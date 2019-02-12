斯里蘭卡「丹布勒石窟寺」 隱藏小鎮中的世界文化遺產

【作者:butterlion019】

斯里蘭卡的文化金三角(Kandy、Anuradhapura、Polonnaruwa)是當地相當著名的旅行城市，而夾在金三角範圍內的丹布勒(Dambulla)雖然是個規模較小又不太起眼的小鎮，但隱身在小鎮中的石窟寺卻是個不容忽視的重要景點。

當地人笑說：「來到丹布勒，十個人有九個會去石窟寺，那一個沒去的就是當地人。」即便丹布勒是個無聊小鎮，這個被列為世界文化遺產的石窟寺依舊替它帶來了不少人潮！

石窟寺：一探岩洞中的佛教殿堂

石窟寺位於一處高地，想要目睹壯觀的文化遺跡就必須付出一些體力。沿著階梯拾級而上，一路伴隨著的是神出鬼沒的猴子們，牠們毫不在意來往的人群，有的四處繃跳，有的坐在圍牆上準備偷襲觀光客手中的食物或引起牠們興趣的物品。

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一面防禦猴子的逆襲一面欣賞沿途風景，經過十五分鐘後終於抵達石窟寺。

據文獻記載，西元前一世紀時阿努拉德普勒的國王Valagamba被篡位者驅逐出來，隨後便逃亡至此。當他再度奪回政權後便將石洞打造成一座寺廟，之後歷代的國王也不斷地增建和維護，幾個世紀後這裡已經成為當地非常重要的信仰中心。

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這座規模龐大的宗教藝術品是斯里蘭卡最大也保存最完整的洞穴佛寺，整座石窟寺分成五個獨立的石洞，全寺大約有150幅佛像畫作和大大小小不同姿態的佛像，除了有全神貫注的禪定坐佛、右手舉起呈大無畏手印的立佛之外，幾乎每個石洞都有一尊臥佛。

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要分辨臥佛是「休息」或是「涅槃」可以從腳趾判斷，若雙腳腳趾呈一前一後，就表示佛在休息，也就是「睡佛」；若雙腳腳趾對齊，就表示佛涅槃。

「一號石窟」裡那尊15公尺長的臥佛就是睡佛，佛像的腳底繪製的並不是常見的108個佛足印圖，而是一朵朵盛開的蓮花，相當特別！

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色彩豐富的壁畫也是石窟寺相當重要的部分，其中又以「二號石窟」最精彩壯觀，整個石洞長約52公尺、寬約23公尺，每個角落都畫滿了生動豐富的佛教故事，眾子弟圍繞在佛的身邊，時空彷彿回到佛正在傳說佛法的那一刻。

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看著線條清晰、色彩斑斕的壁畫很難想像這是一個歷經好幾世紀的遺跡，多虧先人的開創和後人的修繕維護，才得以讓這麼令人驚豔的宗教藝術保存下來。

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丹布勒(Dambulla)旅遊資訊

一、交通

●由康提前往丹布勒

1.空調巴士（專門載送觀光客）

於康提的"GoodshedBusStand"搭前往阿努拉德普勒(Anuradhapura)的冷氣小巴，途中會經過丹布勒，上車前可以告訴司機，請他提醒你下車，基本上會在"DambullaMainBusStation"下車。車資360盧比，比當地人搭的巴士貴四倍；車程大約2.5小時。

2.非空調巴士（當地人都搭這個）

一樣在康提的"GoodshedBusStand"上車，可以搭41或45號公車，都會經過丹布勒，通常車掌先生會提醒你下車。...

原文出處：斯里蘭卡︱丹布勒石窟寺：隱藏在小鎮中的世界文化遺產

延伸閱讀：斯里蘭卡獅子岩：世界第八大奇蹟，印度洋上的馬丘比丘

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