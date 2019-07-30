親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

香港最後的漁村「大澳」水道縱橫交錯　岸邊舟屋韻味十足

2019-07-30 22:00背包客棧

【作者:hamfai】

香港最後的漁村-大澳的三日兩夜

看看不一樣的香港

香港去了不下數十次，對大街小巷的熟悉程度和家裡差不多，今次有個短暫假期，和小伙伴一起去了次香港，去看看不一樣的香港。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

以下是一則關於這次旅程的短片;)

大澳在哪裡？

大澳位於大嶼山西部，北面是港珠澳大橋，東北面就是香港國際機場，是香港現存最著名的一條漁村。大澳沒有地鐵，只能坐汽車或者船到達。在香港機場打車（藍的）進入大澳是最快的(20分鐘)。坐巴士的話，可在東涌巴士總站搭成11號車，在大澳巴士總站下車即可，每位18港幣，需時最少40分鐘。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

大澳看什麼？

棚屋是大澳的特色，這里居民多以捕魚為業。當地人習慣於水上生活，因此便仿照漁船的船身，設計出一些半桶型的房屋居住。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

下圖就是位於石仔埗街上，大澳最早期的棚屋。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

棚屋多搭建於水邊，以坤甸木為支架，屋頂及牆壁鋪上葵葉或者松皮。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

屋主多習慣在天花，橫梁或者牆身打上釘子懸掛物品。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

而棚屋的所有規格都會寫在顯眼處，且香港屋宇署都會有備案。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

大澳水道縱橫交錯，小艇是當地人必不可少的交通工具，基本上每戶都有自己的小艇。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

在這裡，你可以乘小艇遊覽大澳，穿梭於密密麻麻的棚屋與彎彎曲曲的河道之中，體驗水鄉風情。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

這裡陸上交通行不得，但水上交通四通八達。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

遊船會因應所選的艇家而有不同的遊船路線，漲潮的時候會有半個鐘的長線。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

更可以出海，和中華白海豚有個親密的接觸。每天早上8到10點，最多海豚出現，天氣好的時候你可以見到整個海面都是白海豚，這種略帶粉紅的生物十分有趣。而港珠澳大橋橫臥在海面上氣勢非凡。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

大澳買什麼？

大澳主要的街道為永安街、街市街和石仔埗街。大涌橋為連接大澳南北的主要橋樑。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

每逢端午，大涌橋下便會進行龍舟競渡，屆時大橋會合攏起來。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

其中永安街和街市街是主要的商業街。街上有各種各樣的商店，餐廳，銀行和ATM。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

遊客來到大澳，鹹魚，茶果，蝦醬和魚肚是首選的手信。其中海味，鹹蛋黃和蝦醬被稱為“大澳三寶”。在大澳的商店、街市甚至民居都可以買到。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

這裡的每家每戶都會製作鹹魚和魚乾

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

鹹蛋，也是一大盤放在棚屋門前曬

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

當中的蝦醬以勝利香蝦廠最為知名，遊客不僅可以到位於石仔埗街的門店選購，還可以觀看生曬蝦醬的製作過程，而且店家亦會作現場講解。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

工人現場製作蝦醬，拍照錄影無任歡迎。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

大澳住哪裡？

大澳只有三間酒店，當中最知名的是大澳文物酒店，現為香港二級歷史文物建築。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

酒店為於石仔埗街的盡頭，前身是大澳警署，由於區內犯案率不斷降低，警署於2002年關閉，及後活化成為一所酒店。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

酒店位於一個小山丘上，沿著小路上去即可。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

酒店的客房均為舊警署的辦公室、拘留室改造而成，因此客房數量不多。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

這裡還保留著以前抵禦海盜用的大砲，探照燈等設施，而且還有全香港現存唯一的垂直升降電梯，但非住客不能使用。酒店對於遊客拍照持開放態度，只要在規定時間內不打擾住客即可。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

垂直電梯，空間很窄，運行速度一般。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

此外，大澳還有不少文物建築，例如楊侯古廟，關帝廟，永慶火油倉等等。當中位於新基街盡頭的楊侯古廟對岸是大嶼山的南北分界線。...

原文出處：香港最後的漁村-大澳的三日兩夜

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

香港酒店漁村

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

香港景點攻略／尖沙咀必去景點、交通懶人包

2019-07-27 09:03

澳門必看的最佳震撼娛樂標誌 演員從鬼船飛躍跳水

2019-07-24 23:15

老澳門人才知道的市集 天剛亮就營業的時代感小巷

2019-07-16 08:01

澳門入門必看！平價土生葡菜「喜蓮咖啡」 百元台幣就能吃

2019-07-11 10:02

2019香港4大最新地標！城市全變街頭美術館

2019-06-27 08:00

快閃香港！十大話題店家、文創景點必朝聖　美國最佳Five Guys漢堡、海景咖啡、最潮消防局

2019-06-25 09:05

山東青島之旅／登泰山、濟南大明湖、青島書房

2019-06-19 08:01

四川地震千年歷史「葡萄井」被毀 特產恐絕世

2019-06-17 07:02

「香港迪士尼路跑」挾4大亮點強勢回歸！新增「皮克斯好友夜跑派對」 超過百位迪士尼角色參與

2019-06-15 11:28

香港最新的「懷舊飯店」 結合天星小輪的共同回憶

2019-06-13 08:03

巷子裡的「三眼蛋飯」 半凝固金黃米飯好誘人啊！

2019-06-11 21:00

詩畫般的風景！大陸黃山自然接景 徽派建築「黃山悅榕莊」

2019-04-30 16:43

3,333高海拔的香格里拉 32棟藏式木屋變奢華飯店

2019-04-24 21:00

一山有四季！令人驚豔的雲南「玉龍雪山」美景　

2019-04-16 08:00

離台灣最近的世界遺產！直奔廈門鼓浪嶼登日光岩 盡攬歐風絕美建築

2019-04-14 09:29

懶人包／說走就走的旅行！ 香港、澳門行程安排輕鬆掌握

2019-03-29 11:02

來這賞櫻千萬別穿和服！男子攜伴走春 卻慘遭保安痛毆...

2019-03-27 11:30

品味人士看這！迎接最熱鬧「藝術月」 香港3月必訪地點

2019-03-27 08:00

港都夜景特輯！帶你去香港看的璀璨珠寶

2019-03-12 15:30

去香港打卡吧！網美必去景點　還有獲世界攝影獎、各電影拍攝地點

2019-03-09 10:00

來去香港酒吧喝一杯！８間香港特色酒吧推薦

2019-02-25 22:03

香港旺角東站美食！道地的美味點心「一點心」

2019-02-09 21:00

魔都上海黃浦江畔 古今建築各領風騷

2019-01-17 12:59

無國界料理「土生葡菜」薈萃葡澳人文滋味

2019-01-07 08:00

閃躍維港燈影節 10大熱門IG打卡點一個不漏

2018-12-26 15:04

上海旅遊買什麼好？　上海６大必買伴手禮！

2018-12-24 12:06

入住全新地標　到澳門欣賞狂電派飆奇特技

2018-12-24 11:06

輕鬆遊玩「香港迪士尼」 園區全攻略告訴你！

2018-12-21 11:02

登香港最高山遠足 眺望無敵海景

2018-12-19 10:07

澳門古街風情 新與舊融合出的文青景點

2018-12-16 22:00

穿旗袍潮玩遊澳門 網紅激推12大澳門美拍聖地

2018-12-13 08:00

400年大三巴光雕、變色跳格子　澳門夜夜燦爛30天

2018-12-03 23:52

-88公尺世界最低酒店 把自然傷痕化為城市奇景

2018-11-30 09:38

走！跟我一起去夜爬天下第一險的華山

2018-11-27 21:00

四川古都超好玩 吃香喝辣看貓熊！景點美食通通有

2018-11-15 12:43

盜墓筆記迷的必訪地「潘家園」 如果你也有一個老靈魂..

2018-11-12 22:12

中國最美「金山嶺長城」綿延城景與秋色相容

2018-11-10 17:35

江蘇宿遷必訪之地！ 三台山森林公園

2018-11-09 08:00

走跳世界／11月的香港 美食美酒盛宴款待

2018-11-07 00:23
看更多

熱門文章

到底在哪？巨蟒「超完美偽裝」陽台沙發享日光浴

2019-07-23 11:40

自助旅行很緊張！新手上路先從這７國家開始吧

2019-07-29 09:00

飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

2019-07-29 11:28

台灣虎航冬季早鳥票明開搶 亞洲單程最低只要799元

2019-07-28 11:20

玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25

台灣虎航促銷又來囉！7/29早上10點開賣 單程最低799元起

2019-07-28 13:37

跟廉航有得比！華航、長榮夏季全航線促銷 來回未稅最低3千有找

2019-07-22 15:48

第三航廈雲頂天花板就要17億 桃機請英國團隊修圖

2019-07-21 15:06

公主帶妳爽玩郵輪！動靜玩法不一樣，還有機會在船上遇見韓國歐爸

2019-07-29 15:29

明年連假機票訂起來 2020究極請假攻略大公開

2019-07-25 11:30

走一條路就能環遊世界 澳門最美免費水舞秀

2019-07-25 09:01

旅客注意！離境澳門要提前 8月5日起關櫃時間改到起飛前1小時

2019-07-29 22:21

掃貨別再失心瘋！7月起「藥妝品」超過這量會被罰

2019-07-20 21:30

華航洛杉磯、墨爾本10月增班 來回最低含稅1.4萬有找

2019-07-23 17:41

大人的旅行！少女優游越南會安

2019-07-27 21:00

機票比便當還便宜！台灣虎航8月推銅板價 回程單程未稅最低50元起

2019-07-30 17:43

倒掉冰島人嗤之以鼻的「冰島礦泉水」嚐口冰川裡真正的冰島水

2019-07-21 21:00

年少輕狂一回！ 六個月10萬元的中南美洲背包客獨遊

2019-07-22 21:01

樂齡族玩泰國 慢活享受人情味

2019-07-24 10:01

樂桃併香草變10航線往返台灣 分析最新旅遊方式「0泊快閃」最夯

2019-07-24 16:58

春節最佳訂票時機出爐！免3萬 飛墨爾本或溫哥華過新年

2019-07-27 11:04

網友分享「歐洲跨國廉價巴士」經驗密技！小資族省錢這樣玩

2019-07-29 08:00

一望無際湛藍的潟湖！大溪地6天5夜蜜月行程推薦

2019-07-26 09:00

星宇首波航線定案！桃園台中飛日本、泰國、越南

2019-07-05 11:45

台灣護照好棒棒！羅馬2大機場即日起開放台灣旅客自動通關

2019-07-16 18:17

背包客「行李清單」分享　打工度假時你需要這些

2019-07-28 08:00

馬來西亞旅遊推薦！　吉隆坡必去景點、美食小吃精選

2019-07-30 11:07

風格鮮明的格拉斯哥　探訪蘇格蘭最大城鎮

2019-07-26 22:00

澳門必看的最佳震撼娛樂標誌 演員從鬼船飛躍跳水

2019-07-24 23:15

酷航輸入代碼享優惠 首爾、曼谷最低7折起

2019-07-30 12:51

走一圈世界中心 澳洲北領地Uluru烏魯魯環狀步道

2019-07-23 08:00

「世界特色火鍋」 你最喜歡哪一國的火鍋？

2019-07-22 12:01

澳洲艾爾斯岩10月禁攀 遊客蜂擁而至造成髒亂

2019-07-12 23:02

空中餐廳、裸體餐廳、還有邊搖邊吃的「地震餐廳」 4 間世界最具特色餐廳挑戰你的極限

2019-07-19 08:00

香港景點攻略／尖沙咀必去景點、交通懶人包

2019-07-27 09:03

拿免費機票出國玩！台灣虎航號召投票 拿第一抽不限航點來回機票

2019-07-23 09:35

日韓郵輪賞櫻早鳥省7千！首次航向北陸和牛、龍蝦上桌

2019-07-27 14:34

馬來西亞檳城：古城新玩法！馬來西亞檳城景點美食懶人包

2019-07-06 18:48

影／罕見！深海鯊搶吃死劍魚 被大石斑埋伏生吞

2019-07-10 16:31

樂桃冬季航班下午4點開賣 6航線、14航班搶先看

2019-07-17 11:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top