開心省錢遊泰國！ 曼谷６大交通票券總整理

曼谷的大眾運輸雖然很方便但由於各運輸系統的公司都不同，是不是讓你看的有點眼花撩亂呢？！沒關係，小編幫你整理好各家交通票券的優惠囉，就是要幫你把交通預算壓到最低，讓你開心省錢遊曼谷！快來看看，以下這些旅遊曼谷地區常見的交通票券總整理！

BTS一日卡(One-day Pass)

BTS一日卡。 圖／BTS官網 分享 facebook

BTS空鐵英泰對照各線路線圖。 圖／BTS官網 分享 facebook

使用方式：

開卡當日可無限次搭乘BTS，曼谷市區重要景點都會到達（如上圖）

誰適合買：

搭乘BTS的首站起跳價為15銖，但第二站票價為22銖，最貴票價為42銖（8站以上）。因此大家規畫行程時可以把在BTS附近的景點都排在同一天，購買這一日卡就會超划算。

價錢：

140銖

有效期限：

須在車票背面記載的有效期限前一天開卡使用（約六個月）

使用後只限開卡當天晚上BTS結束營運前使用完畢（營運時間：6:00~24:00）

購買地點：BTS售票服務台、旅行社

▲ 更多搭乘說明可參考BTS官網

▲ 此交通卡是售出後，不可退票的喔！

BTS次數卡(Rabbit card)

BTS次數卡。 圖／BTS官網 分享 facebook

使用方式：

開卡後，不論距離都以次計算，部分延伸線須在再付10銖費用方可出站，不過那些站基本上皆無觀光景點，所以遊客基本上是不會有機會多付到那10銖的。

誰適合買：

適合行程多為在BTS路線上的遊客，因搭乘BTS的首站起跳價為15銖，但第二站票價為22銖，最貴票價為42銖（8站以上）。所以如果你的需求多為長距離搭乘（6站以上就划算囉）且行程為4天以上就十分值回票價。若還具備購買學生票的資格（23歲以下），那更是超值！

價錢：

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★購買卡片需再加上50銖的工本費（不予退還）和50銖可退還押金

★有些延伸站於出站前，需再多支付10銖方可出站，不過那些站幾乎沒有觀光景點，因此遊客基本上是不會有機會額外付錢的。

有效期限：

首次搭乘後，要在30天內用完卡片裡的乘車次數，次數用完後可再加值次數，但須於加值日後45天內用完，否則卡內次數就會失效喔！

購買地點：

BTS售票服務台

▲ 更多搭乘說明可參考BTS官網

BTS儲值卡

BTS儲值卡。 圖／BTS官網 分享 facebook

BTS儲值卡價格。 圖／BTS官網 分享 facebook

使用方式：

就像台灣的悠遊卡一樣，不過每次最低加值金額為100銖。

誰適合買：

如果你的行程安排不論買一日卡或是次數卡都不划算的話，那可以考慮買這個儲值卡，因為BTS的售票口只提供換錢以及購買各式交通卡的服務，單程票皆需到自動售票機購買喔，且自動售票機還一次線買一張，因此如果你們旅行人數較多還是人手一張兔子卡，能幫你們省下很多時間呢！

價錢：

200銖（50銖卡片工本費和50銖押金以及100銖可搭乘車錢）

有效期限：

購卡日後五年，不過卡片內金額的使用期限為2年，若2年內未使用卡片內餘額就會被冷凍，下次要使用前得先加值，原有金額才能解凍喔！（e.g.如小編兔子卡內還餘有100銖，但我2年後要再使用這張卡時，我得先再加值100銖進去才能用這張卡，而這時我卡片內是有200銖可以使用的）

購買地點：

BTS售票服務台、旅行社

▲ 這張Rabbit card在許多店家都可以拿來當電子錢包使用

▲ 更多搭乘說明可參考BTS官網

MRT Day Pass卡

MRT Day Pass卡。 圖／曼谷MRT官網 分享 facebook

MRT+BTS路線圖。 圖／曼谷MRT官網 分享 facebook

使用方式：

MRT的Day Pass卡分為1日、3日、30日等三種，開卡後於效期內可無限次搭乘MRT。

誰適合買：

MRT的票價位於16~42銖之間，因此你住宿的地方是位於MRT線上就十分建議購買3日卡，這樣不但可以省去排隊買票的時間，也能省下一些車錢。

價錢：

1日-120銖、3日-230銖、30日-1400銖

有效期限：

使用後只限卡片天數當天晚上地鐵結束營運前使用完畢

購買地點：

MRT售票服務台

▲ 更多搭乘說明可參考MRT官網

▲ 此交通卡是售出後，不可退票的喔！

蘇凡納布國際機場快線(Express Line/City Line)

紅色線和黃色線為Express Line路線圖；藍色線為City Line路線圖。 圖／Airport Train官網 分享 facebook

曼谷MRT、BTS、機場快線三鐵路線圖。 圖／Airport Train官網 分享 facebook

使用方式：

從蘇凡納布機場想搭大眾運輸近市區的遊客，有下面三個路線選擇

1.SA City Line：機場通往市區，6個站都停，票價為15~45泰銖。約每15分鐘一班車，30分鐘車程到達終點Phaya Thai帕亞泰站，可轉換BTS捷運。

2. Makkasan Express Line：機場直達Makkassan馬卡山站，約每15分鐘一班車，15分鐘車程。單程90泰銖，來回票150泰銖，可轉MRT地鐵。

3. Phaya Thai Express Line：機場直達Phaya Thai帕亞泰站，約17分鐘車程。單程90泰銖，來回票150泰銖，出站後可轉換BTS捷運。

購買地點：機場快線售票機。

▲ 詳細時刻表可參考Airport Train官網

昭披耶河遊船

昭披耶河遊船各路線船班停靠站。 圖／昭披耶河遊船官網 分享 facebook

使用方式：

昭披耶河遊船，總共有五個路線可以選擇，小編推薦大家可以搭乘均一票價便宜又方便的橘線或是有專人英文導覽的藍線，其他三種比較屬於當地人的通勤工具。

★Orange line：是最常用到的船，因為每天行駛，加上班次密集，主要的幾個碼頭都有停靠，時間從06:00-19:00，每5到20分鐘一班。而且票價只要15泰銖（不限距離）。

★Blue line：會在幾個主要觀光點的碼頭停靠，船上會有導遊以英語沿河介紹著名景點，行駛時間為每日的09:30-16:00，每30分鐘一班。單程票是40銖，如果想要去很多景點的遊客，可以購買一日券比較划算喔！

購買地點：

藍色觀光船的一日券要在中央碼頭購買；其他單程票皆可漁船上或是碼頭直接購買。

熱門景點：

N9碼頭Tha Chang（塔張港）可到玉佛寺與大皇宮N8碼頭Tha Tien（塔田港）可到臥佛寺N8碼頭搭船到對岸的Wat Arun 鄭王廟N13碼頭Phra Arthit Pier可走到「考山路」(Khao San Road)

▲更多搭乘說明可參考昭披耶河遊船官網

看完小編幫大家精心整理的各式優惠交通票券，有沒有覺得在曼谷自助其實很輕鬆簡單的，只要先研究好這些交通好康優惠就可以把省下來的錢拿去吃更多美味銅板小吃或是去享受能讓你通體舒暢的泰式按摩。而且曼谷跟日韓不同的是除了陸上大眾運輸很方便之外，居然還可以體驗水上大眾運輸呢，下次來曼谷一定要試試！

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