馬來西亞四天三夜懶人包 旅遊景點×交通資訊帶你輕鬆玩

馬來西亞旅遊航班時間&資訊

▲馬來西亞旅遊-航班資訊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

由桃園機場出發前往馬來西亞吉隆坡機場，飛行時間約4~5小時，目前比較好的航班時間是「午去午回」，因此建議大家安排行程上，第一天和最後一天都不要排太滿，可以參加吉隆坡半日遊或是自己在吉隆坡市區內逛逛走走就好，以免趕飛機搞得匆匆忙忙實在很累！

馬來西亞四天三夜景點推薦

馬來西亞旅遊Day1：吉隆坡市區

馬來西亞旅遊景點＃1

雙峰塔

▲馬來西亞旅遊景點推薦-雙峰塔。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

馬來西亞的雙峰塔共88樓層，曾經是全國第一高樓，而後被台灣、杜拜等國超越，不過依舊是全球最高的雙塔樓。雙峰塔內為KLCC購物廣場及辦公大樓，在另一端的花園及噴水池，可以找到拍攝雙峰塔的最佳位置。

夜晚是最適合前往吉隆坡雙峰塔的時段，雙峰塔大樓的頂端就像是鑽石般耀眼，幸運的話還可以到41、42樓的觀景台看眺望馬來西亞的夜景，就以這樣一個輕鬆又美麗的馬來西亞景點，開啟馬來西亞四天三夜旅遊的序章吧！

＊觀景台：週二～週日開放，門票可以在網上購買，每天早上8:30起也可以至現場購買，不過門票有限。

＊交通方式：搭乘輕軌列車LRT紅線（Kelana Jaya線），到KLCC站。

馬來西亞旅遊景點＃2

獨立廣場區

▲馬來西亞旅遊景點推薦-獨立廣場區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

獨立廣場區是個充滿歷史意義的景點，1957年馬來西亞正式脫離英國殖民，馬來西亞人民在此升起國旗，每年的8/31國慶日會有慶祝活動。獨立廣場中央是一片大草坪，四周有許多著名歷史建築環繞。

這在可以看到英國殖民時期的歷史簡介及人物故事、吉隆坡城市展覽館、吉隆坡紀念圖書館、公共藝術等等。對面的蘇丹阿都沙末大廈是吉隆坡最具代表的地標，同時能看到類似馬來西亞版的大笨鐘。

＊交通方式：搭乘輕軌列車LRT紅線（Kelana Jaya線），到嘉美清真寺Masjid Jamek站。

馬來西亞旅遊景點＃3

占美清真寺

占美清真寺、占美回教堂、加美回教堂都是指同一個景點，它是吉隆坡最古老的清真寺，建築風格受北印度的莫臥兒帝國影響，紅磚、大理石就風格代表。想要入內參觀清真寺是可以的，但提醒大家要注意且尊重回教文化，尤其是女生要著罩袍才可進入，到馬來西亞自由行時入境隨俗也是很重要的事。

＊交通方式：搭乘輕軌列車LRT紅線（Kelana Jaya線），到嘉美清真寺Masjid Jamek站。

馬來西亞旅遊Day2：馬六甲一日遊

馬來西亞旅遊景點＃4

古城區

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馬六甲古城區可說是文化的精華區，在這可以把葡荷的殖民歷史建築一次看得夠，像是葡萄亞統治下的「聖保羅教堂」，當中會看到許多墓碑，因為在荷蘭統治時期把此地變為廢棄地，教堂也就轉為墓碑使用。

而荷蘭統治時期最著名的建築就是「荷蘭廣場」，一片紅通通的建築物可都是歷史古蹟，富含了歐式文化及英式風情，想要了解馬六甲的文化一定要把要把馬六甲古城區列入馬來西亞四天三夜的行程中～

馬來西亞旅遊景點＃5

雞場街區

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雞場街區與古城區距離不遠，可步行前來。這裡是馬六甲相當有名的區域，因為鄭和下西洋而把中華風格帶入麻六甲，雞場街就是代表地。整條街上充滿中式風格的建築，而地名－雞場是指福建話的「街場」。想要吃飯或購買伴手禮的人，都可以在這裡解決，無論白天夜晚都適合來這裡逛一圈。

馬來西亞旅遊景點＃6

馬六甲海峽區

馬六甲海峽區如今已有500多年的歷史，這個貿易港口讓馬來西亞融合了各國的文化、宗教，今日的「海事博物館（Maritime Museum）」就是以葡萄牙戰艦－海上之花的造型打造的，內部展示了殖民時代的航海文物。

而想把馬六甲海峽盡收眼底的人，小編推薦「旋轉景觀高塔」，不同於其他觀景塔，想要到上端俯瞰海峽區必須乘坐景觀艙！66位旅客圍繞觀光塔乘坐，從地面到80米的過程中全景無遮攔，來到馬六甲海峽區最棒的景觀及體驗就在此。

＊貼心提醒：馬六甲的景點都離比較遠，建議安排一到兩個旅遊景點就好。

＊交通方式：從吉隆坡機場到麻六甲-搭乘Starmart Express或Transnasional長途巴士

馬來西亞旅遊Day3：黑風洞周邊

馬來西亞旅遊景點＃7

黑風洞

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規劃馬來西亞四天三夜的行程時，也可以考慮到吉隆坡近郊走走！黑風洞是印度境外著名的印度聖地，在進入黑風洞前的金色神像及272階的樓梯就先吸引著遊客的眼球，而進入黑風洞後可以發現它是石灰岩地形的地穴，最高處有個天然洞穴透入陽光，非常具有奇幻感！

＊貼心提醒：在爬階梯時千萬不要餵猴子，猴子不太怕人類，有時會搶奪祭拜的食物，甚至傷人。

＊交通方式：搭乘KTM墨綠色線到黑風洞（Batu Caves）站

馬來西亞旅遊景點＃8

雲頂高原

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雲頂高原位於馬來半島蒂迪旺沙山脈，想要前往的人可搭乘纜車上山。雲頂高原是馬來西亞最高的娛樂場及唯一賭場，適合一家人到此遊玩。不過要注意的是，雲頂高原為高地溫差大，記得攜帶薄外套，而欲進入賭場的人必須年滿21歲，且穿著西裝等正式服裝。

馬來西亞旅遊Day4：太子城半日遊

馬來西亞旅遊景點＃9

太子城/布城

為了舒緩吉隆坡的居住問題，太子城如今已被馬來西亞規劃成新城鎮，稱為「布城」。知名景點有粉紅清真寺、布城湖、總理府、布特拉廣場、斜拉橋都聚集在此，而且想用360度的視角俯瞰布城，在這裡可以搭乘氦氣球飄上天。雖然布城是正在新建中的新城鎮，但是景點都很有特色，況且離吉隆坡只需50分鐘的車程，是個非常適合馬來西亞四天三夜前往的地區。

馬來西亞旅遊景點＃10

粉紅清真寺

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粉紅清真寺是為了紀念馬來西亞第一任首相而建造的，另外還有一個別名－水上清真寺，因為其建築有3/4在水面上，除了顏色吸引人，建於水面也是一大特點。粉紅清真寺有兩層樓，一樓男性二樓女性，而內部有一處專門給觀光客參觀的區域，不過無論是否要參拜男性都必須穿著過膝的褲子、女性必須套上長袍且不可露出頭髮，因為回教文化較為保守，在馬來西亞自由行時，言語舉止上請特別注意。

馬來西亞四天三夜行程建議

其實馬來西亞除了吉隆坡有完整的交通措施之外，其他地區的交通都比較不便，因此小編建議大家在安排馬來西亞四天三夜行程時，可以直接一天選定一區，像是馬六甲、黑風洞這類車程大約1~2小時之內的吉隆坡近郊區域。由吉隆坡出發後，一天玩一區內的1~3個景點，比較不會在拉車上花費許多時間，也可以當日來回，省去換飯店收行李的麻煩。

如果想要玩得比較充實或深度的話，也可以安排怡保或檳城的景點，但是會建議至少都要待上兩天一夜，才不會一個景點玩沒多久，又要上車趕回去吉隆坡，光是花費在坐車的時間就超過半天了。

想知道更多馬來西亞自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」