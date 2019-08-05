Art Macao藝文薈澳app， 55個活動展點一手搞定

2019-08-05 00:00 文／ 黃麗煌



提到知名國際藝術大展，今年於澳門所舉辦的首屆「藝文薈澳」（Art Macao），絕對是震撼藝術界的一大盛事！因為相較其他藝術大展，藝文薈澳特別以全城藝術節慶的方式，聯手全澳門各度假村和酒店企業、大專院校、外國領事館共同參與，並串聯國際藝術展覽、表演活動、國際青年節慶、澳門高等院校視覺藝術展示等多元視聽活動，打造出「全城美術館，處處藝術園」的迷人氛圍，即使不刻意走入展場和表演廳，也可以隨時和藝術不期而遇。

全球匯聚、全城動員！展現超規模的藝術力

首屆「藝文薈澳」更有許多吸睛亮點，包括多件戶外藝術裝置在澳門各街頭登場，由銀河娛樂集團支持、本地藝術家黃家龍創作的《踱步者》，在龍環葡韻矗立著24個身高2米的葡萄牙詩人及作家佩索亞雕像，不同身分的 “異名者” 突顯出獨特的詩意及哲學思考訊息。龍環葡韻同時亦有由意大利駐香港總領事館舉辦的居港藝術家弗朗西斯科‧列蒂（Francesco Lietti）的《彩色亞洲》畫展，列蒂以充滿幽默感的童真視角和筆觸，描繪澳門及其他亞洲城巿，把現實與魔幻空間混成一體，以藝術呈現不一樣的城市觀感。此外，日本國駐香港總領事館在塔石藝文館主辦的《日本海報設計藝術展》，展出從傳統到現代、豐富多彩的美術品及工藝品，向參觀者展示日本藝術的多樣性。以上外國領事館展覽展期皆至9月22日。

戶外藝術裝置部分，還有由新濠博亞娛樂有限公司支持、比利時藝術雙人組合東波西波設計的《開心大頭》，將中國傳統常見的大頭娃娃轉化成生動的當代藝術品，創意無限，在區華利前地休憩區歡笑迎賓；而於舊法院大樓內，亦設有由比利時駐香港總領事館主辦、東波西波的《盛世》展覽，展出會說多國語言的 “大頭娃娃”、採用數碼技術重新闡釋的 “門神” 圖像以及當代攝影作品，呈現藝術家的無國界視野，展期至9月15日。

位於澳門藝術博物館的 “Art Macao國際藝術大展” 主場展，匯聚精粹展品，琳瑯滿目。在旅遊度假村內舉辦的展覽同樣豐富多彩：銀河娛樂集團《影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象》展覽，介紹奧斯卡影后嘉麗絲姬莉（1929-1982年）成為摩納哥王妃的傳奇故事，配合以她為主題的藝術創作，展出百多件來自王宮的珍貴藏品及檔案；新濠博亞娛樂有限公司的《不期而遇》，展出新濠天地收藏的眾多當代名家引以為傲的藝術作品，其中包括KAWS 的 “Good Intentions” 及Erwin Wurm的 “Fat Convertible”，呈現當代藝術如何從傳統的表達模式和手法，逐漸蛻變、解放、以至成長的歷程。

踱步者│黃家龍(澳門)│龍環葡韻。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

彩色亞洲│弗朗西斯科‧列蒂(意大利)│龍環葡韻。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

下載藝文薈澳app，暢遊澳門超藝力

由於Art Macao藝文薈澳55個活動地點遍佈全城，且串聯澳門樂團和澳門中樂團樂季重點音樂會、楊麗萍舞蹈劇場《十面埋伏》、濠江月明夜——舞劇《唐卡》等表演活動，以及國際青年節慶、高等院校視覺藝術展示、2019年響朵街頭藝術節等41項活動，為方便遊客行程規劃，主辦單位特別推出 “藝文薈澳” 同名手機應用程式，只要在App Store 和Google Play輸入 “藝文薈澳” 搜尋即可免費下載。

↑“藝文薈澳” 手機APP，內容提供展覽詳情、活動資訊、戶外裝置、藝術家簡介及展品詳述，輕鬆一點就能找出最愛的活動與作品。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

↑“藝文薈澳” 手機APP，內容提供展覽詳情、活動資訊、戶外裝置、藝術家簡介及展品詳述，輕鬆一點就能找出最愛的活動與作品。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

“藝文薈澳” 手機應用程式，設有繁、簡體中文，英文及葡文介面，首頁內容提供展覽詳情、活動資訊、戶外裝置、藝術家簡介及展品詳述，讓你輕鬆找出最愛的活動與作品。同時還設有 “路線規劃” 功能，使用者只要先選取日期，程式就會立刻列出當天所有活動，接著只要再勾選當日想去活動，就可立刻排出最省時又便利的交通路徑。另還有 “場地索引” 功能，MAP活動地點一手包，讓你走到哪、看到哪，隨時掌握最近的活動地點，一手掌握“藝文薈澳”的超藝力。

還有，為了方便幫大家記錄這趟與眾不同的藝術之旅，該程式設有拍攝功能，提供多個特別為 “藝文薈澳” 設計的專屬相框可供揀選，幫你留下最美一瞬間。快下載APP，收拾行囊立即出發，到澳門感受這場全城動員的藝術盛宴！

↑ “路線規劃” 功能，只要先選取日期，接著再勾選當日想去活動，就可立刻排出最省時又便利的交通路徑。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

↑ “場地索引” 功能，讓你走到哪、看到哪，隨時掌握最近的活動地點，一手掌握 “藝文薈澳” 的超藝力。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

藝文薈澳（Art Macao）網址｜ www.artmacao.mo Art Macao 專屬免費APP，立即下載：Android: http://www.icm.gov.mo/rd/V8ybwFXB iOS: http://www.icm.gov.mo/rd/LoNKZtnj