必逛景點:美溪海灘、山茶半島、巴拿山、峴港大教堂。



必吃美食:海鮮、越南米粉、春卷、法棍、越式火鍋、白玫瑰、越南甘蔗蝦、滴漏咖啡。



娛樂活動:SPA、博彩。



內部交通:腳踏車、機車、計程車、人力三輪車。



匯率兌換:1新台幣 ≈ 749.2747越南盾;1越南盾 ≈ 0.0013新台幣



最佳旅遊時間:2-5月天氣較爲涼爽,是峴港旅遊的最佳時間。



住宿建議:白雪飯店。

白雪飯店距離峴港中心只有1.09公里,在峴港的精華地段,徒步可到達法藍塔以及占婆博物館。 這家飯店緊鄰峴港大教堂和龍橋。大部分空調客房享有城市或河流的景緻。每間客房均設有1台平面有線電視、迷你吧、保險箱和休息區。私人浴室設有淋浴、吹風機和洗浴用品。飯店每天供應免費瓶裝水、茶、速溶咖啡和報紙。還有額外收費的機場班車、洗衣和熨燙服務以及24小時前台提供行李寄存設施,像住在自己家一樣溫馨舒適!價格也很優惠,每套房只需NT$930/晚,非常划算。

如果你是一名背包客,或者想要體驗峴港的豪華飯店,可以使用Skyscanner的飯店搜尋功能搜尋峴港的飯店,就能輕鬆得到最佳的房間優惠!價格從最便宜的NT$61/晚至NT$29,139/晚不等。

Day 1. 峴港大教堂 + 美溪海灘

1. 峴港大教堂

峴港大教堂是法國統治時期,建於1923年的天主教堂,也是越南中部最大的西方教堂,以其高大鐘塔上的風向標為標誌,被稱作「雄雞教堂」。糖果般的粉紅色外觀,鑲嵌著中世紀風格的彩色玻璃,鮮明可愛。在這座教堂的旁邊是一座有著100余名修女的聖保羅修道院,她們夏天時穿白色衣服,冬天則會穿上黑色的衣服,往來於此處處與漢水另一岸的修道院。每逢周日有彌撒活動,可以很好的感受到越南的宗教文化。

門票信息:免費。

開放時間:10:00-17:00,會無規律的關閉教堂,進行一些活動和修繕工作。

交通方式:步行、計程車、三輪車、腳踏車均可到達。

地理位置:156 Tran Phu Street, Da Nang, Vietnam.

2.美溪海灘

美溪海灘是一處公共海灘,長達900米,享有「世界六大美麗海灘之一」的美譽。蔚藍的海水、清新的空氣、柔軟的幼沙、宜人的景色,成為了峴港最熱鬧的地方之一。這裡交通便利,周邊的度假設施齊全,充足陽光日照、綿延的海灘和豐富的水上活動,也是峴港之旅必逛景點之一。黃昏時分,坐在海灘上,吃著海鮮,吹著海風,靜靜的觀賞著日落,多麼愜意!

門票信息:免費。

開放時間:全天。

交通方式:步行、計程車、三輪車、腳踏車均可到達。

地理位置:My Khe Beach, Da Nang, Vietnam.

Day 2. 巴拿山 + 海雲關 + 龍橋

3.巴拿山

巴拿山位於峴港以西約40公里處,海拔1487米,地形平坦像縮小的平原,是一處集高級飯店、高空纜車和主題樂園爲一體的綜合性娛樂景點。從山腳下可以乘坐纜車到達山頂,相傳這裡能在一天之內體驗到四季的獨特感受。巴拿山的纜車長度5801米,是世界紀錄最長保持者。山上還有一座巴拿靈應寺,寺中有一尊巨大的白玉坐佛守護整個巴拿山。

門票信息:參觀免費,乘坐纜車500000越南盾。

開放時間:全天。

交通方式:租賃機車前往。

地理位置:Bà Nà Hills Resort, Hòa Ninh, Hoa Vang District, Danang, Vietnam.

4.海雲關

海雲關位於峴港北面30公里的海邊,是越南主要山脈長山的支脈海雲嶺上的關口。長山山脈在這裡直逼大海,將沿海平原在此切斷,必須翻過此山才能北上或南下,也成為了越南中部的天險。因嶺上經常白雲缭繞,與藍天滄海渾如一體,所以叫海雲嶺,關口海拔470米。嶺上翠竹成林,樹木蔥籠;山頂設有關口,叫海雲關。在海雲關,居高臨下,可以遠眺南北兩面長長的海岸線。海雲嶺的盤山公路及沿路的靈姑海灘,曾被國家地理雜志評選爲人生必去的50個地方之一。在這裡除了能欣賞到令人歎爲觀止的自然風景以外,還能在山頂看到越南軍所建的碉堡。

門票信息:免費。

開放時間:全天。

交通方式:租賃機車前往。

地理位置:Bach Ma National Park, Lăng Cô, Phu Loc District, Thua Thien-Hue, Vietnam.

5.龍橋

峴港龍橋橫跨於韓江之上,是為慶祝越戰結束38周年而建立。這座世界上最大的龍形大橋氣勢宏偉,成爲峴港的標志性景觀之以,尤其是晚上橋身在燈光渲染下變換著各種色彩,十分亮麗。每到周末晚上,龍頭的口中還會噴出火舌和白色水霧,非常壯觀。晚上可以一遍欣賞龍橋的美麗姿態,一遍在這裡品嘗最地道的可口味美小吃,定會讓你的旅行回味無窮。

門票信息:免費。

開放時間:全天。

交通方式:步行、計程車、三輪車、腳踏車均可到達。

地理位置:An Hải Tây Sơn Trà Da Nang.

Day 3. 會安古鎮

6. 會安古鎮

早晨,伴著微風,前往峴港以南30公里處的會安古鎮,它是15世紀到19世紀東南亞保存最完好的傳統貿易港,其建築風格和街道融合了中國、印度、日本等等風格。這些建築很多都是由參差不齊的山牆、彩色鴛鴦的瓦蓋頂、用硬木做成的柱椽、門扇建成的房屋組成的深宅大院,而且大多前門通街道,後門邊河岸停泊碼頭。這些建築都是紅牆綠瓦,在竹叢和熱帶闊葉樹的掩映下,這座千年古鎮裝扮得絢麗多姿。租輛機車行走在古鎮之間,或明或暗的燈光透過各色的燈籠折射出一種朦胧的美,把這座古城裝點得更加迷人而富有生機。

門票信息:120000越南盾(通票)。

開放時間:全天。

交通方式:租賃機車前往。

地理位置:Hoi An Old Town, Hoi An, Vietnam.

Day 4. 山茶半島 + Big C購物中心

7. 山茶半島

最後一天一定要到位於峴港市東北區的山茶半島逛逛,半島距市中心13公里,長15公里,最寬處5公里,最窄處1公里,最高峰696米,有原始林4370公頃。半島在峴港港口的正中央,造就了一個自然的屏封,爲峴港阻檔台風。這裡保存了遼闊的原生森林,雄偉的自然風景,充滿詩意,還有各類稀有的禽獸,爪哇猴、長尾猴、紅臉雞等等。半島上崗巒起伏,林木繁茂,並有鳥獸出沒,已被劃爲森林保護區。在山茶山腰上有一座靈應寺,終年香火鼎盛,供奉的是全越南最高的觀音像。只要登上山頂,就能將越南玳蘭灣海岸線美景盡收眼底。

門票信息:免費。

開放時間:全天。

交通方式:步行、計程車、三輪車、腳踏車均可到達。

地理位置:Nui Son Tra, Danang, Vietnam.

8. Big C購物中心

回家一定要帶些伴手禮,可以前往峴港市區最大的購物中心Big C選購。商場一共有3層,一樓是化妝品、珠寶首飾、名牌服飾專櫃;二樓是食品百貨區;三樓是家電區,還有一家小型電影院、電玩城。最值得購買的是一些當地的土特産,例如綠茶、G7咖啡、魚露、菠蘿蜜乾、綠豆糕等等,物美價廉非常划算。

營業時間:9:00-23:00。

地址:255 Hung Vuong, Vinh Trung, Da Nang, Vietnam

4天3夜越南峴港自由行不容錯過,快去發掘它的魅力吧!

推薦閱讀: 初遊峴港,8大必須體驗的特色項目

