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2019年最受期待的藝術盛事！“藝文薈澳”登場

2019-06-10 00:00文／ 黃麗煌

持續六個月的大型國際綜合性文化藝術盛會 “藝文薈澳” (Art Macao)，6月6日於澳門盛大開幕。展覽分佈全城44個場地，以一連串的國際藝術展覽、表演活動、國際青年節慶、高等院校視覺藝術展示，讓所有到訪澳門的人，都能享受這場多元藝術盛宴。

聯手企業、全城動員！打造「全城美術館，處處藝術園」的迷人氛圍

相較於其他藝術大展，“藝文薈澳” 最與眾不同之處，就是聯手企業、全城動員，除了文化藝術界投入，全澳門的各個旅遊度假村和酒店企業、大專院校、外國領事館也共同參與，同時還串聯表演節目、國際青年節慶等多元視聽活動，打造出「全城美術館，處處藝術園」的迷人氛圍，系列活動共計40項，包括展覽27個、大型表演節目10個、3項國際青年節慶，44個活動地點遍佈全城，讓人即使不刻意走入展場和表演廳，也能隨時和藝術不期而遇。

展場遍及各酒店、度假村，勾起旅人心中的藝術魂

澳門藝術博物館為核心亮點「Art Macao國際藝術大展」的主場館，將匯聚多間度假村及酒店企業的珍貴藏品，既有繪畫、陶瓷、雕塑，又有互動裝置和多媒體藝術，展示當代視覺藝術的迷人魅力。此外，“藝文薈澳” 的展示地點還擴及各旅遊度假村和酒店之中，包括：在「澳門銀河™」綜合渡假城展出的《影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象》展覽、新濠博亞娛樂有限公司的《不期而遇》、美高梅的《華源》、金沙中國有限公司的《流金歲月當代陶瓷藝術展》、澳門博彩股份有限公司的《藝．賞．承傳》、永利澳門有限公司的《永利藝賞－人間樂園》、南光(集團)有限公司的《空間真相》等。葡萄牙、日本、意大利、比利時、匈牙利等多國領事館，也將同步於領事館內展現各國獨特的人文風貌，帶給大家更豐富的藝術體驗。

融合表演、導覽與裝置藝術，營造繽紛藝術體驗

此外，“藝文薈澳” 也結合表演藝術，推出音樂、舞蹈等一連串系列活動，為展現藝術的多元風貌。開幕首月，將由澳門樂團和澳門中樂團奏響先聲，並於後續分階段推出楊麗萍舞蹈劇場《十面埋伏》、濠江月明夜──舞劇《唐卡》等精彩演出。同時還深入社區，於城市景點，展示6件知名國際藝術家所創作的戶外藝術裝置，並且舉行主題講堂與藝術導覽團等周邊活動，讓人輕鬆地以旅遊方式，與藝術零距離接觸。

值得一提的是，“藝文薈澳” 雖然是動員全城的重磅級國際藝術盛事，但為了讓藝術不再高冷，而是真正落實在你我的生活，因此大部分的活動都是免費入場。想在暑假旅遊旺季前出去走走嗎？相隔僅90分鐘航程的澳門，絕對能給喜愛藝術的你，一個難以忘懷的藝術假期。

拉菲克•安納度(Refik Anadol)《融化的記憶》。 圖／澳門旅遊局 提供
拉菲克•安納度(Refik Anadol)《融化的記憶》。 圖／澳門旅遊局 提供
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開心大頭 (比利時)東波西波│區華利前地休憩區。 圖／澳門旅遊局 提供
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Art Macao藝文薈澳
網址｜www.artmacao.mo
Instagram｜artmacao
臉書｜IC Art藝文棧

澳門特別行政區政府旅遊局公關顧問辦公室免費提供詳細的澳門旅遊資訊，歡迎計劃前往澳門旅遊的民眾索取相關資訊。
地址｜台北市敦化北路167號10樓
電話｜（02）2546-6086
網址｜http://www.macaotourism.gov.mo

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