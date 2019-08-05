親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

Art Macao藝文薈澳app， 55個活動展點一手搞定

2019-08-05 00:00文／ 黃麗煌

提到知名國際藝術大展，今年於澳門所舉辦的首屆「藝文薈澳」（Art Macao），絕對是震撼藝術界的一大盛事！因為相較其他藝術大展，藝文薈澳特別以全城藝術節慶的方式，聯手全澳門各度假村和酒店企業、大專院校、外國領事館共同參與，並串聯國際藝術展覽、表演活動、國際青年節慶、澳門高等院校視覺藝術展示等多元視聽活動，打造出「全城美術館，處處藝術園」的迷人氛圍，即使不刻意走入展場和表演廳，也可以隨時和藝術不期而遇。

全球匯聚、全城動員！展現超規模的藝術力

首屆「藝文薈澳」更有許多吸睛亮點，包括多件戶外藝術裝置在澳門各街頭登場，由銀河娛樂集團支持、本地藝術家黃家龍創作的《踱步者》，在龍環葡韻矗立著24個身高2米的葡萄牙詩人及作家佩索亞雕像，不同身分的 “異名者” 突顯出獨特的詩意及哲學思考訊息。龍環葡韻同時亦有由意大利駐香港總領事館舉辦的居港藝術家弗朗西斯科‧列蒂（Francesco Lietti）的《彩色亞洲》畫展，列蒂以充滿幽默感的童真視角和筆觸，描繪澳門及其他亞洲城巿，把現實與魔幻空間混成一體，以藝術呈現不一樣的城市觀感。此外，日本國駐香港總領事館在塔石藝文館主辦的《日本海報設計藝術展》，展出從傳統到現代、豐富多彩的美術品及工藝品，向參觀者展示日本藝術的多樣性。以上外國領事館展覽展期皆至9月22日。

戶外藝術裝置部分，還有由新濠博亞娛樂有限公司支持、比利時藝術雙人組合東波西波設計的《開心大頭》，將中國傳統常見的大頭娃娃轉化成生動的當代藝術品，創意無限，在區華利前地休憩區歡笑迎賓；而於舊法院大樓內，亦設有由比利時駐香港總領事館主辦、東波西波的《盛世》展覽，展出會說多國語言的 “大頭娃娃”、採用數碼技術重新闡釋的 “門神” 圖像以及當代攝影作品，呈現藝術家的無國界視野，展期至9月15日。

位於澳門藝術博物館的 “Art Macao國際藝術大展” 主場展，匯聚精粹展品，琳瑯滿目。在旅遊度假村內舉辦的展覽同樣豐富多彩：銀河娛樂集團《影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象》展覽，介紹奧斯卡影后嘉麗絲姬莉（1929-1982年）成為摩納哥王妃的傳奇故事，配合以她為主題的藝術創作，展出百多件來自王宮的珍貴藏品及檔案；新濠博亞娛樂有限公司的《不期而遇》，展出新濠天地收藏的眾多當代名家引以為傲的藝術作品，其中包括KAWS 的 “Good Intentions” 及Erwin Wurm的 “Fat Convertible”，呈現當代藝術如何從傳統的表達模式和手法，逐漸蛻變、解放、以至成長的歷程。

踱步者│黃家龍(澳門)│龍環葡韻。 圖／澳門旅遊局 提供
踱步者│黃家龍(澳門)│龍環葡韻。 圖／澳門旅遊局 提供
分享

彩色亞洲│弗朗西斯科‧列蒂(意大利)│龍環葡韻。 圖／澳門旅遊局 提供
彩色亞洲│弗朗西斯科‧列蒂(意大利)│龍環葡韻。 圖／澳門旅遊局 提供
分享

下載藝文薈澳app，暢遊澳門超藝力

由於Art Macao藝文薈澳55個活動地點遍佈全城，且串聯澳門樂團和澳門中樂團樂季重點音樂會、楊麗萍舞蹈劇場《十面埋伏》、濠江月明夜——舞劇《唐卡》等表演活動，以及國際青年節慶、高等院校視覺藝術展示、2019年響朵街頭藝術節等41項活動，為方便遊客行程規劃，主辦單位特別推出 “藝文薈澳” 同名手機應用程式，只要在App Store 和Google Play輸入 “藝文薈澳” 搜尋即可免費下載。

↑“藝文薈澳” 手機APP，內容提供展覽詳情、活動資訊、戶外裝置、藝術家簡介及展...
↑“藝文薈澳” 手機APP，內容提供展覽詳情、活動資訊、戶外裝置、藝術家簡介及展品詳述，輕鬆一點就能找出最愛的活動與作品。 圖／澳門旅遊局 提供
分享

↑“藝文薈澳” 手機APP，內容提供展覽詳情、活動資訊、戶外裝置、藝術家簡介及展...
↑“藝文薈澳” 手機APP，內容提供展覽詳情、活動資訊、戶外裝置、藝術家簡介及展品詳述，輕鬆一點就能找出最愛的活動與作品。 圖／澳門旅遊局 提供
分享

“藝文薈澳” 手機應用程式，設有繁、簡體中文，英文及葡文介面，首頁內容提供展覽詳情、活動資訊、戶外裝置、藝術家簡介及展品詳述，讓你輕鬆找出最愛的活動與作品。同時還設有 “路線規劃” 功能，使用者只要先選取日期，程式就會立刻列出當天所有活動，接著只要再勾選當日想去活動，就可立刻排出最省時又便利的交通路徑。另還有 “場地索引” 功能，MAP活動地點一手包，讓你走到哪、看到哪，隨時掌握最近的活動地點，一手掌握“藝文薈澳”的超藝力。

還有，為了方便幫大家記錄這趟與眾不同的藝術之旅，該程式設有拍攝功能，提供多個特別為 “藝文薈澳” 設計的專屬相框可供揀選，幫你留下最美一瞬間。快下載APP，收拾行囊立即出發，到澳門感受這場全城動員的藝術盛宴！

↑ “路線規劃” 功能，只要先選取日期，接著再勾選當日想去活動，就可立刻排出最省...
↑ “路線規劃” 功能，只要先選取日期，接著再勾選當日想去活動，就可立刻排出最省時又便利的交通路徑。 圖／澳門旅遊局 提供
分享

↑ “場地索引” 功能，讓你走到哪、看到哪，隨時掌握最近的活動地點，一手掌握 “...
↑ “場地索引” 功能，讓你走到哪、看到哪，隨時掌握最近的活動地點，一手掌握 “藝文薈澳” 的超藝力。 圖／澳門旅遊局 提供
分享

藝文薈澳（Art Macao）
網址｜www.artmacao.mo
Art Macao 專屬免費APP，立即下載：
Android: http://www.icm.gov.mo/rd/V8ybwFXB
iOS: http://www.icm.gov.mo/rd/LoNKZtnj

澳門特別行政區政府旅遊局公關顧問辦公室免費提供詳細的澳門旅遊資訊，歡迎計劃前往澳門旅遊的民眾索取相關資訊。
地址｜台北市敦化北路167號10樓
電話｜（02）2546-6086
網址｜http://www.macaotourism.gov.mo

抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

香港最後的漁村「大澳」水道縱橫交錯　岸邊舟屋韻味十足

2019-07-30 22:00

香港景點攻略／尖沙咀必去景點、交通懶人包

2019-07-27 09:03

澳門必看的最佳震撼娛樂標誌 演員從鬼船飛躍跳水

2019-07-24 23:15

老澳門人才知道的市集 天剛亮就營業的時代感小巷

2019-07-16 08:01

澳門入門必看！平價土生葡菜「喜蓮咖啡」 百元台幣就能吃

2019-07-11 10:02

2019香港4大最新地標！城市全變街頭美術館

2019-06-27 08:00

快閃香港！十大話題店家、文創景點必朝聖　美國最佳Five Guys漢堡、海景咖啡、最潮消防局

2019-06-25 09:05

山東青島之旅／登泰山、濟南大明湖、青島書房

2019-06-19 08:01

四川地震千年歷史「葡萄井」被毀 特產恐絕世

2019-06-17 07:02

「香港迪士尼路跑」挾4大亮點強勢回歸！新增「皮克斯好友夜跑派對」 超過百位迪士尼角色參與

2019-06-15 11:28

香港最新的「懷舊飯店」 結合天星小輪的共同回憶

2019-06-13 08:03

巷子裡的「三眼蛋飯」 半凝固金黃米飯好誘人啊！

2019-06-11 21:00

詩畫般的風景！大陸黃山自然接景 徽派建築「黃山悅榕莊」

2019-04-30 16:43

3,333高海拔的香格里拉 32棟藏式木屋變奢華飯店

2019-04-24 21:00

一山有四季！令人驚豔的雲南「玉龍雪山」美景　

2019-04-16 08:00

離台灣最近的世界遺產！直奔廈門鼓浪嶼登日光岩 盡攬歐風絕美建築

2019-04-14 09:29

懶人包／說走就走的旅行！ 香港、澳門行程安排輕鬆掌握

2019-03-29 11:02

來這賞櫻千萬別穿和服！男子攜伴走春 卻慘遭保安痛毆...

2019-03-27 11:30

品味人士看這！迎接最熱鬧「藝術月」 香港3月必訪地點

2019-03-27 08:00

港都夜景特輯！帶你去香港看的璀璨珠寶

2019-03-12 15:30

去香港打卡吧！網美必去景點　還有獲世界攝影獎、各電影拍攝地點

2019-03-09 10:00

來去香港酒吧喝一杯！８間香港特色酒吧推薦

2019-02-25 22:03

香港旺角東站美食！道地的美味點心「一點心」

2019-02-09 21:00

魔都上海黃浦江畔 古今建築各領風騷

2019-01-17 12:59

無國界料理「土生葡菜」薈萃葡澳人文滋味

2019-01-07 08:00

閃躍維港燈影節 10大熱門IG打卡點一個不漏

2018-12-26 15:04

上海旅遊買什麼好？　上海６大必買伴手禮！

2018-12-24 12:06

入住全新地標　到澳門欣賞狂電派飆奇特技

2018-12-24 11:06

輕鬆遊玩「香港迪士尼」 園區全攻略告訴你！

2018-12-21 11:02

登香港最高山遠足 眺望無敵海景

2018-12-19 10:07

澳門古街風情 新與舊融合出的文青景點

2018-12-16 22:00

穿旗袍潮玩遊澳門 網紅激推12大澳門美拍聖地

2018-12-13 08:00

400年大三巴光雕、變色跳格子　澳門夜夜燦爛30天

2018-12-03 23:52

-88公尺世界最低酒店 把自然傷痕化為城市奇景

2018-11-30 09:38

走！跟我一起去夜爬天下第一險的華山

2018-11-27 21:00

四川古都超好玩 吃香喝辣看貓熊！景點美食通通有

2018-11-15 12:43

盜墓筆記迷的必訪地「潘家園」 如果你也有一個老靈魂..

2018-11-12 22:12

中國最美「金山嶺長城」綿延城景與秋色相容

2018-11-10 17:35

江蘇宿遷必訪之地！ 三台山森林公園

2018-11-09 08:00
看更多

熱門文章

今10點開搶！限時兩天台灣虎航機票單程50元起

2019-08-01 07:50

自助旅行很緊張！新手上路先從這７國家開始吧

2019-07-29 09:00

飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

2019-07-29 11:28

恐怖透心涼！ 全球10大「鬧鬼景點」　前三名離台灣超近

2019-08-01 22:02

機票比便當還便宜！台灣虎航8月推銅板價 回程單程未稅最低50元起

2019-07-30 17:43

台灣虎航促銷又來囉！7/29早上10點開賣 單程最低799元起

2019-07-28 13:37

台灣虎航冬季早鳥票明開搶 亞洲單程最低只要799元

2019-07-28 11:20

公主帶妳爽玩郵輪！動靜玩法不一樣，還有機會在船上遇見韓國歐爸

2019-07-29 15:29

旅客注意！離境澳門要提前 8月5日起關櫃時間改到起飛前1小時

2019-07-29 22:21

到底在哪？巨蟒「超完美偽裝」陽台沙發享日光浴

2019-07-23 11:40

華航飛美國洛杉磯、安大略2萬有找 網友直呼太划算

2019-08-04 18:47

從中國到歐洲 享受頂級新旅程

2019-08-03 21:00

馬來西亞旅遊推薦！　吉隆坡必去景點、美食小吃精選

2019-07-30 11:07

掃貨別再失心瘋！7月起「藥妝品」超過這量會被罰

2019-07-20 21:30

網友分享「歐洲跨國廉價巴士」經驗密技！小資族省錢這樣玩

2019-07-29 08:00

女子獨旅尼泊爾／只要夠渴望，沒有到不了的地方

2019-07-31 22:00

旅行如何改變了我！　每一趟旅程都能感受到自己的轉變

2019-08-01 21:00

威尼斯號首航 猶如一座海上移動城堡！

2019-07-31 10:18

大學生扛國旗 徒步800公里西班牙朝聖之路

2019-08-01 11:40

有溫度的設計！ 2教授設「粉紅蹺蹺板」跨越美墨高牆

2019-08-01 11:45

盤點全球最迷人的６種沙灘！

2019-07-31 12:10

跟廉航有得比！華航、長榮夏季全航線促銷 來回未稅最低3千有找

2019-07-22 15:48

酷航輸入代碼享優惠 首爾、曼谷最低7折起

2019-07-30 12:51

還有神秘第六村！ 繽紛小屋、蔚藍海岸 漫遊義大利五漁村Cinque Terre

2019-08-02 09:00

大人的旅行！少女優游越南會安

2019-07-27 21:00

香港最後的漁村「大澳」水道縱橫交錯　岸邊舟屋韻味十足

2019-07-30 22:00

明年連假機票訂起來 2020究極請假攻略大公開

2019-07-25 11:30

靈修美食之旅 呼吸吐納東南亞

2019-08-04 08:00

澳門鑽石級山頂夜景 270度看魔幻時刻

2019-07-31 21:03

巴黎近郊「王家城堡」濃厚的中世紀氛圍

2019-08-03 22:00

坦尚尼亞動物之旅　恩戈羅恩戈羅火山口獵遊

2019-07-29 21:00

倒掉冰島人嗤之以鼻的「冰島礦泉水」嚐口冰川裡真正的冰島水

2019-07-21 21:00

台灣護照好棒棒！羅馬2大機場即日起開放台灣旅客自動通關

2019-07-16 18:17

影／罕見！深海鯊搶吃死劍魚 被大石斑埋伏生吞

2019-07-10 16:31

玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25

背包客「行李清單」分享　打工度假時你需要這些

2019-07-28 08:00

橫跨祕魯和玻利維亞的「印加高原聖湖」參觀已觀光化的蘆葦島

2019-08-04 08:00

第三航廈雲頂天花板就要17億 桃機請英國團隊修圖

2019-07-21 15:06

出國遇颱風！一定要知道「行程取消」該注意哪些事？

2019-07-17 10:01

影／海面好熱鬧！男子駕船遇上百隻海豚現身同游

2019-07-16 17:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top