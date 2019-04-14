親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

影／全球最大飛機有雙機身、想送衛星上太空 處女航成功！　

賴清德說了十個不 這一「不」最讓人費解

離台灣最近的世界遺產！直奔廈門鼓浪嶼登日光岩 盡攬歐風絕美建築

2019-04-14 09:29聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

廈門鼓浪嶼又被稱為海上花園，儘管我們前往時間非假日，但仍有不少當地人前往。記者魏...
廈門鼓浪嶼又被稱為海上花園，儘管我們前往時間非假日，但仍有不少當地人前往。記者魏妤庭／攝影
分享
廈門距離台灣只要1個多小時航程，往來相當便利，而在廈門本島旁被稱為「海上花園」的鼓浪嶼，2017年被聯合國列入世界遺產名錄，除了是距離台灣最近的世界遺產外，鼓浪嶼充滿歐風建築等特色，近年更成了網美必去拍照打卡景點。

從廈門搭船前往大約只要10多分鐘，可以登上日光岩俯瞰鼓浪嶼海灘、還有整片放眼望去的歐風建築，吹著迎面而來的海風，登高望遠心情更是舒暢。

廈門鼓浪嶼被列為2017年聯合國《世界遺產名錄》，其地理位置距離廈門不遠，彷彿是一座獨自坐落在海中的海上花園，島上有著磚造老洋房，橘色屋頂放眼望去，甚是壯觀，因而又有萬國建築博覽會的美稱。但若想一次盡覽整座島的風光，就一定要登上日光岩俯瞰歐式建築與海景的浪漫景色。

鼓浪嶼登頂後有2到3個觀景台可欣賞美景，最高點會限制人數最多不得超過30人，以免...
鼓浪嶼登頂後有2到3個觀景台可欣賞美景，最高點會限制人數最多不得超過30人，以免過度擁擠。記者魏妤庭／攝影
分享

日光岩又被稱為晃岩，相傳是鄭成功收復台灣曾在此欣賞美景，認為此地美景勝過日本日光山，因此將晃一字拆開稱之為日光岩。想要前往日光岩，有兩個入口可選擇，一是在日光寺，一是在西林門，可兩點進出，就能一次逛遍景點。

日光岩雖然地勢不算太高，全程都是樓梯，但樓梯相當陡，走起來雙腳也難免抖了起來，最好還是穿著好走的鞋子，否則可是會登不上頂。登上日光岩最高點，除了可以拍到鼓浪嶼全景，也能欣賞海景、日出，尤其是天氣好的時候，這景色可真是絕美。只是記者前往期間不巧遇上下雨，加上天色漸暗，由上往下看籠罩薄薄一層霧氣，如果是天氣最好的時節去應更美。此外，登頂的時候風相當大，若是帶帽子或是撐傘，這時候最好先拿下來，以免「隨風而逝」飛向山下。

日光岩

門票價格：人民幣25元（約台幣125元左右）

開放時間：5:30～7:30；夏令（6到9月）18:00～21:00、冬令（10月到5月）17:30～21:00

若到鼓浪嶼可到至高點「日光岩」由上往下俯瞰整個鼓浪嶼景色，天氣好時連廈門島都相當...
若到鼓浪嶼可到至高點「日光岩」由上往下俯瞰整個鼓浪嶼景色，天氣好時連廈門島都相當清晰。記者魏妤庭／攝影
分享

世界遺產美景歐式網美

相關新聞

懶人包／說走就走的旅行！ 香港、澳門行程安排輕鬆掌握

2019-03-29 11:02

來這賞櫻千萬別穿和服！男子攜伴走春 卻慘遭保安痛毆...

2019-03-27 11:30

品味人士看這！迎接最熱鬧「藝術月」 香港3月必訪地點

2019-03-27 08:00

港都夜景特輯！帶你去香港看的璀璨珠寶

2019-03-12 15:30

去香港打卡吧！網美必去景點　還有獲世界攝影獎、各電影拍攝地點

2019-03-09 10:00

來去香港酒吧喝一杯！８間香港特色酒吧推薦

2019-02-25 22:03

香港旺角東站美食！道地的美味點心「一點心」

2019-02-09 21:00

魔都上海黃浦江畔 古今建築各領風騷

2019-01-17 12:59

熱門文章

黑洞長什麼模樣？台北與全球五大城市明晚一起揭密

2019-04-09 03:29

玩海島有新選擇！台灣虎航6月推新航線　桃園-巴拉望單程399元起

2019-04-08 13:58

台灣虎航再開新航線 6月起直飛巴拉望

2019-04-08 12:30

影／埃及古墓直播開棺 直擊2500年前祭司木乃伊

2019-04-08 18:29

攻略／2020農曆春節葡萄牙之旅 「5張」商務艙機票之規劃心得

2019-04-09 22:40

「 上海蘇州」自由行景點分享　體驗磁浮列車、迷人夜上海

2019-04-08 22:00

Airbnb又有新招 羅浮宮開放讓你住！

2019-04-10 08:47

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top