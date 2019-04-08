「 上海蘇州」自由行景點分享 體驗磁浮列車、迷人夜上海

【作者:dorothylu0716】

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出發中國前心情有點複雜，中國對我就如最熟悉的陌生人，有命運感的似曾相識，卻存在兩條平行線。如果要和好姐妹來個輕鬆出國之旅可以去哪呢？我覺得上海是個很容易達成的城市。當然每座國家或城市都有其風險所在，以發達的上海來說，不管是搭乘機場、地鐵必須經過無數個安檢；雖然有點懷疑整座城市被監控的系統及隱私問題，但也因為這樣的系統，任何人若有做出違法、欺騙等行為，都會使得自我權益受損；這奇幻的系統，使得我在這五天感受到人們的純樸與善良。在青春的尾巴，終於會會中國的樣貌了，這是我第一次踏入中國領土（暫且將香港、澳門除外），坦白說，和我想像中的有落差。即使有些事情不太情願，不過旅行就是要放下身段與成見，現在來看看我在這五天走過的景點以及感觸吧。

1.搭乘驚奇又可怕的上海磁浮列車

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上海非常適合自由行，我們從上海浦東國際機場進入市區的方式，就是搭乘這班磁浮列車，這列車抵達地鐵龍陽站只要12分鐘，速度快到有點頭皮發麻，時速約430km/h。發麻原因是因為在搭乘這班列車時，明顯感受到搖晃與傾斜，對我來說是不是有拿到金世界紀錄「現今世界最快的路上交通工具」我一點都不在意，我在意的只有安不安全這件事。不過，這項交通工具讓我輕鬆又快速前往上海市中心。（備註：上海浦東國際機場前往磁浮列車→購買磁浮列車來回票及上海地鐵交通卡→磁浮列車前往龍陽→搭乘地鐵前往上海市中心）

2.豫園老街與城隍廟小吃

豫園老街是我最愛上海景點之一，建立於明朝的豫園是江南古典園林之一。我喜歡這裡的原因有很多，它有如帶我來到武俠遊戲或是古裝劇熱鬧市集街景裡，各式各樣的店家、客棧、攤販、銀樓、藥局等，用古色古香形容十分貼切，再加上我自己對於古城情有獨鍾，心中感動不已。

✦豫園

交通:地鐵10號線豫園站

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我們逗留豫園一整個下午，除了各式各樣特色小店，也看見了許多上海女人、謝複春等販售上海特色保養品或化妝品；品嚐了特色小吃－沈大成青團子，也吃了上海生煎包、鹹豆花，南翔饅頭店網路上評價都說雷、寧波湯圓很多人都很推。比較可惜的是我們沒有踏進豫園裡，只怪我們在外頭就已經被吸引得團團轉啦。

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3.中華商業第一街：南京東路步行街

南京東路步行街與豫園商圈及外灘很近，夜晚欣賞外灘格外美麗，建議可以趁白天先前往豫園，傍晚沿著南京東路步行街到外灘。南京路步行街擁有豐富的歷史底蘊，異國風情的建築樣貌，它不僅是上海最繁華的商業區，也是旅人前往外灘前會經過的一條道路。街道上，有許多中國品牌的店家，說實話，並不是很好逛，怎麼說呢？1.街道雖然寬大又長，但是一般你不會在上海購買在台灣就買得到的品牌，因為台灣可能比較便宜。2.許多中國或高單價的精品，一般人不會輕易出手。那就用windowshopping的方式輕鬆過關吧！

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4.迷人的夜上海－外灘

每條河流支撐了人們基本需求與城市發展，目前旅行約走訪十個國家的我，我發現行萬里路是我不會改變的生活方式。每座城市如果是以河流、港口而聞名，這就構成了那座城市最美麗的元素。例如香港維多利亞港、布里斯本SouthBank，包括南投日月潭也是。以上海為例，外灘本身就聚集了我在前往上海前的印象，我與外灘的初次見面，也使得我對上海的美開始渲染了。...

原文出處：【2019中國 /上海 · 蘇州】五天自由行精選

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