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探訪歷史底蘊 走進清邁典風雅

2019-02-01 15:29Ciao潮旅

【撰文/Vivian Huang、Eika Huang 攝影/Anson Lin、Eika Huang Model/瑞莎 特別感謝/泰國觀光局】

曼谷的日新月異不同，清邁像是擁有自己的時區，依舊能窺見13 世紀蘭納王朝的風華。古城四周禁止興建高樓，最崇高的唯有泰北風格的佛塔，兜轉其中，讓古寺與菩提樹相伴左右，靜心感受這個城市的美學。

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蘭納古城 滿足旅人對古城的幻想

格局方正的城牆將清邁古城包圍，可以在清晨沿著護城河慢跑，或是租輛腳踏車，乘著泰北清爽的風踩踏，不管選擇用什麼方式親近它，古城都能回饋給你最美的回憶。

故事的起點在1261年，孟萊王（King Menrai）在此興建蘭納王朝，受到鄰近國家緬甸的影響，以及王朝本身對信仰的虔誠，古城內佛寺密度極高，而伴隨著寺廟的高聳葫蘆型佛塔，有的外觀覆滿金箔，有的經過時間洗禮早已斑剝，卻都成為清邁迷人的一部分。

古城史蹟映照著藍天。
古城史蹟映照著藍天。
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坐鎮城中央的柴迪隆寺，顯著地位從它金碧輝煌的外觀就可知其重要性。兩條金色水龍，一左一右看顧著古寺門口，高昂姿態像在宣示繁盛過往。走入主殿，更是能感受到宏偉壯闊的氣勢，一不小心就迷失其中，唯有低眉慈目的佛祖，佇立在此地流轉好幾個世紀，依舊帶著淺淺微笑俯瞰蒼生。柴迪隆寺後頭的佛塔就更有古韻了，相較寺廟的輝煌，赭紅色的磚牆佛塔曾是泰北最高建築，但是因為戰爭與地震，傾頹的塔頂與修繕不完全的階梯，帶來更多歷史可看性。

金碧輝煌的臥佛呈現優雅姿態。
金碧輝煌的臥佛呈現優雅姿態。
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柴迪隆寺旁邊的盼道寺，由於入口不大很容易錯過，但是整體建築以全柚木打造，反而將蘭納風格的典雅氣息提升到最高點。其他散落在清邁古城內的寺廟還有帕邢寺、清曼寺，它們各有各的韻味與姿態，但若是想在眾多寺廟間的旅程喘口氣，不妨來到至今保存最完整的塔佩門前，看著遊客在城牆前拍照，與當地人為了日常生活穿梭來往，兩者交織而成的風景，照映出塔佩門的無盡風光。

使用全柚木打造，更增添磅礡歷史感。
使用全柚木打造，更增添磅礡歷史感。
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[柴迪隆寺Wat Chedi Luang ]

Add. 103 Road King Prajadhipok Phra Singh, Muang

District, Chiang Mai

Time.08:00~17:00

Info.40銖（大人）、20銖（小孩）

[盼道寺Wat Phan Tao ]

Add. 127/7 Prapokkloa Rd, Tambon Si Phum, Amphoe

Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai

Time. 08:00~17:00

Info.免費

[帕邢寺Wat Phra Singh ]

Add. 2 Samlarn Rd, Phra Sing, Amphoe Mueang

Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai

Time. 05:00~20:30

Info. 20銖

[清曼寺Wat Chiang Man ]

Add. 171 Ratchapakhinai Rd, Tambon Si Phum,

Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai

Time. 06:00~18:00

Info.免費

寺廟與佛塔相互呼應，成為遊覽泰北的獨特風景。
寺廟與佛塔相互呼應，成為遊覽泰北的獨特風景。
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悟孟寺 悟孟即無夢的冥想之境

素帖山腳下的樹林中，藏著一座寂靜的寺廟，不像古城裡的景點遊客如織，也不如素帖山上的那座香火鼎盛，悟孟寺安靜、自在、無華，清幽是它最迷人的外衣。作家蔣勳也曾經在作品中提及自己特別喜愛悟孟寺，並稱之為無夢寺。

隱沒在樹林中的悟孟寺，低調卻值得細細品味。
隱沒在樹林中的悟孟寺，低調卻值得細細品味。
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悟孟（UMong）在泰文有隧道之意，因此不同於其他蘭納式建築的寺廟，悟孟寺的佛像皆設置在隧道內，將一個又一個洞窟串連成寺廟本體。幽暗通道讓氣氛更加莊嚴，低矮的隧道讓遊客必須彎著腰往前行走，等到重獲外面世界的光明後仰頭一望，赫然發現豎立在天地之間的佛塔是如此雄偉壯闊。

幽暗通道讓氣氛更加莊嚴。
幽暗通道讓氣氛更加莊嚴。
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隧道裡供奉許多佛像。
隧道裡供奉許多佛像。
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散落在悟孟寺四周的佛像，也是此地獨有的美學，各種姿態容貌、或坐或站、或完整或殘缺的菩薩雕塑，被齊聚在樹林中，繼續祂們未完成的修行。悠閒的流浪狗與活潑的雞隻在四周遊晃，遠方黃色袈裟的和尚，正與坐在草地上的旅人暢聊，清邁式的慢活風景大概就是如此吧。如果在清邁眾多寺廟中難以取捨的話，悟孟寺具有靈性的氛圍，會讓旅人不枉來此一回。

散落在悟孟寺四周的佛像，也是此地獨有美學。
散落在悟孟寺四周的佛像，也是此地獨有美學。
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[悟孟寺Wat UMong]

Add.135 10 Tambon Su Thep, Amphoe Mueang

Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai

Info.免費

在佛塔四周悠 閒漫步，體驗清邁慢生活。
在佛塔四周悠 閒漫步，體驗清邁慢生活。
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素帖寺 低眉淺笑之下的眷顧

踏上由雙龍護衛的三百多層階梯，就能抵達連當地人都十分崇拜的素帖寺，如果覺得三百多階的修行之路太苦，一旁也有電梯可以直達。除了各種傳說與神蹟讓素帖寺聲名大噪之外，從海拔1000多公尺高的素帖山遠眺清邁古城，忽然之間，一架上升中的飛機劃過視線，古今交錯的瞬間，別有一番趣味。

繞著金塔走三圈，是當地人向神明祈福的方式。
繞著金塔走三圈，是當地人向神明祈福的方式。
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素帖寺是古城周邊最遠的一座，而且位於山上交通略顯不便。若是想體驗道地的清邁文化，建議可以搭乘雙條車上山，安全又能保有異國旅遊的趣味。金色舍利佛塔是寺廟的中心，在陽光照射下更顯得金碧輝煌。四周正方形的格局一如所有泰北佛塔，以順時針的方向裸足參拜，誠心祈求向神述說的願望。傳說中，一隻白象載著舍利子來到此後便不再前進，而白象在當地被譽為和平與吉祥的象徵，因此便就地蓋了如今的素帖寺，並將舍利子供奉於佛塔中。

各具姿態的神像展現泰北的宗教美學。
各具姿態的神像展現泰北的宗教美學。
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在如此具有傳奇故事的背景下，素帖寺已成為泰國人心中的神聖指標，鍍上一層層金漆的佛像，與席地而坐的僧侶們，低眉淺笑地照看著芸芸眾生。

[素帖寺Wat Phra That Doi Suthep ]

Add.KM.14 Srivichai Road, Chiang Mai

Time.08:00~17:00

Info.50銖

蘭納風格的建築體現在泰北各個角落。
蘭納風格的建築體現在泰北各個角落。
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