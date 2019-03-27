品味人士看這！迎接最熱鬧「藝術月」 香港3月必訪地點

【圖文整理｜行遍天下．資料提供｜香港旅遊發展局】

分享 facebook 三月是體驗香港文化藝術的最佳時機！於這個月舉行的「香港藝術月」，旅客可以參與城中多姿多采的文化藝術活動。包括舉世知名的巴塞爾藝術展香港展會及Art Central，共同欣賞平日難得一見的藝術名作。此外，香港近日更有多個文化熱點開幕，街頭藝術作品湧現。





巴塞爾藝術展香港展會及Art Central開拓國際藝術視野

巴塞爾藝術展香港展會及Art Central是「香港藝術月」的重頭戲，為旅客帶來2個視覺盛會。其中，踏入第七個年頭的巴塞爾藝術展香港展會，今年將再臨交通便利的香港會議展覽中心，大會邀請了來自36個國家共242間藝廊參展。另外，已有五年歷史的Art Central同樣陣容鼎盛，吸引全球各地逾百間藝廊參展。

精彩節目包括行為藝術表演、大型裝置、新媒體藝術及研討講座。來賓在中環海濱活動空間欣賞傑作之餘，更可飽覽維港的醉人海景，以及香港蜚聲國際的城市景觀。





到訪新文化潮點 細味地道歷史

過去十個月，香港本地也有多個文化熱點相繼開幕。剛於今年1月開幕的「戲曲中心」，以傳承及弘揚粵劇文化為宗旨，不僅是西九文化區第一個揭幕的場地。這座樓高八層的鋼筋建築洋溢未來感，以中國傳統燈籠為設計藍本，而正門則模仿戲台兩側的帷幕，整體建築可堪細賞。此外，觀眾可在「茶館劇場」一邊近距離看戲，一邊品味傳統的「一盅兩件」。

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還有私營紡織廠改建成文化和設計集中地的「南豐紗廠」。南豐紗廠位於昔日工廠林立，及後發展成住宅區的荃灣。這個新文化潮點頌揚香港紡織業黃金時期的輝煌成就，同時為香港培育未來的創意人才。

3月起開放的「六廠紡織文化藝術館」，是香港首個以紡織為題的藝術場地，細訴香港紡紗工業的歷史故事，以及展現香港以至世界各地現今布藝界之情況，參觀者更可在「紗廠絮語」展覽中，嘗試使用傳統紡織機，親身體驗人手織布的樂趣；以及由3月16日起，在 「掀起生命的布局」展覽中欣賞一系列當代紡織藝術作品。

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「大館」也是另一座不容錯過的重要古蹟建築。建築群內包括三項法定古蹟，涵蓋世界級的當代藝術美術館，以及城中的人氣餐廳及精品服飾店舖。

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特色社區「捕獲」本地街頭藝術

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要感受香港的藝術氣息，除了個別的活動和場地，也可走出室外，欣賞融入不同社區的藝術色彩。游走中上環，在「潮人」集中地西營盤的「藝里坊」，不少舊建築牆壁及樓梯上都可找到由本地及海外藝術家創作的街頭壁畫。

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此外，在一些地道店舖的鐵閘上，則可欣賞到由本地年輕藝術家繪畫的鐵閘畫作。這個名為「城巿閘誌」的街頭藝術項目，透過畫作訴說店舖的特色及故事，令香港街頭更有趣。

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