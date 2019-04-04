見過蘇州的美！ 難以抗拒、意猶未盡：過三橋、退思園、觀前街

【作者:dorothylu0716】

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去上海旅遊，也可以順道去蘇州看看，見過蘇州的美後，發現我愛蘇州勝過上海。這次蘇州我只去了同里及觀前街，光是這兩個景點就花了我們一整天。如果跟我一樣對古鎮難以抗拒，不妨在蘇州停留多些時間，藉由更多的留白感受更多。

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從上海火車站到蘇州只要搭乘高鐵，約40分鐘左右就能抵達蘇州，強烈建議務必事先取票、帶著台胞證找工作人員進入站內、取自己的車票，需刷每個人的台胞證，進入站內也必須攜帶台胞證才能進入。我們的目的地是同里古鎮，原本我們還規劃了南園茶社、拙政園、蘇州博物館，由於我們完全深陷在同里古鎮之美，後面行程完全沒有達成，遺憾留在我們心中。雖然蘇州只去了同里及觀前街，卻實實在在行腳一整天，無法自拔的愛上蘇州。我們抵達蘇州時，購買蘇州交通一日卡，轉乘地鐵直達地鐵站同里4號出口可輕易看見服務櫃檯販售同里古鎮門票；門票約人民幣80元，還有免費的接駁車接送，即將前往一千多年歷史的江南古鎮，十分期待。2003年同里連同周莊、甪直三個古鎮，被列入聯合國教科文組織的世界遺產名單中。

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我們抵達同里時飄著雨，三月初溫度約12度人煙稀少，使得我們可以有寬裕的時間與空間靜靜欣賞細雨中的同里；來到同里，我終於親眼見證如壁畫般的船支、流水與小橋，好感動呀！來到這被列為世界文化遺產的同里，門票人民幣80元可說是值回票價。光是一個同里就可以花費一整天的時間，建議來到蘇州還是多留幾天吧！在整個同里有許多可以體驗的地方，我們四處亂逛的去了退思園、走三橋、遊船、江南水鄉婚俗館等，品嚐了桂花餅、桂花糖炒栗子、襪底酥、楊二拾味手擀麵；不被時間綁住大處亂晃與吃吃喝喝，和好姐妹一起遊江南，很愜意。

1.同里退思園

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我們拜訪同里是三月初的週末，由於下雨天氣寒冷的關係，那天的同里冷冷清清。這個剪紙是我在退思園「剪南春剪紙工作室」購買的，他的工作室掛滿了他精湛的剪紙功力，由於太多驚艷的作品尺寸都太大了，我選了一個深得我心又能代表水鄉同里意象的代表作回家。退思園並沒有很大，但是認真逛起來再加上女孩們愛拍照的功力，90分鐘到120分鐘是停留平均值吧？如果細細體會，還可以更長呢！

剪南春剪紙工作室

這個工作室在2001年8月在退思園被創立，這裡的作品多次在全國剪紙大賽中獲得大獎，部分作品被許多著名人士或團體收藏。

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退思園是中國江南林園代表之一，名字取自《左傳》「進思盡忠，退思補過」。在清朝時期，有個官員叫做任蘭生，他被罷官返鄉花費了十萬兩白銀建造了這座林園，這退思園是由袁龍設計，包含了坐春望月樓、琴房、退思草堂等建築，西元2000年被列為世界文化遺產。

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一聽這退思園的名字，不難感覺那反省的意味；我非常喜歡退思園，如果我生在這林園家，那我一定不太想出門。因為這園子每個角落真的是美到根本不太需要外出啊～如果我是小姐，我可能會非常戀家。因為我可能會很忙，忙著念書、彈琴、唱曲、畫畫、練字等，每天都可以輪流做好多事情啊！生活一定不無聊呀！

當我們踏入這退思園，早就把時間給忘得一乾二凈；裡面除了有剪紙工作室，若你有時間跟有興趣，裡面還有古裝拍照體驗。可惜遊客源源不絕，不好意思直接坐在涼亭上停留欣賞退思園的美，我覺得這是比較可惜的地方。...

原文出處：【2019中國 / 蘇州】水鄉同里意猶未盡：過三橋、退思園、觀前街

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