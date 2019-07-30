香港最後的漁村「大澳」水道縱橫交錯 岸邊舟屋韻味十足
【作者:hamfai】
看看不一樣的香港
香港去了不下數十次，對大街小巷的熟悉程度和家裡差不多，今次有個短暫假期，和小伙伴一起去了次香港，去看看不一樣的香港。
以下是一則關於這次旅程的短片;)
大澳在哪裡？
大澳位於大嶼山西部，北面是港珠澳大橋，東北面就是香港國際機場，是香港現存最著名的一條漁村。大澳沒有地鐵，只能坐汽車或者船到達。在香港機場打車（藍的）進入大澳是最快的(20分鐘)。坐巴士的話，可在東涌巴士總站搭成11號車，在大澳巴士總站下車即可，每位18港幣，需時最少40分鐘。
大澳看什麼？
棚屋是大澳的特色，這里居民多以捕魚為業。當地人習慣於水上生活，因此便仿照漁船的船身，設計出一些半桶型的房屋居住。
下圖就是位於石仔埗街上，大澳最早期的棚屋。
棚屋多搭建於水邊，以坤甸木為支架，屋頂及牆壁鋪上葵葉或者松皮。
屋主多習慣在天花，橫梁或者牆身打上釘子懸掛物品。
而棚屋的所有規格都會寫在顯眼處，且香港屋宇署都會有備案。
大澳水道縱橫交錯，小艇是當地人必不可少的交通工具，基本上每戶都有自己的小艇。
在這裡，你可以乘小艇遊覽大澳，穿梭於密密麻麻的棚屋與彎彎曲曲的河道之中，體驗水鄉風情。
這裡陸上交通行不得，但水上交通四通八達。
遊船會因應所選的艇家而有不同的遊船路線，漲潮的時候會有半個鐘的長線。
更可以出海，和中華白海豚有個親密的接觸。每天早上8到10點，最多海豚出現，天氣好的時候你可以見到整個海面都是白海豚，這種略帶粉紅的生物十分有趣。而港珠澳大橋橫臥在海面上氣勢非凡。
大澳買什麼？
大澳主要的街道為永安街、街市街和石仔埗街。大涌橋為連接大澳南北的主要橋樑。
每逢端午，大涌橋下便會進行龍舟競渡，屆時大橋會合攏起來。
其中永安街和街市街是主要的商業街。街上有各種各樣的商店，餐廳，銀行和ATM。
遊客來到大澳，鹹魚，茶果，蝦醬和魚肚是首選的手信。其中海味，鹹蛋黃和蝦醬被稱為“大澳三寶”。在大澳的商店、街市甚至民居都可以買到。
這裡的每家每戶都會製作鹹魚和魚乾
鹹蛋，也是一大盤放在棚屋門前曬
當中的蝦醬以勝利香蝦廠最為知名，遊客不僅可以到位於石仔埗街的門店選購，還可以觀看生曬蝦醬的製作過程，而且店家亦會作現場講解。
工人現場製作蝦醬，拍照錄影無任歡迎。
大澳住哪裡？
大澳只有三間酒店，當中最知名的是大澳文物酒店，現為香港二級歷史文物建築。
酒店為於石仔埗街的盡頭，前身是大澳警署，由於區內犯案率不斷降低，警署於2002年關閉，及後活化成為一所酒店。
酒店位於一個小山丘上，沿著小路上去即可。
酒店的客房均為舊警署的辦公室、拘留室改造而成，因此客房數量不多。
這裡還保留著以前抵禦海盜用的大砲，探照燈等設施，而且還有全香港現存唯一的垂直升降電梯，但非住客不能使用。酒店對於遊客拍照持開放態度，只要在規定時間內不打擾住客即可。
垂直電梯，空間很窄，運行速度一般。
此外，大澳還有不少文物建築，例如楊侯古廟，關帝廟，永慶火油倉等等。當中位於新基街盡頭的楊侯古廟對岸是大嶼山的南北分界線。...
原文出處：香港最後的漁村-大澳的三日兩夜
本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！
留言