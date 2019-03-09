去香港打卡吧！網美必去景點 還有獲世界攝影獎、各電影拍攝地點

許多正朝著網美之路前進的朋友們照過來啦！離我們相當近的香港，其實也有許多讓人著迷的網美打卡景點，甚至還有攝影大師得獎作品的取景地，到底是哪些香港景點這麼厲害？一起來看看吧！

樂華南村

恍如時光隧道的神秘景點

這個熱門的香港打卡景點由很多個藍圈圈組成，藍圈圈所塑造出來的空間感頗有時光隧道的氛圍，就像是身歷其境的科幻電影，簡單的色調卻能在影像中營造出超脫現實的美感，是近年許多年輕人喜愛的香港景點，不過最奇妙的是，這樣的網美景點，竟然是位於觀塘樂華南邨的停車場天台～

地址：九龍觀塘市中心振華道70號樂華南邨停車場天台

交通：在觀塘A出口前往裕民坊，轉乘 22M 綠色小巴，約15分鐘可到達。

彩虹邨

攝影比賽得主的取景地

彩虹邨 圖／ worldphoto.org 分享 facebook

對許多少女們來說，只要是彩虹相關的景點，就是熱門的拍照聖地，彩虹邨正是網美們愛去的香港打卡景點，這裡是香港的一座公共屋邨，位於九龍黃大仙，鄰近港鐵彩虹站，彩虹邨的大廈外觀有著不同的顏色，儼然就是一道彩虹。這裡甚至在Sony世界攝影獎2016年的比賽中，香港區的冠軍得主 Ho Ka Wing 得獎作品的取景地呢！是非來不可的香港景點呀！

地址：九龍黃大仙彩虹邨

交通：港鐵彩虹站C3出口

海山樓

變形金剛4和攻殼機動隊的拍攝景點

海山樓 圖／scmp 分享 facebook

變形金剛迷照過來！海山樓俗稱怪獸大廈，是變形金剛4和攻殼機動隊的拍攝景點，許多影迷慕名而來，儼然成為熱門的香港景點。這裡完美地呈現香港大廈居住型態，高聳的大樓以「ㄇ」字型呈現，抬頭可以感受到香港居住環境的擁擠和壓力。不過由於擔心影響住戶，怪獸大廈目前禁止拍照、錄影、喧囂，欲前往的朋友請多配合！做個稱職的好旅人唷！

地址：香港鰂魚涌英皇道1028號

交通：港鐵太古站B出口，直走約5分鐘即可到達。或搭叮叮車於「柏架山道站」

嘉咸街壁畫

《重慶森林》裡梁朝偉扛著菜和王菲一起走過的路

嘉咸街壁畫 圖／clickinmoms.com 分享 facebook

這是一個相當特別的香港景點，是香港旅遊發展局出版的「走。去香港」一書中，介紹的旅遊景點之一，大概五公尺長的塗鴉牆，彩繪著老香港的建築、香港的生活型態，《重慶森林》裡梁朝偉扛著菜和王菲一起走的就是這個地方，色彩繽紛，美化了城市一角。只是，這條馬路上往來的車子相當多，大家要抓緊空檔拍照，在這裡小編提醒你，要注意安全唷！

地址：中環荷里活道48號和嘉咸街46號交叉口

交通：地鐵-中環站 D1或D2出口步行 15-20分鐘

偉業街行人天橋

電影《志明與春嬌》中初次聊天的場景

偉業街行人天橋 圖／Wikimedia 分享 facebook

偉業街行人天橋位於九龍灣海濱工業區附近，在電影《志明與春嬌》中，因抽煙而相識的張志明和余春嬌，他們在天橋初次聊天，接著開啟一連串的愛情故事。這個天橋在轉角處，從外面看起來像極了Z形的建築風格，相當特別，且內部的彩繪像極了列車，每到週末總有許多年輕人駐足拍照，是很值得一去的香港景點。

地址：九龍灣偉業街

交通：港鐵觀塘線牛頭角 / 九龍灣站

港式用語塗鴉牆

採用大量香港用語所組成的藝術牆面

港式用語塗鴉牆 圖／uplushk 分享 facebook

小編個人覺得這個香港打卡景點真是太威了！在觀塘後巷有不少塗鴉，這些藝術作品，都是自從九龍東美化後巷計劃推動後，來世界各地的塗鴉藝術家在這裡留下的。其中最為特別的就是用了大量港式用語，例如有「搵食」、「港女」、「老馮」、「麻甩」所組成的牆面，其特別的風格也吸引了許多人爭相打卡，有空也來一探究竟吧！

地址: 鴻圖道60號

交通：於觀塘港鐵站B 出口出站，沿開源道前往鴻圖道/ 巴士於創紀之城站下車

觀塘海濱公園

從早上到晚上都能呈現不同面貌的大型公園

觀塘海濱公園 圖／brandhk.gov.hk 分享 facebook

去過香港的人都知道，香港地小人多，所到之處都是高樓大廈，雖然有個維多利亞港的夜景可以看，但就是想要一個能悠閒散步的地方。這個觀塘海濱公園在高速公路底下，近年實施了重建工程後，成為一個適合家庭踏青的巨型公園。從早上到晚上都能呈現不同的面貌，美麗的風景，自然也成為熱門的香港打卡景點。

地址: 九龍東觀塘區觀塘海濱道183號

交通：

1. 觀塘港鐵站B3 出口步行約10分鐘即可到達

2. 牛頭角港鐵站B6 出口步行約5分鐘即可到達

裕民坊工廈天台

〈穿越時空的少女〉的攝影作品獲得《國家地理》攝影大賽人物組獎項

在觀塘裕民坊與觀塘道之間的一排舊式住宅，早年已經被收購，現在正等著拆卸重建，這邊的裕民坊工廈天台在最近成為熱門的攝影景點，達人千紅就曾在天台拍攝了一張少女在夕陽下的倒影，名為〈穿越時空的少女〉，並以該相片獲得《國家地理》攝影大賽人物組獎項，把一處待重建的地方變成熱門的香港景點，真是太強大了！

地址：九龍觀塘裕民坊

交通：在觀塘A出口前往裕民坊，沿觀塘道到達國泰大樓前的紅色小巴站，由旁邊的樓梯前往二樓天台

太平山夜景

世界三大夜景之一

太平山夜景 圖／Wikimedia 分享 facebook

不管到香港是自由行或是跟團，甚至是在地人推薦香港景點，都不能錯過搭乘「太平山山頂纜車」去看太平山夜景。香港太平山的夜景位列世界三大夜景之一，搭乘纜車不用五分鐘就到達山頂，有豪華的夜景和翠華餐廳、杜莎夫人蠟像館等知名的香港景點，相信我，去一趟絕對值得！

山頂纜車服務時間：週一至週日 07:00 ~ 24:00

票價：成人 – HK$40(來回) HK$28(單程)，兒童(3~11歲)及長者(65歲以上) – HK$18(來回) HK$11(單程)

sky terrace摩天台開放時間 : 週一至週五 10:00 ~ 23:00、週六、週日08:00 ~ 23:00

交通：

▶從中環7碼頭搭乘15C號巴士，或港鐵中環站 J2出口步行至花園道山頂纜車站，再搭山頂纜車。

▶於港鐵香港站D出口的中環交易廣場巴士總站，搭乘15號巴士。

▶於港鐵香港站E出口的公共運輸交匯處，搭乘1號綠色小巴。

北角春秧街

近百年歷史的喧囂市集

北角春秧街 圖／Wikimedia 分享 facebook

香港春秧街擁有近百年歷史，同時也是北角建區以來最繁華的街道，更是香港旅遊發展局力推最具特色的露天市集之一。在這裡可以聽到電車叮叮聲的貫穿大街小巷，還有大量採買的居民，喧囂熱鬧的城市美景，卻也多了份優閒散策的氣息，想要來趟懷舊旅行的話，就來這個富有歷史背景的香港景點吧！

地址：香港島北角春秧街

交通：於銅鑼灣乘坐往北角方向的電車，於春映街站下車。

因為香港距離台灣不會太遠，一個週末就可以輕鬆往返，下次有機會的話不妨走訪上述熱門的香港打卡景點，當一下網美曬美照吧～

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