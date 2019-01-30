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2019東南亞8大潛水好去處　最佳潛點大推薦

2019-01-30 10:58Skyscanner

潛水最大的樂趣就是在失重狀態下，仿佛太空人一樣漂浮在海中，與海洋生物親密接觸，近距離拍攝五彩缤紛的珊瑚和數不清的魚群。然而在海島遍布的東南亞，有著數不勝數的潛水勝地，對於大多數的潛水愛好者來說，東南亞也是最佳的潛水好去處。可是東南亞哪些島嶼才是性價比最高的潛水好去處？東南亞哪些島嶼不僅是潛水勝地還有特別的風光？Skyscanner為你蒐集了東南亞8大潛水好去處，讓你度過一個愉快的潛水之旅！

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Top 1. 馬來西亞詩巴丹（Sipadan）

推薦原因：水底景色迷人，珊瑚、海葵、海綿等生物豐富。

最佳潛水點：海狼暴風點、珊瑚花園。

詩巴丹島坐落於馬來西亞南部，是世界十大潛點之一，被譽為潛水員的麥加聖地。水底世界非常迷人，從淺到深可以看到形狀各異的珊瑚、海葵、海綿以及由成千上萬條白魚和其他魚組成的巨大魚群。這些海底潛水樂園還是綠海龜與玳瑁成群結隊棲息和繁殖的溫床，潛水者隨時可以加入規模龐大的海龜隊列，在它們的帶領下暢遊海底世界。同時，還有一個潛水者不能錯過的奇景，那就是成千上萬條海魚密集在一起形成飓風眼狀的壯觀景象。

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Top 2. 印尼峇里島（Bali）

推薦原因：水溫適宜、海水清澈、海底世界五彩繽紛。

最佳潛水點：Nusa Penida、姜案島。

峇里島位於印度尼西亞中部，是世界著名的旅遊勝地。以水清沙白的自然條件、濃厚的藝術氣息和獨特的人文景觀聞名世界。峇里島也是最佳的潛水勝地之一，周邊海水清澈，水溫適宜，珊瑚遍布，水下景色五彩缤紛，十分亮麗。島東部的圖蘭奔地區、東南側離島佩尼達島等地都是世界級的潛水點，潛水愛好者們立即去一覽峇里水下的壯觀和美麗吧！

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Top 3. 泰國斯米蘭群島（Similan Archipelago）

推薦原因：海洋生物豐富，海景迷人。

最佳潛水點：象头岩、聖誕角。

斯米蘭群島是世界上最美麗的、未損壞的島嶼，具有豐富的、種類繁多的海洋生物，以及壯觀的珊瑚礁，這些爲深海潛水者提供了世界級的水下天堂。擁有蔚藍的大海、廣闊的沙灘和迷人的海景，每年吸引成千上萬的遊客，是聞名世界的潛水天堂。斯米蘭潛水多以船宿潛旅爲主，機動性強，可以充分體會每一個潛點的特色。海底景觀是以巨大的花崗岩與豐富的各色各樣珊瑚組成，與其它潛點有完全不同感受。

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Top 4. 菲律賓巴里卡薩島（Balicasag Island）

推薦原因：海底奇景大斷層的景觀非常壯麗，有大量的魚群和珊瑚。

最佳潛水點：岸邊、大斷層邊。

巴里卡薩島是菲律賓最好的潛水勝地之一。這裡海底奇景大斷層的景觀非常壯麗，有大量的魚群和珊瑚，運氣好還可以看到鯨鲨，已被世界聯合國組織列爲保護的海底區域。整個島像個柱子直立在海底，離岸100米左右就是斷層，斷層下面和外面是深不見底的一片純藍，斷層上是各種珊瑚、海扇，各種各樣的大魚、風暴、海龜隨處可見，能見度特別好。

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Top 5. 馬來西亞沙巴（Sabah）

推薦原因：擁有完美的海底風光，海水清澈。

最佳潛水點：Manukan島、美人魚島。

沙巴是馬來西亞最隱蔽的旅遊勝地，有著豐富的旅遊資源，沒有台風，沒有地震，被成為「風之下鄉」。這裡有很多美麗漂亮、稀少珍貴的保護動物，戶外愛好者想挑戰的「神山」，最具代表性的純淨海景，還有名列「世界三大最佳落日觀賞地」之一的海灘。當然，沙巴也是世界頂級潛水勝地之一，擁有完美的海底風光，海水清澈，能見度極高。無論是五彩斑斕的珊瑚，還是各種各樣的熱帶魚都讓人感到驚歎！

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Top 6. 馬來西亞卡帕萊（Kapalai）

推薦原因：水質很棒，可以看到色彩斑斕的小魚和珊瑚。

最佳潛水點：馬布島、卡帕萊潛水中心。

卡帕萊島是坐落在西巴丹島和馬布島之間的一塊沙洲。卡帕萊由於水質非常棒，很淺的地方都可以看到色彩斑闌的小魚和珊瑚。而且卡帕萊是一個珊瑚沙洲，海龜們在這裡棲息産卵，走在棧道上，呆在房間裡，隨處可看見海龜遊過。所以在你潛水的時候，身邊有大海龜遊過是常見的事！如果想去跟海龜邂逅，那一定要去卡帕萊。不會遊泳也沒關系，一日遊深潛體驗項目提供免費的救生衣，潛水點都會有服務員守候，不用擔心安全。

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Top 7. 菲律賓薄荷島（Bohol Island）

推薦原因：海景、生態、人文景觀豐富。

最佳潛水點：邦勞島、巴里卡薩。

薄荷島位於菲律宾南部的宿务，海景、生態、人文都不容錯過的景觀。在這裡可以體驗到刺激的深海釣魚、水上降落傘、摩托艇、夜間潛水、叢林探秘等豐富的活動，也可以追逐海豚，擁抱鯨鲨，或是在異域來一場暢快淋漓的高難度高爾夫，讓家人在絕美的海景中享受到一個完美的假期。對於貪戀陽光海灘的人來說，這裡無疑是世外仙源。想玩刺激的，還可以體驗風筝沖浪，浮潛，深潛，海上降落傘等等。

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Top 8. 越南黑島（Hon Mun）

推薦原因：海水清澈、擁有壯觀的珊瑚群。

最佳潛水點：Madonna Rock、Blue Wall。

黑島也叫珊瑚島或者木島，位於越南南部海岸線最東端的芽莊，是越南浮潛與深潛的最佳地點，與竹島、銀島和妙島合為一個旅遊項目。海底千姿百態的珊瑚，色彩斑斓成群追隨在潛水者身旁的魚類，有機會還可以看到海龜，讓海底探險者樂此不疲。除了常規的浮潛項目之外，潛水愛好者還可以進行水肺潛水，欣賞到的海底美景遠遠多於浮潛所見。

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快來與海底生物來一次完美的邂逅吧！

推薦閱讀：境外考潛水證攻略及考證地推薦

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