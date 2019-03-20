好好看看「香港」 是否又隨著時光遊走變了一些？

【作者:莉莉張】

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香港，一座城市快得讓人忘卻時間，白晝與黑夜在腳步中流轉，跟上、退讓、轉身、留下，我們在城市裡發現千千萬萬個自己，卻又在穆然回首時迷失真正的你我他，也許複雜的從不是香港，而是我們行走於分秒間的迷惘。

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算一算，這是第四次造訪香港了，前幾次嚴格來說都是快閃，就像登上香港高速的手扶梯，對這座城市僅止于瀏覽，卻未好好下馬感受。藉由此次四天的時間，我想好好看看，香港，是不是隨著時光遊走又變了一些﹖匆忙的日是否已找到暫歇的黑夜、而悵然的夜是否已盼到充滿希望的白日，這篇文可能提供的旅遊資訊不多，但想聊聊此次香港行，那些令我停下，去好好感受的時刻。

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﹝廟街，唱著不夜的香港。﹞

來到廟街，拓著方正楷書的招牌將霓虹揮灑在暗夜的路上，穿越巷子嗑大排檔，瀨尿蝦的殼就像廟街的浪漫，與歷史形象難剝難捨卻又堅韌得讓人崇仰；咖哩魚蛋躺在雜碎麵上、街邊加點蠔油任意拌炒，光影探出寫字樓間的棟距，在醺紅的臉上搖搖晃晃。

這裡的不講究早已自成一個最道地的講究，當夜幕低垂，廟街正清清嗓子準備唱起不夜的香港。說來挺不求甚解，對於廟街的遐想可說是被港片啟發，食神走下神壇，在最落寞的時候卻在廟街裡遇見一群來自四方的真朋友，這裡的顏色紛亂、氣味混雜、販售品項多元、人們也形色匆匆，我買了瓶小啤酒、倚靠著欄杆，卻發現很難從路人的衣著與神情猜出他們的職業與年齡。或許就像這幾年新聞下的香港，商業活動蓬勃但生活壓力卻在房價飛漲下不見緩解，不知道生活在這座城市的人們是否快樂，只願他們偶而擁有一些迷幻絢爛的夜，就像今天的我走進廟街，遊蕩、徘徊，聽聽這座城市裡無奇不有的精彩故事。

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廟街

地點：香港九龍油麻地廟街

交通：港鐵油麻地站Ｃ出口，走路２分鐘；港鐵佐敦站Ａ出口，走路２分鐘

附近名店：佳佳甜品、興記煲仔飯、各式香港傳統大排檔

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﹝拜託對我摔筷子__對香港餐飲業服務態度的刻板印象﹞

不知道從哪聽來的謬論，對香港餐飲業的服務態度存在詭異的刻板印象。揚著特殊尾音的廣東腔、盤子像滑壘般驚險盜上餐桌、催促點餐的跺腳聲、還有勺筷霸氣摔在碗邊...，與熟悉的台式暖服務不同，此趟來香港，我竟然期待受到印象中不怎麼友善的「港式服務」，心態根本跟朝聖一樣，噢，真的太變態、太銷魂了。

就像芝加哥名氣響亮的熱狗店—Wiener'sCircle，以惡劣到極致的服務態度加上動不動就問候人家父母的罵人方式聞名，以為會被宇宙唾棄，沒想到這世界上就是有這麼多跟我一樣特別(？)的人類，偏偏搶著想去體驗。於是這趟香港行的某一天早晨，我來到知名的「澳洲牛奶公司」，仔細選好餐點後，帶著期盼的眼神、熱切地對店員微笑，心裡OS：「來吧，請展現經典的摔筷子吧！」

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沒想到！不誇張！別說是生意超好的澳洲牛奶公司，此趟來香港，從餐館到大排檔、西餐到中式小點、早餐到宵夜，別說是摔筷子了，連等待點單的按筆聲都沒有，可說是完完全全的優質服務啊！也許是我的笑容真的太可愛(這很明顯是個錯誤)，不然就是香港的服務態度確實有長足的進步，此次再訪對香港冰冷服務的刻板印象可說是深深打破。...

原文出處：好好看看：香港

延伸閱讀：冬藏 I 濟州

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