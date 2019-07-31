澳門鑽石級山頂夜景 270度看魔幻時刻

【圖．文｜行遍天下】

白晝褪去，黑夜上色，一彎月牙探出臉來，露著微笑的弧度，在天邊靜靜掛著。那一刻，華燈初上的澳門，仿佛一座移動的城市，穿越了時空隧道，愈晚愈熱鬧的翻玩一場場華麗盛宴，五彩斑斕地構成別樣的流金歲月。

站在西望洋山頂眺望澳門，美不勝收的天海夜色讓人流連忘返。 分享 facebook

為迎接澳門白晝到黑夜的日月交替，從西望洋山山腰處，沿著彎彎曲曲的衣灣斜巷往上步行，一路最少女心的粉紅別墅夾道而侍，隨著高度起伏遠離城市喧鬧，直至吸晴的「主教山小堂」莊嚴質樸躍然於前，才聽見自己怦然興奮的心跳聲，登臨高處。

因位於海邊之山岩，又處於西望洋山頂的主教山小堂，亦稱為海崖聖母小堂、西望洋聖堂。以海拔高62.7公尺，成為澳門半島第三高的山崗，是在地人才知道可賞億萬夜景的秘密後花園。

西灣大橋渲染出耀眼的金黃。 分享 facebook

夏夜晚風中，在聖母尊像旁的眺望台小廣場，視野良好地俯瞰天色漸沉，曼妙舞動的燈影一閃一閃亮起，一塊塊火燒雲層次分明的隨風飄搖；天邊的夕陽映照出片片絢麗霞光，泛著黃昏獨有的靛藍紅暈，南灣上聳立的澳門旅遊塔、西灣大橋和澳氹大橋都渲染出耀眼的金黃，270度睜大眼盡收這一片被餘暉鑲刻地極其高貴的魔幻，開啟高感光隨心所欲的夜間模式。





景點介紹

西望洋山頂

地址｜澳門西望洋山

時間｜主教山小堂10:00～17:00、西望洋山24小時





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