3,333高海拔的香格里拉 32棟藏式木屋變奢華飯店

【圖．文｜行遍天下】





夢之香格里拉的藏式氣息

▲位處3,333高海拔的香格里拉，人的動作與反應都開始變得慢慢的，正也因為必須緩慢，也能靜靜地感受到空氣裡那種讓人屏息的靜謐 分享 facebook

體驗了麗江悅榕庄的氣質之美，那更該沿著山陵線緩緩車行上升，乘著車前往海拔更高的仁安悅榕庄。位處讓世界各地旅人都醉心的香格里拉地區，位處3,333高海拔的香格里拉，人的動作與反應都開始變得慢慢的，正也因為必須緩慢，也能靜靜地感受到空氣裡那種讓人屏息的靜謐，面對著仁安河谷畔寬闊的大山大水盡收眼前。

▲仁安悅榕庄的房內，以藏文與經幡祝願著所有旅人。 分享 facebook

與藏民族和平共居一地的仁安悅榕庄，是落腳中國第一間悅榕庄，接地氣的把藏族原汁原味的藏居農舍改建。

▲藏居農舍的1樓改建成有著檜木浴缸置中的開放式沐浴空間 分享 facebook

32棟藏式木屋都是2層樓式建築，原為動物居所的1樓改建成有著檜木浴缸置中的開放式沐浴空間，2樓則是充滿著藏民族風格的床第居所，藏傳佛教的五色躍入手持的鑰匙上，透過低調的小物為每位入住的旅人祈福。

▲夜晚，飯店獻上象徵藏族五色祝福的吊飾，處處充滿祈願之意。 分享 facebook

夜晚，則可到蒙古包內品嚐藏族火鍋，氂牛肉、藏香豬與鄰近藏民所自產自栽蔬菜，一面隨著工作人員的藏式音樂緩緩搖擺著，嗅覺裡是一陣陣油酥茶交織火鍋彭湃的香氣，夜的香格里拉因為有體貼入心的服務而更顯得美好。

▲蒙古包內有著氂牛、藏香豬以及高山蔬果的色香味俱全火鍋。 分享 facebook

在香格里拉的白日，可以參加酒店導覽一探鄰近藏族人家的樣貌、或者散步到藏人心中地位崇高的大寶寺，亦或驅車前往有著小布達拉宮之稱的松贊林寺。

▲入住仁安悅榕庄，還能換上地道的藏袍，在蒙古包裡與藏民們一起跳舞。 分享 facebook

五色旗悠悠飄然，高山的稀薄空氣那屢清新，竟然讓人牢牢記住了那個急切呼吸的滿足感。高山氂牛與山羊、豬與獒犬偶然穿梭在藏人祈福的白塔前，閒適與安逸，在香格里拉的一派悠閒沒由來地讓人牢牢記住了。

▲入口白塔，宣告著讓人安心的落腳處到了。 分享 facebook





景點介紹

仁安悅榕庄

地址｜雲南省迪慶藏族自治州香格里拉市建塘鎮紅坡村

時間｜Check in 15:00、Check out 12:00

網址｜ www.banyantree.com/zh/china/ringha





飛航訊息

中國東方航空

台北直飛麗江每周三、五、日(4/6起新增每周六航班)；

台北直飛黃山每周二、四、六共3航班(4/2起)。

想要串起雙山旅程，建議可以搭乘中國東方航空，利用大陸國內接續轉航至黃山。





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