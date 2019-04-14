離台灣最近的世界遺產！直奔廈門鼓浪嶼登日光岩 盡攬歐風絕美建築

2019-04-14 09:29 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



廈門鼓浪嶼又被稱為海上花園，儘管我們前往時間非假日，但仍有不少當地人前往。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook 廈門距離台灣只要1個多小時航程，往來相當便利，而在廈門本島旁被稱為「海上花園」的鼓浪嶼，2017年被聯合國列入世界遺產名錄，除了是距離台灣最近的世界遺產外，鼓浪嶼充滿歐風建築等特色，近年更成了網美必去拍照打卡景點。

從廈門搭船前往大約只要10多分鐘，可以登上日光岩俯瞰鼓浪嶼海灘、還有整片放眼望去的歐風建築，吹著迎面而來的海風，登高望遠心情更是舒暢。

廈門鼓浪嶼被列為2017年聯合國《世界遺產名錄》，其地理位置距離廈門不遠，彷彿是一座獨自坐落在海中的海上花園，島上有著磚造老洋房，橘色屋頂放眼望去，甚是壯觀，因而又有萬國建築博覽會的美稱。但若想一次盡覽整座島的風光，就一定要登上日光岩俯瞰歐式建築與海景的浪漫景色。

鼓浪嶼登頂後有2到3個觀景台可欣賞美景，最高點會限制人數最多不得超過30人，以免過度擁擠。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

日光岩又被稱為晃岩，相傳是鄭成功收復台灣曾在此欣賞美景，認為此地美景勝過日本日光山，因此將晃一字拆開稱之為日光岩。想要前往日光岩，有兩個入口可選擇，一是在日光寺，一是在西林門，可兩點進出，就能一次逛遍景點。

日光岩雖然地勢不算太高，全程都是樓梯，但樓梯相當陡，走起來雙腳也難免抖了起來，最好還是穿著好走的鞋子，否則可是會登不上頂。登上日光岩最高點，除了可以拍到鼓浪嶼全景，也能欣賞海景、日出，尤其是天氣好的時候，這景色可真是絕美。只是記者前往期間不巧遇上下雨，加上天色漸暗，由上往下看籠罩薄薄一層霧氣，如果是天氣最好的時節去應更美。此外，登頂的時候風相當大，若是帶帽子或是撐傘，這時候最好先拿下來，以免「隨風而逝」飛向山下。

日光岩

門票價格：人民幣25元（約台幣125元左右）

開放時間：5:30～7:30；夏令（6到9月）18:00～21:00、冬令（10月到5月）17:30～21:00