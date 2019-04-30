詩畫般的風景！大陸黃山自然接景 徽派建築「黃山悅榕莊」

【圖．文｜行遍天下】

那是一種好美好香的韻味，來自於一種用心經營與體貼維持，才能永保的香氣，記憶2座山，用同樣質調香氣來印記，悅榕庄集團的堅持，讓大陸的玉龍雪山、黃山兩座山嶺，都用嗅覺刻入心了。

▲黃山的每一處，各有層層堆疊的中國山水畫可細細品味其秀麗。 分享 facebook





走入徽派的山水畫之間

▲曲線窈窕的黃山松，佇立奇岩上。 分享 facebook

想要串連起兩座大陸雄偉山巒的旅行，利用中國東方航空多點進出的航行即可達成，由香格里拉轉飛昆明、再轉飛黃山機場，就能不走回頭路的多點暢遊，心心念念的山水潑墨畫黃山，轉眼已經在山腳下停泊。

古稱黟山的黃山，在大陸的眾名山中名氣響亮，明代的旅行地理學家徐霞客曾這麼盛讚過：「五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽。」足見黃山山勢風貌如何令人醉心。從最簡單攀登的後山搭乘纜車而上，緩步漫遊之間，真的能夠讓人領略就如同一幅畫卷在眼前緩緩卷開，雲與風與山與樹共構了一幅無聲的詩畫一樣，「奇松、怪石、雲海、溫泉」四絕處處有景致，歲月的刀雕塑出多種層次的山谷奇石，黃山松在奇岩峻嶺間淬出，在山裡兀自地曲線攀長著，共構了黃山如山水畫般的畫面。

▲安徽宏村這道拱橋與倒影，被李安的《臥虎藏龍》推向國際。 分享 facebook

黃山腳下的安徽徽派奇觀，則該往宏村鑽去，《臥虎藏龍》那一幕李慕白牽引著駿馬的經典畫面，就取景於此，也因此讓古樸的宏村聲名大噪。被譽為「中國畫裡的鄉村」美稱，以木架構為主、磚石、木雕點綴其間，並加以多進結構與多對聯的建築細部特徵。

▲蜡排骨就這麼曬在屋外，是生活也是風情。 分享 facebook

外觀最大的特色，就是粉牆黛瓦的色調，以徽州盛產之黏土、石灰、黟縣青石而築，白灰塗上牆；而弧形黛瓦則呈現灰青色，錯落有致地頂微屋簷，更有人稱，徽派是中國最有氣質的建築。漫遊宏村小巷徑內，時而倒影水光成鏡、時而古樸有韻味，都讓人感受徽派建築的典雅與氣質。

▲走訪黃山各處，別忘記品嚐特有的「毛豆腐」。 分享 facebook





黃山腳下的自然共構與美靜

▲以考究的徽派建築坐落山林間，飯店就是最美文化風景。 分享 facebook

巍峨的黃山、當然也要有悅榕庄相襯才行，與自然共生的黃山悅榕庄，2019年2月第二期住宿空間完備開放，構築起黃山腳下最與自然接景的住宿空間。黃山悅榕庄將徽派建築的極致發揮到最高，飯店隱於宏村附近另一座古鎮盧村的山邊，將園區內的各式房間打造成全數考究的徽派式建築，粉牆黛瓦的建築與山景融合，共127間房如同村落一樣錯落沿山而建，與山下的盧村融於一景之間，當村落裡的炊煙裊裊隨空氣間的微風吹拂時，黃山悅榕庄與盧村的鄉野自然派之情油然升起，倚自然而居、隨文化而築的集團理念發揮到極致。

▲ 與自然接景，坐在黃山悅榕庄大廳即可將窗外的山景納入眼底。 分享 facebook

空氣裡是悅榕庄特有的草本植物特有的專屬香氣，時而白檀香安撫緊張，有時舒緩身心夜皇后薰香⋯，要讓人遊走在裡外時，都能讓嗅覺與視覺共同記憶住這文藝氣質住宿空間的動人。

▲山水如畫，連房間也要一派如詩如情。 分享 facebook

還沒離開，已經在懷念，這就是悅榕庄讓人心心念念的迷人之處，用香氣與自然共構，讓人想念那個場所時就浮現飯店的模樣；讓人思念那股氣息時回憶裡是那一周間日日不同的舒心香氣，同質調的草本香味，串起玉龍雪山與黃山之間的共同信號，若是回到城市裡累了，回憶起那股氣息，就知道該是時候回到香氣四溢的那處悅榕棲息之地了。





景點介紹

黃山悅榕莊

地址｜安徽省黃山市黟縣宏村鎮悅榕路1號

時間｜Check in 15:00、Check out 12:00

網址｜www.banyantree.com/zh/china/huangshan





飛航訊息

中國東方航空

台北直飛麗江每周三、五、日(4/6起新增每周六航班)；

台北直飛黃山每周二、四、六共3航班(4/2起)。

想要串起雙山旅程，建議可以搭乘中國東方航空，利用大陸國內接續轉航至黃山。





優惠訊息

每月9日，中國東方航空台灣官網舉行快閃優惠價，經濟艙3,888元起、商務艙9,999元起。





更多好吃好玩： 東京咖啡散步《行遍天下》4月號2019第320期

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」