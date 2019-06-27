2019香港4大最新地標！城市全變街頭美術館

【圖．文｜行遍天下】

如果好一陣子沒有來香港，近期造訪香江的話，必定感覺到這兒已經「不太一樣」， 城市的風景依舊在，叮叮車來回穿梭、摩天大樓天際線閃耀、跑馬也繼續歡樂，但是， 當緩緩踩踏著步伐漫遊時，「彩繪街頭藝術」的驚喜角落便會逐漸被發現。

香港各處開始出現有趣的街頭塗鴉。 分享 facebook





整座城市都是彩繪美術館

由那幅嘉咸街彩繪的九龍城寨開始，開啟了香港街邊牆角的百花綻放情景，藝術家Alex Croft繪製，密集公屋復古卻又飽和的色彩，堪稱全香港最知名壁畫。每年3月香港藝術月期間開始的街頭藝術活動，用彩繪藝術，連平常街景香港人們繁忙樣銳角，都不自覺地被軟化。

密集公屋復古卻又飽和的色彩，吸引很多人來拍照。 分享 facebook

香取慎吾繪畫的牆，簽名讓人覺得可愛。 分享 facebook

隔壁些利街手扶梯邊，更有來自日本明星香取慎吾的「大口龍仔」，已成為另一個新興景點，俏皮的藝術家還留下「香港慎吾」的簽名。再往西邊一點的卑利街，更邀請移居香港近10年的法國藝術家Elsa Jean de Dieu創作了巨型女生圖樣，源自於藝術家對香港色彩觀察以及路人對他綻放的燦爛微笑，在餐廳前這幅很粉嫩很開心的大笑女孩圖畫，成了讓人漫遊在香港街頭矚目的焦點。斜對角木的地酒店外牆上，巨型的明星們正開懷綻開笑容，Robert Tan藝術家呼應著酒店的主題，把瑪麗蓮夢露、卓別林、奧黛麗赫本都請到了香港街頭。

再遠一點的西環西營盤地區的藝里坊ARTLAND，以紐約、倫敦、首爾等大都會壁畫街作為靈感，邀請9位香港與國際藝術家以「SOHO區藝術與音樂」為主題，翻新了許多這些地區的大樓外牆與街道兩旁，把街頭變成藝術家畫布，走在裡頭不知不覺也感覺到沒有那麼炎熱了。

巨型的明星們正開懷綻開笑容。 分享 facebook

藝里坊ARTLAND把社區街頭變成畫布。 分享 facebook





老紗廠的嶄新面貌說著環保的故事

或許荃灣地區不算是以往到香港的旅遊首選，但是在「南豐紗廠」正式重新開啟後，翻轉了這個地區的熱門度。在過去1950製造紡織業興盛年代，南豐紡織是香港產量最高的紗廠，產業移轉紗廠沒落後，紗廠的後代子孫決定保留家裡最美好的資產，將倉庫老廠房原貌保留，並以文創來活化這座老房子， 創造了嶄新的「南豐紗廠」。

嶄新的「南豐紗廠」，高樓中間穿透成了挑高光線明亮的空間。 分享 facebook

紗廠內部，可以看到不少創作細節。 分享 facebook

2018年底開幕「南豐作坊」和「南豐店堂」，2019年3月開 放「六廠紡織文化藝術館」，打通紗廠的樓層中庭，高樓中間穿透成了挑高光線明亮的空間，搭配建築外層以透明的玻璃圍起的無阻隔性，讓這裡成了時下年輕人最愛前來打卡的地點。走進紗廠空間中處處可見歷史感的舊痕跡，外牆上大大的南豐紡織標誌經過修復後被保留下來，裡頭舊鐵閘、紗廠機器、斑駁樓梯綠油漆、為防止火災設置的太平桶等都是歷史見證者。

戴上VR眼鏡，彷彿穿越時空回到過去。 分享 facebook

改造過後的空間裡，邀請來與紗廠性質、意義相似的店家進駐，最讓人矚目的是店堂區一樓的「alt:」，帶上自己要丟棄的T恤給他們，店內即有的服裝循環回收再製機器，將能把衣服梳理回最初紗質樣子，最快4小時就可以讓舊衣變新衣。廠內更將紗廠的原始機器保留展示，並利用AR情境讓人回到過去一看紗廠繁盛的模樣，戶外彩繪牆與葡萄牙藝術家Alexandre Farto aka VHILS用鑿痕的方式創出的工廠女工圖案，也默默地陪伴著老廠房走下一個繁盛春天。

服裝循環回收再製的機器，可將舊衣重新製成新衣。 分享 facebook

紗廠走道的壁畫，陪伴著老廠房走下一個繁盛春天。 分享 facebook





街角的創意連文字都登場了

藝術的氣息無所不在，連消防局、人行道也都參與其中了，「#ddHK設計#香港地」活動，以創意活化灣仔公共空間為主，在這個地區掀起了一股藝術潮。例如向來嚴肅的消防局紅色閘門，利用中文字體變化組成了創意的創意模樣。人行道上彩繪著漫遊在灣仔才能體會的小秘密；具有港民生活感的藍屋，更以擴增實境的方式，讓遊客得以跟虛擬居民在中庭下一盤棋，用時尚創新的設計，說著不會被抹滅的老故事。（部分為期間限定）

嚴肅的消防局紅色閘門有了新的創意。 分享 facebook

修頓遊樂場外，也有壁畫可以拍照玩耍。 分享 facebook

在藍屋內的擴增實境功能，竟然可以跟老人家一起吃頓飯？ 分享 facebook

乘載舊時香港理髮風格的「愛群理髮」，也展現了不同的時代故事。 分享 facebook





全新星光大道看璀璨夜景

想要看一眼維多利亞港與香港島建築的經典香港畫面，到尖沙咀星光大道準沒錯，閃著波光與夜晚燦爛燈火的經典畫面，讓人陶醉在每一部香港電影中。

全新的星光大道如今已經完工了。 分享 facebook

AR擴增實境，李小龍會出現在身邊。 分享 facebook

2019年終於修築完成嶄新開幕的星光大道，把最熱門的明星手印放到臨海木扶手上，可以選擇最愛的港星，與他心手相印地一同欣賞維港的絕美夜光。更可透過AR擴增實境，在李小龍、梅豔芳等銅像前，跟大明星來一場近距離的互動接觸，漫遊在水光渺渺岸畔，微風徐徐吹拂， 遊客或坐或站的無一不被眼前的迷人夜景陶醉，夜香江的迷人夜色正開始呢！

與劉德華的手印一起看著香港夜景。 分享 facebook





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