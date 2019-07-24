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澳門必看的最佳震撼娛樂標誌 演員從鬼船飛躍跳水

2019-07-24 23:15行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

夜的澳門熱力正上演《水舞間》豪華水上匯演位於澳門新濠天地內，是全球最魔幻夜的澳門熱力正上演，無邊的夢幻水秀表演，成為澳門必看的最佳震撼娛樂標誌。

在電閃雷鳴下，彪悍的演員不斷從鬼船飛躍跳水而下至海裡，撼動視覺感官。
在電閃雷鳴下，彪悍的演員不斷從鬼船飛躍跳水而下至海裡，撼動視覺感官。
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由具國際盛名的靈感大師Franco Dragone創作執導，斥資超過20億港元，籌劃5年，有超過25個國家的90名演員於比利時受訓排練2年，才完成前所未見的巨著。在著名的貝氏建築事務所設計打造，與Dragone場景設計師Michel Crête攜手創建而成270度環繞效的專屬圓形劇院。

極速飛馳的摩托車跨越20公尺寬的高台特技表演，在引擎鳴響催奏下，心跳也跟著加速起...
極速飛馳的摩托車跨越20公尺寬的高台特技表演，在引擎鳴響催奏下，心跳也跟著加速起來。
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在可容納2千名觀眾的中央舞台，破紀錄設有約1,682萬公升的舞台泳池容量，和演出期間保持恆溫30度的水，利用239個自動噴泉和11個升降台的機關設計，隨時變換約26公尺深的水池與陸地場景切換。匠心獨運的舞台空間，配上演員服裝的巧思炫目，超越人體極限糅合前所未有的高難度特技，演繹發生在澳門路環海岸的愛情故事，領人進入一個史詩般的傳奇世界。劇情從一位漁被神秘巨浪捲入跨時空的奧妙國度開始，在與暴風中遇見的年輕男子，欲從蛇蠍惡皇后手中營救公主、奪回王國，所敘述的一連串驚險旅程。

在豪氣萬千的壯觀佈景裡，心情隨著起承轉合的緊湊故事發展，於磅薄配樂的跌宕起伏、充滿科技元素的聲光電水霧影音燈光和噴水效果中，個個身懷絕技的演員們輪番360度上演各種高空花式跳水戲碼，和拋接飛躍的入水刺激、力與美結合的人體吊燈及疊羅漢貼身肉搏，流暢呈現驚乎不斷的高潮跌起後，又應接不暇的穿插極速飛馳15公尺高的摩托車特技、軟骨藝術的極致翻折纏繞身體四肢、水中精靈曼妙舞姿激跳起完美水花。層出不窮又變幻莫測的每一幕視覺震撼，都讓人每一摒住呼吸的驚心動魄，整場90分鐘精彩寓意又驚艷四座的表演巧妙串聯，呈獻出色高超的藝術性，在親眼見證中，感受驚世駭俗之作的扣人心弦。

從夜空中附落的人體巨型吊燈，舞者攀附在上不停變化出層層芭蕾舞姿，無限美力施展迷人...
從夜空中附落的人體巨型吊燈，舞者攀附在上不停變化出層層芭蕾舞姿，無限美力施展迷人風采。
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水舞間每一場景都設計精良的令人身入其境，一起跟著故事激起內心洶湧水花。
水舞間每一場景都設計精良的令人身入其境，一起跟著故事激起內心洶湧水花。
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景點介紹

水舞間

地址｜澳門路氹連貫公路新濠天地

電話｜008-0187-6037

網址｜www.cityofdreamsmacau.com

時間｜週一、四、五、週六日17:00、20:00各一場(每日場數依官網公佈為成人貴賓區港幣1,498元、A區港幣998元、B區港幣798元、C區港幣598元

　

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