回到80年代旺角！24小時懷舊餐廳 拿「戰鬥碗」乾杯大口吃肉

2019-06-06 21:00 聯合新聞網 行遍天下



【圖．文｜行遍天下】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

紅絲絨牆襯金色龍鳳雕、霓虹燈閃爍著字樣、舊式香港鐵花窗、刻意斑駁的牆上還噴上「通渠」(通馬桶)字樣與電話，更有香港七八十年代最流行的「隨地吐痰乞人憎」公告噴漆字樣；另外刻意仿舊的大紅楷書「歡迎光臨」字眼，走進裡頭，許多香港人都會直呼，根本就是重回到80年代的旺角，「女人街食飯公司」就是間這麼復古獨特到近乎特立獨行的懷舊餐廳。

▲座位區也採用像大排檔一樣的紅椅圓桌，氣氛熱鬧歡騰。 分享 facebook

若不是靠著熟門熟路的人帶路，可能很難找得到這間位於旺角女人街夜市內一隅，藏身在樓上的女人街食飯公司。就地取名的特色店名，呼應著餐廳本身位置，最要讓每個人驚喜的，即為佈置得超復古、超港味的店內裝潢。以懷舊風的香港風情為主，讓人彷彿墜入香港的老時光，就連菜色也泛著濃濃的老滋味風情。超過5、60種老香港懷舊菜色可以選擇，更有舊時香港人家裡才會吃的小食例如滷水、鴨舌、咖喱水魷等老滋味。

▲故意誇張的霓虹燈與舊字體，一秒回到懷舊的過去。 分享 facebook

▲市場才有的舊燈罩、香港老鐵門，老氣氛都來了。 分享 facebook

懷舊菜色以廣式快炒菜色為基底，新鮮豬腸特製的炒豬腸處理得乾淨無腥味；而讓人驚艷的「烤乳鴿」也是店內必點必嚐，閃著油亮閃光的烤乳鴿剖半上桌， 肉質鮮嫩皮脆滑的口感，也是在香港少見的滋味了。更有師傅拿手創意好菜，看似平凡的蝦多士，卻以黑松露沙拉醬來搭配，麵包香脆裡吃得到蝦肉的鮮甜，混搭著黑松露沙拉醬滋味更是一絕！

若是興致一來，也可開上啤酒，拿著店裡特製的「戰鬥碗」一起乾杯，豪邁拿著酒碗盡情喝酒吃肉，忘了時間。酒酣耳熱之間，伴隨著店內閃爍的霓虹燈，還真的有種恍若回到舊時代老時光、彷彿港片裡才能看到的情景，都在這裡真正上演了！

▲一桌好酒好菜配上接地氣的戰鬥碗，豪邁喝完後碗底的「勝」很能帶起開心氣氛。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook









景點介紹

女人街食飯公司

地址｜香港九龍旺角通菜街1A-1L 威達商業大廈1 字樓B

電話｜+852-26851618

網址｜女人街食飯公司

營業｜24小時





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