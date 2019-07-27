香港景點攻略／尖沙咀必去景點、交通懶人包

香港因為距離台灣近，是許多人旅遊的第一選擇，香港雖然面積不大，但好玩好逛的香港景點推薦還真是不計其數耶，這次來介紹位於香港九龍半島南邊的尖沙咀(念ㄗㄨㄟˇ不是ㄐㄩˇ唷)地區的景點，從大自然路線到絢麗夜景，推薦給大家必留下倩影的熱門景點，來到香港，花個一兩天時間好好悠遊尖沙咀吧！

先來告訴你甚麼時候入手香港機票

由於香港鄰近台灣，而且是全球重要的轉運樞紐之一，因此往返香港的航空公司選擇也非常多，航班時間則是相當多元，只是隨著航班時間愈好，票價也會隨之上漲。傳統航空含稅票價最便宜約落在5千左右，如果遇上長榮航空、中華航空的線上促銷時，票價最低可以殺至4千7，真的相當划算！建議把握每年春季及秋季的線上旅展，看到低於五千的票價刷下去就對了！

香港景點TOP1.－維多利亞港

維多利亞港。 圖/Pixabay 分享 facebook

你知道小小的香港也有能媲美國際的地方嗎？每到香港必來的行程之一就是維多利亞港了！其天際線景色曾被評選為世界上最美的天際線之一，而夜晚來這個必訪景點漫步的確讓人立刻陶醉在其中~維多利亞港還有一點很吸睛的是每天晚上八點準時上演的「幻彩詠香江」，港岸對面的多棟大樓隨著充滿節奏感的音樂下，發放繽紛而閃爍燈光、鐳射，堪稱打破金氏世界紀錄的「全球最大型燈光音樂匯演」，絕對是到香港遊玩一定要排進行程表中的一個景點！

小編提醒►最佳觀賞地點在尖沙咀天星碼頭旁到星光大道，還有灣仔金紫荊廣場的海濱長廊旁唷~

地址：香港文化中心外的尖沙咀沿海

交通：MTR尖沙咀或尖東站L6出口，步行約5分鐘

票價：免費

香港景點TOP2.－前九廣鐵路鐘樓

前九廣鐵路鐘樓。 圖/Wikimedia 分享 facebook

尖沙咀的這座鐘樓，已經立在維多利亞港邊有一百年之久，一座由花崗岩砌成的鐘樓看起來沒有什麼特別，不過具有歷史地位的它總是吸引人群前往觀看！鐘樓前方被兩旁椰子樹圍繞的長形水池，也是大家在維多利亞港邊散步休息的好區域，小編曾在水池旁坐著靜靜吹風，十足愜意呀~

地址：九龍尖沙咀天星小輪碼頭

交通：

MTR尖沙咀站E出口，步行約5至10分鐘

從中環或灣仔，乘搭天星小輪前往尖沙咀，船程約10分鐘，下船後即達

票價：免費

香港景點TOP3.－星光花園

星光花園。 圖/Wikimedia 分享 facebook

在聽到星光花園之前，大家應該都是對星光大道比較有印象，不過即日期星光大道因為要進行整修工程所以將關閉到2018年底才會重新開放，所以將部分展物移至一旁的星光花園。在這裡可以看見許多經典電影明星的銅像，包括李小龍、梅艷芳等等，還有更棒的部分是一旁360度、全長63米的星光電影院展示17部香港電影的經典畫面，對影視有興趣的人在這個景點中可以多駐足一段時間哦！（推薦給妳：八達通、香港省錢票券懶人包）

地址：尖沙咀東海濱平台花園

交通：MTR尖東站P1出口，搭乘旁邊的升降機按Pd字或於尖沙咀東部麼地道的巴士總站旁之樓梯或電扶梯前往

票價：免費

偷偷告訴你機+酒一起買更省！

想去香港，除了直接跟航空公司購買機票外，有時跟旅行社機+酒一起買能省更多，通常會安排3~4天的旅遊天數，很適合請假不易的人，或可以週五下班出發週日回來，甚至可以不用請假呢！而機+酒的含稅價約在$6,999至$11,000間。

香港景點TOP4.－天星小輪

天星小輪。 圖/ Flickr 分享 facebook

客官們拜託啊拜託這個一定要去搭！天星小輪是小編覺得飽覽維多利亞港景色最值得、最推薦的方式了～整個香港是由兩個部分─九龍半島與香港島組成，天星小輪正是專門在兩島之間載客穿梭。雖然航程不過短短十幾分鐘，但票價不高而且從渡輪上望出去的景色美，真的是個很推薦的訪港行程！

如果不想只是匆匆的一瞥，天星小輪也提供遊覽大範圍維多利亞港的行程，在一小時的航程中，可以放鬆地在甲板上吹風，或在船上的咖啡廳喝杯咖啡，好好的享受這小小的海上時光✩

地址：九龍尖沙咀天星小輪碼頭

交通：

尖沙咀天星小輪碼頭-MTR尖東站L6出口，沿梳士巴利道往鐘樓方向步行前往，約5分鐘

中環天星小輪碼頭-MTR香港站A2或港鐵中環站A出口，沿民耀街步行前往，約10至15分鐘

灣仔天星小輪碼頭-MTR灣仔站A1出口，沿人行天橋往香港會議展覽中心方向走，至港灣道後再轉往會議道，約15分鐘

票價：

九龍半島⇌香港島

平日 成人 HK$ 2.7 / 兒童HK$ 1.6

假日 成人 HK$ 3.7 / 兒童HK$ 2.2

遊維港(一小時)

日間單程還遊票：成人HK$110 / 優待HK$95

夜間單程還遊票：成人HK$20 / 優待HK$175

以上票價皆包含食物及飲品券乙張

香港景點TOP5.－九龍公園

九龍公園。 圖/Wikimedia 分享 facebook

身為尖沙咀地區最熱鬧地段之一的彌敦道，在大道的其中一段路上可是有座世外桃源的公園呢！九龍公園前身為一座軍營，在改建之後公園成了都市人能夠停留歇息的地方。這個景點內有著噴水池和中國式花園等不同區域，隱約散發著古色古香之情。另外還有140多隻雀鳥的百鳥苑，想要享受蟲鳴鳥叫、芳草碧綠的閒情逸致，把九龍公園加進你的行程中準沒錯，小編很推薦！

地址：尖沙咀柯士甸道22號

交通：MTR尖沙咀站A1出口即達

票價：免費

香港景點TOP6.－1881 heritage

1881 heritage。 圖/ Flickr 分享 facebook

想要尋找香港境內有特色的建築物，位於尖沙咀廣東道上的1881 Heritage很推薦唷♡到1996年前，1881 heritage一直都是香港的水警總部，而建築本身的維多利亞風格、淡淡的古典香是它的最大特色！改建過後現在這裡成了一個具有時尚指標性的推薦景點，整座商場包含了國際精品店、餐館和酒吧等等，而且聽說商城最上面的前水警總部酒店，豪華的連價格都比香港最知名的半島酒店還高，等小編中樂透的那天也想去這個景點朝聖看看！(沒有那一天啦…)

地址：九龍尖沙咀廣東道2A

交通：MTR尖沙咀站E出口，步行至梳士巴利道後右轉，取道香港基督教青年會旁的人行地下道至「1881」

票價：免費

香港景點TOP7.－海港城

海港城。 圖/Wikimedia 分享 facebook

來香港的行程除了推薦品嘗許多必吃港式料理外，放肆的(?)購物也是很必然的啦~這時就不可不知全香港最大型的購物商城─海港城囉！這個景點集購物、美食、觀景和娛樂於一身，整個商場內超過四百多家的店面，逛一兩天都逛不完，真的是購物天堂啊~那麼大的商場也不要擔心會迷路，因為海港城用主題劃分，在逛之前稍稍用點時間研究一下就能夠完美把這個景點KO囉！購物狂們趕快把海港城加入行程表中！

地址：九龍尖沙咀廣東道3至27號

交通：MTR尖沙咀站A1出口，沿海防道步行5分鐘於中環或灣仔搭乘天星小輪前往尖沙咀，下船後即達

票價：免費

香港景點TOP8.－香港科學館

香港科學館。 圖/Wikimedia 分享 facebook

在香港有很多推薦的博物館，其中香港科學港是小編很推薦的一個博物館行程！科學館內共有五百多件的展品，其中超過一半都是可以親自體驗、互動的設施，是很適合遛達小孩跟自己(?)的景點！除了常設展之外，科學館內也會不定一的舉辦一些主題展覽，很推薦去逛逛，來香港怎麼能不知性一下呢？

地址：九龍尖沙咀東部科學館道2號

交通：

MTR尖沙咀站B2出口，步行約18分鐘

MTR佐敦站D出口，步行約20分鐘

MTR尖東站P2出口，步行約10分鐘

票價：

標準票 HK$20

團體票 HK$14元

優惠票 HK$10元

小編提醒►每星期三免費入場唷！

因為我港好遇見你，這間飯店多美麗

香港康境酒店，近地鐵、海港城的香港住宿新選擇

香港康境酒店。 圖/agoda 分享 facebook

香港康境酒店是香港2018新開幕的飯店，位置相當方便，位於尖沙咀，地鐵出來只要步行2分鐘就到，海港城也在旁邊，走5分鐘就到，超適合購物一族！

訂房網評價︰8.9/10 (agoda)

交通︰地鐵「尖沙咀站」B2出口步行2分鐘

附近景點︰海港城、九龍公園、星光花園

看完這麼多小編推薦的香港尖沙咀景點，有沒有發現其實香港也是蠻好玩的嘛！不要再說香港只能逛逛街囉～內行人才懂得玩的景點將持續推薦給大家，別忘了把這些景點加入行程表中哦！

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