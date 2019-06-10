2019年最受期待的藝術盛事！“藝文薈澳”登場
持續六個月的大型國際綜合性文化藝術盛會 “藝文薈澳” (Art Macao)，6月6日於澳門盛大開幕。展覽分佈全城44個場地，以一連串的國際藝術展覽、表演活動、國際青年節慶、高等院校視覺藝術展示，讓所有到訪澳門的人，都能享受這場多元藝術盛宴。
聯手企業、全城動員！打造「全城美術館，處處藝術園」的迷人氛圍
相較於其他藝術大展，“藝文薈澳” 最與眾不同之處，就是聯手企業、全城動員，除了文化藝術界投入，全澳門的各個旅遊度假村和酒店企業、大專院校、外國領事館也共同參與，同時還串聯表演節目、國際青年節慶等多元視聽活動，打造出「全城美術館，處處藝術園」的迷人氛圍，系列活動共計40項，包括展覽27個、大型表演節目10個、3項國際青年節慶，44個活動地點遍佈全城，讓人即使不刻意走入展場和表演廳，也能隨時和藝術不期而遇。
展場遍及各酒店、度假村，勾起旅人心中的藝術魂
澳門藝術博物館為核心亮點「Art Macao國際藝術大展」的主場館，將匯聚多間度假村及酒店企業的珍貴藏品，既有繪畫、陶瓷、雕塑，又有互動裝置和多媒體藝術，展示當代視覺藝術的迷人魅力。此外，“藝文薈澳” 的展示地點還擴及各旅遊度假村和酒店之中，包括：在「澳門銀河™」綜合渡假城展出的《影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象》展覽、新濠博亞娛樂有限公司的《不期而遇》、美高梅的《華源》、金沙中國有限公司的《流金歲月當代陶瓷藝術展》、澳門博彩股份有限公司的《藝．賞．承傳》、永利澳門有限公司的《永利藝賞－人間樂園》、南光(集團)有限公司的《空間真相》等。葡萄牙、日本、意大利、比利時、匈牙利等多國領事館，也將同步於領事館內展現各國獨特的人文風貌，帶給大家更豐富的藝術體驗。
融合表演、導覽與裝置藝術，營造繽紛藝術體驗
此外，“藝文薈澳” 也結合表演藝術，推出音樂、舞蹈等一連串系列活動，為展現藝術的多元風貌。開幕首月，將由澳門樂團和澳門中樂團奏響先聲，並於後續分階段推出楊麗萍舞蹈劇場《十面埋伏》、濠江月明夜──舞劇《唐卡》等精彩演出。同時還深入社區，於城市景點，展示6件知名國際藝術家所創作的戶外藝術裝置，並且舉行主題講堂與藝術導覽團等周邊活動，讓人輕鬆地以旅遊方式，與藝術零距離接觸。
值得一提的是，“藝文薈澳” 雖然是動員全城的重磅級國際藝術盛事，但為了讓藝術不再高冷，而是真正落實在你我的生活，因此大部分的活動都是免費入場。想在暑假旅遊旺季前出去走走嗎？相隔僅90分鐘航程的澳門，絕對能給喜愛藝術的你，一個難以忘懷的藝術假期。
Art Macao藝文薈澳網址｜www.artmacao.moInstagram｜artmacao臉書｜IC Art藝文棧
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