親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

懷孕女住院醫師免值夜班 為何惹議？

1句話吵翻2個國家 最毒舌職業…強人、元首都被他暗算

澳門入門必看！平價土生葡菜「喜蓮咖啡」 百元台幣就能吃

2019-07-11 10:02行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

澳門的飲食文化廣納百川的包山包海、包進全世界，不只因為曾為葡萄牙殖民地的歷史影響，中西融合創出澳葡菜；也因為身處國際貿易往來的重要大港口，能引進全球各地特色食材和香料，多元薈萃天南地北的料理。地域雖小，卻顯現包容性大的美食譜系，在大街小巷裡，從粵菜、土生葡菜、川菜、湘菜、法國菜、義大利菜、葡萄牙菜、印度菜到東南亞移民菜系等，從常民小吃到高檔星級餐廳皆如數家珍，無不構築出這座「創意城市美食之都」的豐厚吃食底蘊。時尚生活寫作人「蘇蘇」即推薦初訪澳門的新鮮人，可先從地道小吃下手，而多次重遊澳門的老手則建議多品嚐米其林餐廳，因為「澳門是東南亞地區中，吃米其林餐廳是最便宜的地方，加上質素非常高，一定可以大飽口福。」這次，蘇蘇大方分享她的秘境美食，帶我們用味蕾深入探索澳門舌尖上的精彩。

喜蓮咖啡，是許多在地人喜愛的土生菜小館。
喜蓮咖啡，是許多在地人喜愛的土生菜小館。
分享

店內時常座無虛席。
店內時常座無虛席。
分享

　

嚐了會回味的在地土生菜小吃

每個人對美食都有不同的定義，對蘇蘇而言「澳門美食，不一定是最人氣的或最有特色的才叫好吃，而是要用心製作的才算是美食。」在澳門，從高價的山珍海味、便宜的街頭小吃，都不難找得到。但蘇蘇認為「在吃前有期待、吃後有回味，最重要是對了自己的胃口！因為，美食已經不單單是味覺的享受，當你走在澳門街頭巷尾尋訪好味時，也有種解壓的魔法。」

朝九晚五的OL 上班族蘇蘇，因熱愛寫作和喜歡分享的個性，同時為跨地域時尚美食生活...
朝九晚五的OL 上班族蘇蘇，因熱愛寫作和喜歡分享的個性，同時為跨地域時尚美食生活寫作人，於中港澳台四地的各大媒體平台皆有專欄和部落格。
分享

熱衷於享用美食來療癒生活的蘇蘇，一早帶我們造訪她常來的街坊茶餐廳「喜蓮咖啡」。才剛踏入沒多久，外面已排了一圈人龍。幾乎清一色都是當地人的店內，因為料好實在的高CP值餐點而深受歡迎，樣樣都可說是招牌提供上百種各式小食、麵食和飯類、飲品的菜單。有了內行人指點，必吃鮮油菠蘿飽、花生醬多士、凍奶茶等基本款後，再一嚐在地人最愛的澳門土生菜「干免治牛肉飯」，將蛋黃劃破流在爆炒至乾的牛肉、豆干、馬鈴薯丁上，入味的香鹹一口接一口；炸雲吞酥脆的吃得到豬肉餡包裏一整隻蝦肉的鮮甜；最後一定要喝杯紅豆冰，裝了半杯滿滿蜜過的紅豆，綿稠飽實搭入特濃港澳味奶茶，名不虛傳地豐盛滿足。

喜蓮咖啡的干免治牛肉飯，吃得到葡國餐飲的粵式街坊風味。
喜蓮咖啡的干免治牛肉飯，吃得到葡國餐飲的粵式街坊風味。
分享

炸雲吞酥脆的吃得到豬肉餡與蝦肉。
炸雲吞酥脆的吃得到豬肉餡與蝦肉。
分享

花生醬西多士也是很受歡迎的點心。
花生醬西多士也是很受歡迎的點心。
分享

　

景點介紹

喜蓮咖啡

地址｜澳門氹仔飛能便度街南龍花園84號地下

電話｜+853-2882-7722、+853-2882-7733

營業｜週一至週六7:00∼20:00(週日公休)

價位｜干免治牛肉飯澳門幣45、炸雲吞澳門幣46、紅豆冰澳門幣23、鮮油菠蘿飽澳門幣13、花生醬西多士澳門幣25、凍牛奶紅茶澳門幣18

　

更多好吃好玩：【影音】藝術像新生嬰兒！澳門塗鴉先峰林家豪 上色城市舊區

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

澳門美食小吃東南亞

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

2019香港4大最新地標！城市全變街頭美術館

2019-06-27 08:00

快閃香港！十大話題店家、文創景點必朝聖　美國最佳Five Guys漢堡、海景咖啡、最潮消防局

2019-06-25 09:05

山東青島之旅／登泰山、濟南大明湖、青島書房

2019-06-19 08:01

四川地震千年歷史「葡萄井」被毀 特產恐絕世

2019-06-17 07:02

「香港迪士尼路跑」挾4大亮點強勢回歸！新增「皮克斯好友夜跑派對」 超過百位迪士尼角色參與

2019-06-15 11:28

香港最新的「懷舊飯店」 結合天星小輪的共同回憶

2019-06-13 08:03

巷子裡的「三眼蛋飯」 半凝固金黃米飯好誘人啊！

2019-06-11 21:00

詩畫般的風景！大陸黃山自然接景 徽派建築「黃山悅榕莊」

2019-04-30 16:43

3,333高海拔的香格里拉 32棟藏式木屋變奢華飯店

2019-04-24 21:00

一山有四季！令人驚豔的雲南「玉龍雪山」美景　

2019-04-16 08:00

離台灣最近的世界遺產！直奔廈門鼓浪嶼登日光岩 盡攬歐風絕美建築

2019-04-14 09:29

懶人包／說走就走的旅行！ 香港、澳門行程安排輕鬆掌握

2019-03-29 11:02

來這賞櫻千萬別穿和服！男子攜伴走春 卻慘遭保安痛毆...

2019-03-27 11:30

品味人士看這！迎接最熱鬧「藝術月」 香港3月必訪地點

2019-03-27 08:00

港都夜景特輯！帶你去香港看的璀璨珠寶

2019-03-12 15:30

去香港打卡吧！網美必去景點　還有獲世界攝影獎、各電影拍攝地點

2019-03-09 10:00

來去香港酒吧喝一杯！８間香港特色酒吧推薦

2019-02-25 22:03

香港旺角東站美食！道地的美味點心「一點心」

2019-02-09 21:00

魔都上海黃浦江畔 古今建築各領風騷

2019-01-17 12:59

無國界料理「土生葡菜」薈萃葡澳人文滋味

2019-01-07 08:00

閃躍維港燈影節 10大熱門IG打卡點一個不漏

2018-12-26 15:04

上海旅遊買什麼好？　上海６大必買伴手禮！

2018-12-24 12:06

入住全新地標　到澳門欣賞狂電派飆奇特技

2018-12-24 11:06

輕鬆遊玩「香港迪士尼」 園區全攻略告訴你！

2018-12-21 11:02

登香港最高山遠足 眺望無敵海景

2018-12-19 10:07

澳門古街風情 新與舊融合出的文青景點

2018-12-16 22:00

穿旗袍潮玩遊澳門 網紅激推12大澳門美拍聖地

2018-12-13 08:00

400年大三巴光雕、變色跳格子　澳門夜夜燦爛30天

2018-12-03 23:52

-88公尺世界最低酒店 把自然傷痕化為城市奇景

2018-11-30 09:38

走！跟我一起去夜爬天下第一險的華山

2018-11-27 21:00

四川古都超好玩 吃香喝辣看貓熊！景點美食通通有

2018-11-15 12:43

盜墓筆記迷的必訪地「潘家園」 如果你也有一個老靈魂..

2018-11-12 22:12

中國最美「金山嶺長城」綿延城景與秋色相容

2018-11-10 17:35

江蘇宿遷必訪之地！ 三台山森林公園

2018-11-09 08:00

走跳世界／11月的香港 美食美酒盛宴款待

2018-11-07 00:23

來去上海自由行！上海交通、景點介紹

2018-11-04 10:00

真的40分鐘從香港到澳門！「港珠澳大橋」巴士初體驗

2018-10-25 09:54

香港新景點！中環大館 警政建築群古蹟 從死寂中重啟

2018-10-24 11:00

香港最潮屋頂酒吧！坐在「草間彌生」波點南瓜旁野餐

2019-06-16 22:00
看更多

熱門文章

星宇首波航線定案！桃園台中飛日本、泰國、越南

2019-07-05 11:45

影／罕見！深海鯊搶吃死劍魚 被大石斑埋伏生吞

2019-07-10 16:31

影／喜馬拉雅登山隊遭雪崩滅團 遇難前畫面曝光

2019-07-10 12:22

長榮真的要招空服員啦 首招200人

2019-07-02 18:57

來趟閨蜜之旅吧！酷航推馬爾地夫單程含稅3千起、雅典來回2萬有找

2019-07-08 15:54

世界夢號與盛世公主基隆港爭鋒 2強刷新3紀錄

2019-07-09 09:45

不在日本！ 連續4週「皮卡丘大量發生中」 成群可愛現身在這機場

2019-07-09 15:28

傳說中「全球最美海灣」在這！ 7公里長海灘還能跳島

2019-07-04 09:00

世界超好用護照排名第29！台灣護照「還需簽證」６大熱門旅遊地

2019-07-08 09:00

2019年必去的5大暑假必遊勝地！

2019-07-05 12:09

【航空公司罷工】遇到罷工不要慌，這篇教你怎麼處理！

2019-07-04 10:01

吃貨們必看！ 全球最應該嘗試的「限量美食」 嚐過哪幾種？

2019-07-10 09:32

吳宗憲推薦「一生必去景點」是這 最愛絕美海灘加美食

2019-07-09 19:42

馬來西亞檳城：古城新玩法！馬來西亞檳城景點美食懶人包

2019-07-06 18:48

肯亞「長頸鹿莊園」與長頸鹿共度愉快的下午茶時光

2019-07-07 22:00

令人震撼！捷克世遺小鎮-克羅梅日什「巴洛克花園」美不勝收

2019-07-08 22:00

長榮罷工落幕！旅行業者：10天「損失20億」、加班3天沒睡覺

2019-06-29 18:02

國泰航空Move Beyond 總裁盧家培：成為世界知名的服務品牌

2019-07-06 02:54

12個國家「給小費指南」國際旅者教你這些小費哲學！

2019-07-01 09:00

登山遇棕熊襲擊 死咬小腿「一塊肉」 硬漢聽女友話一招脫險

2019-06-24 14:13

華信航空將直飛台中到日本鳥取 每周三六飛

2019-07-09 10:42

馬來西亞最新空中玻璃步道 從34樓高空俯瞰城市街景

2019-07-11 08:35

去過一次就會一直想念的國家－斯里蘭卡

2019-07-10 21:01

泰驚嚇！客機滑行途中　男子突然「拉開逃生門」百名乘客恐慌驚叫！

2019-06-30 17:31

日本鳥取絕美砂丘騎駱駝！華信航空9月台中直飛 5天4夜3萬輕鬆玩

2019-07-09 19:17

造訪巴洛克式噴泉！捷克世遺小鎮-歐洛慕奇「噴泉之都」

2019-07-10 15:24

「我就是不爽走人」 長榮前空姐揭外人看不見的高壓血汗

2019-06-25 14:01

仿史前獨木舟橫渡黑潮 5人划2天抵沖繩

2019-07-10 09:30

把「愛」鎖牢牢！盤點世界各國６處鎖愛景點

2019-07-03 10:30

影／今年底搬新家！ 美國華府新聞博物館巡禮

2019-07-10 12:16

墨西哥文化與毒梟之都–瓜達拉哈拉

2019-07-11 08:02

阿聯酋商務艙限時優惠 阿姆斯特丹來回未稅6萬有找

2019-06-18 18:00

越捷航空 祭出百萬張0元起優惠機票

2019-07-10 11:19

澳門入門必看！平價土生葡菜「喜蓮咖啡」 百元台幣就能吃

2019-07-11 10:02

「樹屋、兒童水療室、兒童廚房」這間馬爾地夫新開度假村不只蜜月天堂，更是孩子的遊樂園！

2019-06-22 11:02

懼高症發作！曼谷最高玻璃天空步道連腳底都透明

2019-06-21 09:57

獨遊也可以好好玩！ 全球10個最適合獨自旅行的城市

2019-06-24 11:27

罷工衝擊擴大 長榮22日取消112航班、6月29日前不接受新訂位

2019-06-21 18:29

國泰航空歡慶60周年 7月3日快閃推4航點折價600元

2019-06-26 16:32

看大小S四姐妹遊緬甸好心動　這些私房景點報你知

2019-06-24 15:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top