香港最新的「懷舊飯店」 結合天星小輪的共同回憶

【圖．文｜行遍天下】

在香港，住宿永遠都是件很難的事，困難的點不是找不到住宿，而是選擇太多了，時尚的、精品的、奢華的、樸質的…眾多飯店酒店的選擇讓人目不暇給。近來更興起以主題打造的設計風格酒店， 讓人也能住進藝術裡頭。

飯店內部舒適，細節也很用心。 分享 facebook

天星小輪乘載著許多香港本地人的懷舊回憶，更是許多香港電影表現在地風光時最知名經典場景，緩緩搭乘著天星小輪，以海平面的高度仰望著維港與知名建築天際線，是許多遊客與港人心目中， 「很香港」的畫面，而今，還可以「住進天星小輪」裡頭。距離灣仔地鐵站步行3分鐘距離，全新翻新的「芬名酒店 The Fleming」以天星小輪為發想而設計，把許多的渡輪元素加以時尚打造，懷舊卻又奢華兼具，成了連香港人也驚艷的住宿空間。

接待大廳後面的隔層，是仿通關的接待櫃台。 分享 facebook

接待層的廁所，整片錢幣製成的地板，踏起來好不真實。 分享 facebook

驚喜從1樓的長廊就開始，彷彿從中環步上小輪前，要穿越長長長廊設計，燈罩也是航海風模樣。到了2樓的接待櫃台更讓人驚艷，櫃檯後一格格以皮革做成的鑰匙格，以仿通關辦事櫃檯為主，接待台下的木格紋設計與大門金屬防滑紋痕，都在跟船塢致敬。一定不能錯過的是接待大廳的椅子，仿照天星小輪可以前後滑動靠背的設計，讓細節也能完整呼應。接待層的廁所更讓人驚艷，用真實的5圓港幣鋪成金錢地板，金光閃閃閃耀著船塢造型的廁所大門，絕對必體驗。

船舶感的設計連電梯都是曲線造型。 分享 facebook

燈飾也用彷彿在船上的設計。 分享 facebook

房間內同樣也以船港為例而設計，圓弧形門框與仿船造型的打掃告示轉盤趣味橫生，大量銅配件與沉穩木質感配置以及波浪紋玻璃，真的讓人有登上奢華復古船隻感受，房內沐浴備品則是以漢方基底打造的神農氏浴室用品；每間房牆上掛畫，都在訴說著天星小輪的過往歷史與故事，整體一氣呵成的主題設計，讓人入住同時也吸收著香港的歷史文化，好玩極了。





景點介紹

芬名酒店 (The Fleming)

地址｜香港灣仔菲林明道41號

電話｜+852-3607-2288

網址｜thefleming.com/zh

營業｜Check in 15:00、Check out 11:00





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