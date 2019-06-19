山東青島之旅／登泰山、濟南大明湖、青島書房

【作者:YLYOO】

Day1[17.4.2019,sunny]

香港復活節的假期，我們本來報團去四川玩。旅行團沒有辦成最後改遊去山東。

離開青島機場，我們前往濰坊市，一個以手作風箏聞名的城市。裏面除了展示大嘅風箏，賣嗰啲手做風箏好貴。全團都冇人買。

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YL沒有嚟到，我就帶佢送畀我隻公仔一齊影相。

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除咗風箏呢度仲有手作年畫---真的好漂亮，原來呢個中國國粹，賣五蚊一張。係咪好抵呢？結果我哋呢咁實際嘅香港人---梗係唔買啦。

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Day2[18.4.2019,cloudy]

一早六點起身用過早飯,匆匆港趕往泰山市，泰山(中國五嶽之首，古名岱山，位於山東省中部，主峰玉皇頂，海拔1532.7米。)

講返泰山係孔子故鄉，梗係唔係啦，但係山上面的確有孔廟。咁你又知唔知孔子的故鄉在哪兒？自己google下,或者等我文末開估.

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大陸禁止宗教，所以孔廟前香壇都係畀鐵鏈重重鎖住。

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今天視野不佳，所以在山下外望風景好一般，反而在上山的旅程見到的風景還漂亮得多。

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泰山頂最有價值----墨寶，古人冇cablecar，徒步到達泰山山頂(6000級)已經好厲害，還要留下這麼美麗的字跡。其實是塗鴉;)

這些塗鴉成為泰山的圖騰，若果泰山沒有這些墨寶，相信今天登山嘅人，或許只有住在泰安附近的人吧。

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由於水平線升高泰山已經冇1545米

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Day3[19.4.2019,cloudy]

今天這個景點簡直是騙錢，濟南黃河出海口，好似一個工地。團友們興致勃勃嘅喺度自拍。8-)

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離開了這個黃河景點，我們到達鼎鼎大名的大明湖(面積81萬平方米，湖水面積約46萬平方米，約佔舊城的三分之一。大明湖公園大門有郭沫若手書「大明湖」匾額，門首一副楹聯「四面荷花三面柳，一城山色半城湖」)。詩人寫兩句，即刻普通景點都變咗五星級景點。不過大明湖的確幾靚。

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趵突泉(三股泉水成一線緊密排列，齊聲迸發，聲勢浩大，乾隆皇帝稱為「第一泉」)。

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黑虎泉(位於濟南黑虎泉路下環城公園南隅的護城河南岸。巨大的泉水從三個石雕獸頭中噴射而出，夜色中遠遠聞聽更是聲如虎吼。因其聲、色特點而得名。泉源處於懸崖下一深3公尺、高2公尺、寬1.7公尺的深邃天然洞穴中。水清澈見底，寒氣襲人。夜半朔風吹入石隙裂縫，驚人的吼聲在洞中回蕩，酷似虎嘯，故名之。)

泉水清澈如鏡，取用清冽的泉水，攞返酒店煲,泉水係甜㗎。

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解放閣，紀念取得輝煌戰果的濟南戰役個戰爭紀念館。

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Day4[20.4.2019,windy]

終於回到旅遊重點項目，青島。列強統治咗幾百年嘅城市，留下美麗嘅痕跡。

青島書房(1903年建成，為典型的巴洛克式建築。建造者和第一任主人是德國商人羅伯特·卡普勒，這位磚瓦生產商為了紀念愛女而將新家取名為「安娜別墅」。)

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青島電影博物館((1907光影俱樂部)青島電影博物館位於青島市南區湖北路17號，1907光影俱樂部三樓，此建築為水兵俱樂部舊址，1899年設計、1902年建成，是青島第一個禮堂、電影院，第一個文化綜合體，也是中國現存最早的電影院。)...

原文出處：山東濟南青島5天行

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