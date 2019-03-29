懶人包／說走就走的旅行！ 香港、澳門行程安排輕鬆掌握

生活超級煩悶，好想來趟說走就走的小旅行？那麼香港跟澳門絕對是你的首選！不到兩個小時的飛行時間，就能走進經典港劇場景、品嘗道地港式、葡式美食，又或是置身華麗酒店看場別出心裁的秀。以下特別整理港澳超實用攻略，讓你輕鬆掌握港澳行程。

香港 圖／Pixabay, by Free-Photos, CC License 分享 facebook

三天兩夜這樣走

超高效率走遍經典港澳行程

Day 1：澳門歷史城區→氹仔區官也街→新濠天地水舞間匯演→澳門威尼斯人酒店

Day 2：前往香港→砵典乍街(石板街)→半山手扶梯→太平山夜景

Day 3：尖沙咀→旺角女人街→廟街夜市

澳門歷史城區

澳門歷史街區 圖／Wikimedia, by GG001213, CC License 分享 facebook

澳門歷史城區是澳門必去的景點之一。此城區是中國內最大、歷史最悠久、保存也最完整的東西方風格共存建築。裡面包含了大三巴牌坊、戀愛巷、議事亭前地及玫瑰堂等。每個景點的位置都非常接近，皆是步行可以到達的距離。

交通：公車2、3、3A、3X、5、6A、7、8A等皆可以直接到達

開放時間：全日開放

氹仔區官也街

官也街 圖／Wikimedia, by Iidxplus, CC License 分享 facebook

提到伴手禮，或是當地美食，大家一定第一個就會想到官也街。官也街其實全長大約只有200公尺，左右邊林立著伴手禮品店或是小吃店，所有道地的美食都可以在這裡找到。所以若是每間店都駐足光顧，也是可以花上不少時間的唷！

交通：公車15號搭到T320氹仔官也街口

開放時間：11:00~20:00

砵典乍街(石板街)

石板街 圖／Wikimedia, by SHOLYWOD, CC License 分享 facebook

最經典的港劇場景之一，不管是十月圍城還是色戒等超賣座港劇都是在這裡拍攝的。石板街也是香港的一級古蹟，有著超過100年的歷史，漫步這條老街道上，看著兩旁的琳琅滿目的商店，感受百年時光的流逝還有現代與歷史交織的特殊美感。

交通：搭港島線或荃灣線至中環站D2出口，步行約7分鐘

開放時間：全日開放

尖沙咀

尖沙咀 圖／Wikimedia, by 羅布泊, CC License 分享 facebook

想一睹維多利亞港夜晚的風采，就一定要到尖沙咀觀賞每天晚上八點準時上演的「幻彩詠香江」。矗立在港邊的摩天大樓跟著音樂的節奏打出絢爛的燈光，像是空氣中隨著音樂起舞的精靈，帶給旅客最震撼的也最具規模的燈光秀。

交通：荃灣線搭至尖沙咀站下車，西鐵線搭至尖東站下車

開放時間：全天開放

旺角女人街

女人街 圖／Wikimedia, by Mstyslav Chernov, CC License 分享 facebook

一出地鐵旺角站，就來到了香港最大的露天市集。來到這裡，你可以體驗與大型百貨完全不同的逛街文化，市集內販賣的東西種類繁多，和台灣的夜市很類似。女人街則是其中最著名的一條街，因早期多販賣女性用品，客群也多是女性而有了這個稱號。小編建議不妨深入的走入這條街，說不定能在女人街中挖到物超所值的寶物唷！

交通：港鐵旺角站D3出口

開放時間：12:00~24:00

五天四夜這樣走

花多點時間遊港澳更過癮！

Day 1：新濠影匯(8字摩天輪)→氹仔區官也街→新濠天地水舞間匯演→澳門威尼斯人酒店

Day 2：龍環葡韻住宅式博物館→澳門歷史城區→前往香港→九龍天際100→尖沙咀

Day 3：砵典乍街(石板街)→半山手扶梯→太平山夜景→廟街夜市

Day 4：香港迪士尼

Day 5：銅鑼灣時代廣場→跑馬地→鵝頸橋打小人→旺角女人街

新濠天地水舞間匯演

圖／Flickr, by Wei-Te Wong, CC License 分享 facebook

斥資超過2億美金，耗時超過5年而成的新濠天地水舞間表演，是來到澳門不可錯過的表演之一。經過精心設計的表演，帶給旅客最極致的視覺饗宴，更被譽為世界上最震撼人心的水上表演！小編建議可以購買A區的票，當表演人員跳水時還會被水稍微濺濕，最有臨場感！因為演出十分熱門，想前往的朋友們一定要事先買票唷。

交通：從各大景點都可搭乘新濠影匯接駁車

開放時間：17:00~20:00

澳門威尼斯人酒店

威尼斯人酒店 圖／Flickr, by Dennis Wong, CC License 分享 facebook

澳門威尼斯人酒店幾乎是來澳門必訪的景點之一！因為這個奢華高級的酒店就與澳門特有文化畫上等號。若是不想入住，也非常推薦可以花點時間到這裡走走。威尼斯人酒店的外觀是仿造威尼斯總督府，白色的外牆上有著細緻的雕花。酒店內更有代表威尼斯的一大特色─運河。仿真的程度，讓前往的人有了置身歐洲的錯覺。

交通：從各大景點都可搭乘威尼斯人接駁車

開放時間：全日開放

廟街夜市

廟街夜市 圖／Wikimedia, by Diego Delso, CC License 分享 facebook

如果你想尋找對於香港最典型的想像場景，或想體驗最道地的香港情懷，那小編會毫不猶豫地推薦廟街夜市。廟街夜市是香港最大最著名的夜市，一走進去會看到密密麻麻的攤販，其實這裡也稱作男人街，因為販賣的物品大多是男性用品為主，來到廟街夜市更是不可錯過香港當地美食，所有你想的到的香港美食這裡一應俱全！

交通：搭地鐵至旺角站D3出口

開放時間：12:00~24:00

香港迪士尼

香港迪士尼 圖／Pixabay, by HieuDuong, CC License 分享 facebook

迪士尼是一個讓大人還有小朋友都為之瘋狂的夢幻樂園。若是想當一天的公主王子置身童話世界或是想要找回童心未泯的自己，但是又沒有太多的時間那麼離台灣最近的香港迪士尼就是你最好的選擇唷！

交通：搭乘地鐵到欣澳站再轉乘迪士尼線

開放時間：10:30~20:00

轉機旅客最濃縮玩法

很多旅客會選擇到香港轉機，這裡提供給轉機的旅客快閃香港的行程推薦。讓你把握旅行的每分每秒。

一天半轉機行程

Day 1：砵典乍街(石板街)→半山手扶梯→太平山夜景→蘭桂坊

Day 2：大嶼山

半山手扶梯

半山手扶梯 圖／Wikimedia, by Wpcpey, CC License 分享 facebook

這座手扶梯，除了是世界上最長的戶外手扶梯之外，也是《重慶森林》這部電影中的經典場景拍攝之處。半山手扶梯全長約800公尺，在搭乘的過程中可以充分瀏覽附近的市區街景或是模仿電影中的主角，拍張意境照尋找生命中的梁朝偉吧(XD)！

交通：搭地鐵至中環站或上環站步行約 10 分鐘

開放時間：10:00~24:00

太平山夜景

太平山夜景 圖／Flickr, by Party Lin, CC License 分享 facebook

登上太平山，俯瞰這座國際大城，將香港的美景盡收眼底。有時走在街頭，穿梭在高樓大廈之中體驗最貼近當地人的生活模式；有時則是可以到達制高點由上往下看，看著原本高聳入雲的摩天大樓變得渺小，也最可感受香港的迷人景致。

交通：從中環5號碼頭搭乘15號公車

開放時間：7:00~24:00

一天轉機行程

Day 1：大嶼山+東薈城名店倉 – Citygate Outlets

大嶼山

大嶼山纜車 圖／Flickr, by wkc Chen, CC License 分享 facebook

大嶼山位於香港機場大約30分鐘車程之處，所以很多旅客會選擇離開或抵達香港的那天來到這裡參觀。大嶼山的昂坪纜車被列為世界上最美十大纜車之一，一路隨著纜車向上會看到至高處的昂坪地標─大佛。抵達終點站之後，首先迎來的就是昂坪市集，一路上有許多美食讓旅客可以填飽肚子又可以欣賞與山融合的市集景象。

交通：搭地鐵到東涌港鐵站B出口再步行約5分鐘

開放時間：

平日：10:00~18:00

假日：9:00~18:30

小編十分推薦香港及澳門給想趁著短暫假期出國旅遊，但又沒有很多時間做行前準備的朋友！(因為這份攻略都已經幫你們安排好行程了嘛~~)看了這麼多香港澳門吸引人的景點，趕快拿出行事曆挑一個連假或是周末，帶上這份攻略，馬上就可以出發這兩個國際化又特色鮮明的地方。

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