仲夏遊澳門 體驗藝文薈澳不一Young的藝術力

2019-07-22 00:00 文／ 黃麗煌



逛過了威尼斯雙年展、德國卡塞爾文件大展等傳統國際藝術大展，想要來點不一樣的藝術刺激、體驗另類風格的展覽嗎？距離台灣僅一個多小時航程的澳門，現正舉辦首屆「藝文薈澳」 （Art Macao），展點從高雅的澳門藝術博物館主場展、度假村和酒店的精彩藝術展、外國駐港澳領事館的多元文化展，到融入城巿景點的戶外藝術裝置，連串重點音樂會、文化中心亮點表演節目、國際青年藝術節慶、澳門高等院校視覺藝術展示，以全城藝術節慶的方式，在澳門48個地點帶來全新的城巿藝術文化體驗，展覽、節目項項吸晴，讓藝術從容地走進城市，也讓旅程呈現不一樣的澳門藝景。

三大國際青年藝術活動 熱情Young藝

隨著盛夏到來，7月起「藝文薈澳」活動也將更熱情Young藝！首先是自本月中下旬至9月上旬，接連舉辦三項國際青年藝術活動，包括：“一帶一路‧樂韻傳城” 國際青年音樂節2019、“回歸廿載‧舞動精彩” 國際青年舞蹈節2019及 “融合灣區‧創藝魅力” 國際青年戲劇節2019，活動由世界各地28個國家或地區超過900名青年同聚澳門獻技，分別以大三巴牌坊、議事亭前地、澳門文化中心綜合劇院、南灣．雅文湖畔等著名景區為表演舞台，進行音樂、舞蹈和戲劇的藝術交流。

圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

電影藝術熱 奧斯卡影后藏品 & 中葡文化藝術節電影展

喜愛電影藝術的人，可以前往「澳門銀河™」綜合渡假城，參觀「影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象」展，有奧斯卡影后嘉麗絲姬莉(Grace Kelly，1929-1982年)成為摩納哥王妃的傳奇故事，以及百多件來自王宮的珍貴藏品，包括不同時期的圖像影片、其奧斯卡講座、華麗婚紗、以她命名的Kelly包、名品服飾，還有以她為主題的藝術創作，絕對讓所有影迷大飽眼福。

除了藝文薈澳的展覽之外，七月與電影相關的吸睛活動，還有第二屆 “相約澳門——中葡文化藝術節” 的主題活動---中國與葡語國家電影展。該活動於7月4日至17日期間分別在澳門文化中心小劇院和戀愛．電影館舉行，共放映26部來自中國（包括澳門）及多個葡語國家的電影，配以一系列映前導賞及映後座談等活動。開幕電影為中國內地詩人導演費穆的名作《小城之春》，著名葡萄牙導演莉達•高美斯 (Rita Azevedo Gomes)的實驗性佳作《菩提樹下花飄零》則將作為閉幕影片，該片曾獲入圍2018年柏林國際電影節及2018年馬德普拉塔電影節，勢必為觀眾帶來一場精彩無比的影像之旅。

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影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

“藝文薈澳”手機應用程式免費下載 輕鬆計畫完美藝術之旅

以全城藝術節慶方式所舉辦的「藝文薈澳」，由於展覽、表演活動多不勝數，為了方便到訪遊客更在旅程中徹底攻略最愛的藝術活動，主辦單位特別推出 “藝文薈澳” 同名手機應用程式，設有繁、簡體中文，英文及葡文介面，在App Store 和Google Play即可輸入 “藝文薈澳” 搜尋並且免費下載。程式資料不僅含展覽詳情、活動資訊、藝術家簡介及展品詳述等介紹，同時還特別加設 “路線規劃” 功能，使用者只要先選取出行日期及計劃前往之活動，程式便會推介最短的交通行程路線，省卻訪尋路線時間，讓遊客輕鬆設計觀賞行程。此外，程式亦設有拍攝功能，提供多個特別為 “藝文薈澳” 設計的相片圖案可供揀選，為你生動紀錄這趟別開生面的藝術之旅。

藝文薈澳推出手機應用程式，設路線規劃功能漫遊藝術景點。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

“藝文薈澳” 大部分活動免費入場，敬請留意網頁www.artmacao.mo、Instagram （IG）專頁 “artmacao”、臉書專頁 “IC Art藝文棧”。澳門特別行政區政府旅遊局公關顧問辦公室，亦免費提供詳細的澳門旅遊資訊，歡迎計劃前往澳門旅遊的民眾索取相關資訊。Art Macao 專屬免費APP，立即下載：Android: http://www.icm.gov.mo/rd/V8ybwFXB iOS: http://www.icm.gov.mo/rd/LoNKZtnj