滿足你的藝術魂！Art Macao國際藝術大展來了

2019-06-24 00:00 文／ 黃麗煌



拉菲克•安納度(Refik Anadol) 《融化的記憶》。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

Art Macao國際藝術大展 主場展視覺圖。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

每年都有很多國際藝術大展讓人大飽眼福，今年對台灣民眾來說，更是藝術魂絕對滿足的一年，因為首屆大型國際綜合性文化藝術盛會 “藝文薈澳” (Art Macao)，本月在澳門正式揭幕，為全球藝術活動再添亮點。因此我們無須遠征歐美，只要90分鐘的航程，就可以享受重磅級國際藝術大展。

相較於其他藝術大展，“藝文薈澳” 最與眾不同之處，就是聯手企業、全城動員，除了文化藝術界投入，全澳門各個旅遊度假村和酒店企業、大專院校、外國領事館也共同參與，同時還串聯了表演節目、國際青年節慶等多元視聽活動。那麼，首屆的 “藝文薈澳” 有哪些吸睛之處呢？讓我們一起來瞧瞧！

【主場展】澳門藝術博物館：匯聚多間度假村及酒店企業的珍貴藏品“藝文薈澳” 主體核心活動「Art Macao國際藝術大展」位於澳門藝術博物館的主場展，匯聚了多間度假村及酒店企業的珍貴藏品，包括繪畫、陶瓷、雕塑、互動裝置和多媒體藝術等不同的藝術形式，多元化地展示當代視覺藝術的迷人魅力。

【各旅遊度假村&酒店】展現合併中西動靜的多元化視覺藝術為了讓藝術融入生活，“藝文薈澳” 聯手企業，讓展覽地點擴及各旅遊度假村和酒店之中，活動展覽包括：

圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook ★影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象

介紹奧斯卡影后嘉麗絲姬莉（1929-1982年）成為摩納哥王妃的傳奇故事，配合以她為主題的藝術創作，展出百多件來自王宮的珍貴藏品及檔案。

「澳門銀河™」綜合渡假城即日起~08.28星期日至四 10:00-22:00星期五、六10:00-24:00

Good Intentions KAWS。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook ★不期而遇

展出眾多當代名家的藝術作品，包括 KAWS 的 “Good Intentions” 及 Erwin Wurm 的 “Fat Convertible”，呈現當代藝術如何從傳統的表達模式和手法，逐漸蛻變、解放、以至成長的歷程。

新濠天地06.06-10.31

夜游記二 楊泳梁。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook ★華源

聯同當代藝術家演繹水墨新意境，馬文的大型多媒體裝置藝術《蛻變：無窮盡》及楊泳梁以數碼形式創作的山水作品《夜游記二》，結合新式獨幕歌劇《驚園》，呈現華夏文化藝術精粹。

美獅美高梅06.07-09.03

福/鄭禕。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook ★流金歲月當代陶瓷藝術展

呈獻世界級陶瓷藝術大師兼策展人鄭禕在內的27位頂級陶瓷藝術家，以 “流金歲月” 為題創作的90多件高水準佳作，為2019年粵港澳大灣區規模最大、級別最高的國際陶瓷藝術展。

澳門威尼斯人、澳門巴黎人、澳門金沙及澳門四季酒店06.08-09.10

雙燕 吳冠中。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook ★藝．賞．承傳

與眾國際藝術機構合作，於旗下酒店舉辦7場主題各異風格獨特的展覽，展出其收藏的具傳世意義的藝術品，帶領觀眾360°全方位體驗藝術。

澳門新葡京、葡京、回力海立方、十六浦、麗景灣藝術酒店06.13-10.31

Sacral Edoardo Tresoldi。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook ★永利藝賞－人間樂園

由多位舉世知名的藝術家創作，包括：Herb Alpert、Robert Indiana、MAD Architects、和 Edoardo Tresoldi等，透過畫作、裝置、數碼科技等藝術形式展出現代與當代藝術。

永利澳門及永利皇宮06.06-10.06

Gabrielle Wambaugh。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook ★空間真相

展出著名法國雕塑家加布里埃爾．萬博（Gabrielle Wambaugh）的作品，體現空間與藝術交融結合。

澳門濠璟酒店06.08-10.31

【各國領事館 & 各高等院校】各國文化藝術&新生代的藝術創意

除了聯手企業將藝術融入各酒店、度假村，首屆 “藝文薈澳” 也特別邀請葡萄牙、日本、意大利、比利時、匈牙利等多國領事館共襄盛舉，舉辦別具特色的藝術展覽，展現各國的風土人情和文化資源。同時，全澳門各高等院校，也將於校區舉辦涵蓋跨媒體、攝影、設計及建築等主題的視覺藝術展示，展現新生代的藝術創意。

大英博物館館藏 & 絲路文物展，錯過遺憾！

鍾情大英博物館文藝復興館藏的人，當然更要把握機會，因為首屆 “藝文薈澳” 為活動預熱所舉辦的「大英博物館館藏意大利文藝復興素描展」，活動只到6月下旬，達文西、米開朗基羅、提香、拉斐爾、羅素等52件十五至十六世紀意大利文藝復興時期大師所創作的素描佳作，展現文藝復興時期滿滿的生命力。

在6月14日至10月6日展出的「絲路古憶──西夏文物特展」，更有部份展品為首次走出寧夏的傳世瑰寶，相當難得一見。此外，為展現藝術的多元風貌，“藝文薈澳” 也結合表演藝術，推出音樂、舞蹈等一連串系列活動。首先在6月下旬，將由澳門樂團和澳門中樂團，分別以布拉姆斯的浪漫和傳統民族樂曲，率先奏響藝術之聲，悠揚拉開 “藝文薈澳” 的精采序幕。

更難能可貴的是，首屆 “藝文薈澳” 大部分活動免費入場。6月初夏，你的藝術魂也蠢蠢欲動了嗎？鄰近台灣的澳門，一場國際級藝術盛會正在展開，無須遠赴歐美，只要90分鐘航程就能參加，藝術愛好者豈能錯過！

Art Macao藝文薈澳網址｜www.artmacao.moInstagram｜artmacao臉書｜IC Art藝文棧

澳門特別行政區政府旅遊局公關顧問辦公室免費提供詳細的澳門旅遊資訊，歡迎計劃前往澳門旅遊的民眾索取相關資訊。地址｜台北市敦化北路167號10樓電話｜（02）2546-6086網址｜http://www.macaotourism.gov.mo