仲夏最美的藝術盛宴 藝文薈澳好看又好聽

2019-07-08 00:00 文／ 黃麗煌



在炎炎仲夏恣情漫意的熱烈氣息裡，一個重磅級國際藝術大展──首屆Art Macao藝文薈澳，正在距離台灣僅僅一個多小時航程的澳門盛大舉行。本屆活動不僅集合世界各地頂尖藝術家的創意，更邀請度假村和酒店企業、外國領事館與全澳門各高等院校共襄盛舉，舉行連串國際藝術展覽、表演活動、國際青年節慶、高校視藝展示等多元視聽盛宴，讓所有喜愛藝術的朋友在澳門，感受繽紛多采的瑰麗仲夏夜之夢。

規模空前的全城藝文節慶，多元精采讓人目不暇給

首屆“藝文薈澳”（Art Macao），主場展位於澳門藝術博物館，場內匯聚多間度假村及酒店企業的珍貴藏品，包括繪畫、陶瓷、雕塑、互動裝置和多媒體藝術等不同的藝術形式。重要展品包括有銀河娛樂集團提供、藝術家史提芬‧布朗格羅借展之 “演戲”、新濠博亞娛樂有限公司提供席洛‧漢茲曼之 “無題”、美高梅提供之王冬齡的紙本水墨 “李白《把酒問月．月下獨酌》”、金沙中國有限公司提供之鄭禕 “福”、澳門博彩股份有限公司提供之吳冠中 “濱海城市（青島）”(1975)、永利澳門有限公司提供之赫伯．亞柏特 “《精神圖騰》系列”(1995-2017)，以及南光（集團）有限公司 “空間真相”之 加布里埃爾．萬博 “雪”(2012)等，多元化地展示當代視覺藝術，令人目不暇給。

史提芬‧布朗格羅 / 演戲 (2019) / 混合材料 / 120 x 150 厘米 / 藝術家借展，作品由銀河娛樂集團提供。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

王冬齡 / 李白《把酒問月．月下獨酌》（2016） / 紙本水墨 / 185 x 1003 厘米 / 作品由美高梅提供。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

除了高雅的澳門藝術博物館主場展，“藝文薈澳”的展點還擴及各度假村、酒店和外國駐港澳領事館，並且串聯表演節目、國際青年節慶等多元視聽活動，傾力打造「全城美術館，處處藝術園」的迷人氛圍，48個活動地點遍佈全城。同時，還有多件戶外藝術裝置在澳門各街頭登場，包括大炮台花園展出藝術家蘇若翰和孟麗泰設計的臨時竹結構 “聖殿”、龍環葡韻展出藝術家黃家龍以玻璃纖維製作的24尊 “踱步者”、在區華利前地休憩區展出法中當代藝術雙人組合東波西波的大型當代藝術作品 “開心大頭”，以及在澳門藝術博物館周邊展出香港藝術家莫一新的不鏽鋼雕塑 “念悠悠”，讓城市的各個角落充滿藝術氣息，使人隨時都可以和藝術不期而遇。

中葡文化藝術節六大亮點活動，多元精采讓人目不暇給

此外，“第二屆中國與葡語國家藝術年展” 也於本月盛大揭幕。本屆展覽不僅邀請來自中國內地、澳門與多個葡語系國家具代表性的藝術家齊聚，同時還聯結澳門藝術博物館及首度開放參觀的美副將大馬路別墅群等極富特色的展覽場地。本屆年展，為第二屆 “相約澳門——中葡文化藝術節” 的六大亮點活動之一，其他精采活動還有澳門國際書展2019、澳門中樂團 “絲竹與FADO” 音樂會、中國與葡語國家電影展、中國與葡語國家傳統歌舞表演等，以多元化的精彩活動，體現中葡文化和諧交融的魅力。

大炮台花園展出戶外藝術裝置 “聖殿”。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

首屆“藝文薈澳”，日本國駐香港總領事館於澳門塔石藝文館舉辦 “日本文化藝術廊”，展期由即日起至9月22日。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

第二屆 “相約澳門——中葡文化藝術節”。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

格斯坦&傑哈特接連炫技，邀愛樂人士一同琴定澳門

而隨著夏意漸濃，“藝文薈澳”的表演藝術活動也越見火熱。首先在七月，澳門樂團音樂總監兼首席指揮呂嘉將聯手國際知名一線鋼琴家基里爾．格斯坦，為廣大樂迷呈獻舒伯特如詩歌般的《第九交響曲》，以及拉赫曼尼諾夫最著名的《帕格尼尼主題狂想曲》。緊接著於八月，榮獲德國古典音樂權威回聲大獎 “三冠王” 榮耀、被譽為 “當代最偉大的大提琴家之一” 的德國重量級大提琴家阿爾班‧傑哈特，也將與澳門樂團合作，以三首重量級曲目，引領聽眾洞悉德沃夏克借《狂歡節》的熾烈熱情讚美旺盛不熄的生命之火，蕭斯塔科維奇在《第一大提琴協奏曲》用大提琴與樂隊的對峙隱喻個體與社會的抗爭，以及柴可夫斯基在《第五交響曲》裡直面自我與命運的衝撞，用大提琴沉靜的低吟樂音，描繪生活百味與世間萬像。

除了音樂大師接連抵澳炫技，“一帶一路．樂韻傳城”國際青年音樂節2019與“回歸廿載．舞動精彩”國際青年舞蹈節2019，也將於七月下旬陸續展開，由澳門青年樂團與葡萄牙及一帶一路沿線國家和地區的青年民族樂團，在大三巴牌坊、議事亭前地、澳門文化中心綜合劇院、南灣．雅文湖畔等地點，共同呈現各種多元精彩的表演，讓仲夏之夜，洋溢滿滿的年輕活力。

首屆Art Macao藝文薈澳，有創作、有玩樂，還有熱鬧紛呈的街頭表演與藝術展示，讓藝術在此以最繽紛的方式，呈現在大眾眼前。愛好藝術的你，還在等什麼呢？現在就打包行囊，前往陽光璀璨的南方半島，讓澳門為你帶來驚喜連連的藝術新體驗！

藝文薈澳（Art Macao）網址｜ www.artmacao.mo Art Macao 專屬免費APP，立即下載：Android: http://www.icm.gov.mo/rd/V8ybwFXB iOS: http://www.icm.gov.mo/rd/LoNKZtnj

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